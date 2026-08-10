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Wille na sprzedaż w Villajoyosa, Hiszpania

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13 obiektów total found
Willa w Villajoyosa, Hiszpania
Willa
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 142 m²
Sypialnie: 3, łazienki: 3, Dom dla dwóch rodzin w Finestrat, Alicante, Hiszpania
$670,157
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Willa w Villajoyosa, Hiszpania
Willa
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 173 m²
Chaket niezależny w spokojnej okolicy miasta Villajoyosa z: 1 piętrze: przestronny pokój dzi…
$539,861
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Willa w Villajoyosa, Hiszpania
Willa
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Żyj w przyrodzie nie rezygnując z komfortu. Ten uroczy dom wiejski, zbudowany w 2002 roku, z…
$319,613
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Villajoyosa, Hiszpania
Willa
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 224 m²
Pozwól sobie zafascynować tą imponującą nowoczesną willą w Balcon de Finestrat, jednym z naj…
$1,26M
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Willa w Villajoyosa, Hiszpania
Willa
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 175 m²
Odkryj niezwykły styl życia z tej wybitnej pierwszej willi znajduje się na wzgórzu w malowni…
$2,45M
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Willa w Villajoyosa, Hiszpania
Willa
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 181 m²
Doświadcz śródziemnomorskiego stylu życia w tej tętniącej życiem, nowoczesnej willi luksusow…
$805,364
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Willa w Villajoyosa, Hiszpania
Willa
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 260 m²
Discover this charming chalet house on one floor located in Villajoyosa! With two cozy bedro…
$312,951
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Willa w Villajoyosa, Hiszpania
Willa
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Villas for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 3 independent houses with 2 parking spaces with…
$746,960
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Willa w Villajoyosa, Hiszpania
Willa
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 302 m²
Plot: 810 m2.   Built area: 301.81 m2 in total, of which 78.45 are of semi-basement and 223.…
$1,29M
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Willa w Villajoyosa, Hiszpania
Willa
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Accolo Building. 32 homes with 2 and 3 bedrooms, with a garage and storage room. 10 minutes …
$265,764
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Willa w Villajoyosa, Hiszpania
Willa
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 119 m²
$421,089
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Willa w Villajoyosa, Hiszpania
Willa
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Beautiful family villa 5 minutes from Villajoyosa, located on a private estate, surrounded b…
$596,613
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Willa w Villajoyosa, Hiszpania
Willa
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 356 m²
$1,09M
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