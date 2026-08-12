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Wille nad jeziorem na sprzedaż w Wspólnota Walencka, Hiszpania

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Torrevieja
117
Benidorm
52
Alicante
16
Alacant Alicante
3056
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12 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 1
Fantastyczna willa z tarasem na dachu i wspaniałym widokiem na jezioro, prywatnym basenem i …
$667,196
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Los Montesinos, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Montesinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękna willa w zabudowie bliźniaczej z prywatnym basenem, dużym ogrodem i tarasem na dachu z…
$487,139
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Los Montesinos, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Los Montesinos, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Piękna vila z prywatnym basenem, dużym ogrodem i tarasem na dachu z niesamowitym widokiem na…
$615,028
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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LDV InvestLDV Invest
Willa 9 pokojów w Benijofar, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 2
Klucz gotowy i umeblowany luksusowa willa z basenem, tarasami, widokiem na jezioro i dużą za…
$597,588
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa z dużym tarasem na dachu, ogrodem i prywatnym basenem, położona blisko plaży…
$665,521
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Willa 4 pokoi
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Piękna nowoczesna willa z prywatnym basenem, ogrodem i dużym tarasem na dachu znajduje się w…
$424,357
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 7 pokojów w Teulada, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Teulada, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 750 m²
Ta willa to projekt zadziwiających kształtów, przestrzeni zewnętrznych zaprojektowanych w ha…
$2,30M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Algorfa, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 399 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa, przestronna willa z prywatnym tarasem, panoramicznym widokiem i basenem, położona…
$1,68M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 318 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesna willa z prywatnym basenem, dużym ogrodem, tarasem na dachu, położona w urbanizacj…
$725,965
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 7 pokojów w Teulada, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Teulada, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 850 m²
Odkrywamy tę willę jako willę o nowoczesnej architekturze, z otwartymi przestrzeniami, dużo …
$2,72M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Los Montesinos, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Los Montesinos, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Luksusowa willa mieszkalna z prywatnym basenem, garażem, tarasem na dachu i widokiem na jezi…
$407,822
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Los Montesinos, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Los Montesinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesna, przestronna willa z prywatnym basenem i tarasem na dachu, położona w strefie pre…
$468,747
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parametry nieruchomości w Wspólnota Walencka, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
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z Basen
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