Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Elx Elche
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Elx Elche, Hiszpania

;
Willa Usuwać
Wyczyść
21 obiekt total found
Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 109 m²
Willa przy wybrzeżu plaży El Pinet!Cel willi w kompleksie mieszkalnym znajduje się na plaży …
$698,299
Zostaw prośbę
Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Położony w uroczym mieście Elche, ta ekskluzywna kolekcja pięciu domów jednorodzinnych oferu…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 98 m²
New Semi-Detached Villas by the Sea in La Marina - El Pinet Beach Exclusive Mediterranean L…
$538,554
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa w Elx Elche, Hiszpania
Willa
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 250 m²
W sprzedaży, duża willa z basenem w LA HOYA, zaledwie 4 km. de La Marina, dystrybuowane na 2…
$495,898
Zostaw prośbę
Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 109 m²
VILLA TO THE OUSTE OUSTE PINET STRANDS! Willa w dzielnicy mieszkalnej na plaży Pinet, obok …
$677,765
Zostaw prośbę
Willa w Elx Elche, Hiszpania
Willa
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
A 200 m2 CHALET PUPENDO, położony na drodze od Elche do Santa Pola, więc ma doskonałą i dobr…
$543,126
Zostaw prośbę
Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 98 m²
New Semi-Detached Villas by the Sea in La Marina - El Pinet Beach Exclusive Mediter…
$532,498
Zostaw prośbę
Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 98 m²
Nowe wille nad morzem w La Marina - El Pinetwyłączne życie śródziemnomorskie w pobliżu plaży…
$533,268
Zostaw prośbę
Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Luxury villas near the beach on the Costa Blanca Welcome to an exclusive promotion of luxur…
$622,373
Zostaw prośbę
Willa w Elx Elche, Hiszpania
Willa
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Luksusowa willa z 7,000 m2 Plaża znajduje się 6 km od plaży i 9 km. z Alicante City Zredukow…
$1,62M
Zostaw prośbę
Willa w Elx Elche, Hiszpania
Willa
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 161 m²
Opis przedmiotu: Wprowadzając kompleks mieszkalny w Monforte del Cid, który oferuje siedemdz…
$308,267
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 167 m²
Zaledwie 800 metrów od Pine Beach znajduje się 12 jednoosobowych willi zbudowanych w nowocze…
$703,112
Zostaw prośbę
Willa w Elx Elche, Hiszpania
Willa
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Dom z 4 sypialniami w Crevillente o powierzchni 7.000 m2. Do renowacji Finca w Crevillente z…
$813,825
Zostaw prośbę
Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 167 m²
Zaledwie 800 metrów od Pine Beach znajduje się 12 jednoosobowych willi zbudowanych w nowocze…
$693,175
Zostaw prośbę
Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Bungalow blisko morza w La Marina, Costa Blanca - AS119345 2 sypialnie, 1 łazienka. Powierzc…
$754,284
Zostaw prośbę
Willa w Elx Elche, Hiszpania
Willa
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Willa jest sprzedawana w okolicy Buenos Aires, Elche pedanias. Obiekt ma powierzchnię 130 m …
$649,390
Zostaw prośbę
Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 109 m²
VILLA TO THE OUSTE OUSTE PINET STRANDS! Willa w dzielnicy mieszkalnej na plaży Pinet, obok m…
$677,765
Zostaw prośbę
Willa w Elx Elche, Hiszpania
Willa
Elx Elche, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Willa w Elche
$544,936
Zostaw prośbę
Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 218 m²
The villa with a mesonette is designed and built to the highest standards using genuine Span…
$376,454
Zostaw prośbę
Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Villas for sale in El Pinet, Elche, Costa Blanca A private residential complex made up of 12…
$583,392
Zostaw prośbę
Willa w la Marina, Hiszpania
Willa
la Marina, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 211 m²
Wille i bungalowy na sprzedaż w El Pinet, Alicante. Spacer po plaży! Jest to prywatny komple…
$689,166
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Elx Elche, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się