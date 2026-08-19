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Wille na sprzedaż w Castello Castellon, Hiszpania

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8 obiektów total found
Willa w Moncofa, Hiszpania
Willa
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
New Build Beachfront Semi Detached Villas in Moncofa with Sea Views Prime Location …
$490,512
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Willa w Moncofa, Hiszpania
Willa
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 173 m²
New Build Beachfront Semi Detached Villas in Moncofa with Sea Views Prime Location …
$654,015
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Willa w Sierra Engarceran, Hiszpania
Willa
Sierra Engarceran, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Willa 150 metrów od plaży z dużą działką. Całkowicie odnowiony w 2011 roku. Podłogi 2. W piw…
$594,467
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Willa w Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Willa
Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
A House in first line of the beach just 5 meters from it. The house fully renovated in 2010,…
$1,25M
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Willa w Benicassim, Hiszpania
Willa
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 636 m²
Willa przed prywatną plażą z Asceso. Dom o powierzchni 630 m2 z bezpośrednim widokiem na mor…
$3,90M
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Willa w Xilxes Chilches, Hiszpania
Willa
Xilxes Chilches, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 377 m²
Ta wspaniała willa na sprzedaż w Chilches, zaledwie 30 minut od centrum Walencji, Castellon …
$459,924
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TekceTekce
Willa w Benicassim, Hiszpania
Willa
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 455 m²
To luksusowe miasto w nowoczesnym stylu jest sprzedawane w Benicassim. W pełni wyposażona ku…
$732,400
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Willa w Borriana Burriana, Hiszpania
Willa
Borriana Burriana, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 1 310 m²
Luksusowe miasto - jest sprzedawane w Burriana. To bardzo jasne i duże miasto. Est & # 225;…
$1,20M
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Parametry nieruchomości w Castello Castellon, Hiszpania

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