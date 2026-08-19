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Wille na sprzedaż w la Plana Baixa, Hiszpania

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4 obiekty total found
Willa w Moncofa, Hiszpania
Willa
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 173 m²
New Build Beachfront Semi Detached Villas in Moncofa with Sea Views Prime Location …
$654,015
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Willa w Moncofa, Hiszpania
Willa
Moncofa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
New Build Beachfront Semi Detached Villas in Moncofa with Sea Views Prime Location …
$490,512
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Willa w Xilxes Chilches, Hiszpania
Willa
Xilxes Chilches, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 377 m²
Ta wspaniała willa na sprzedaż w Chilches, zaledwie 30 minut od centrum Walencji, Castellon …
$459,924
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Willa w Borriana Burriana, Hiszpania
Willa
Borriana Burriana, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 1 310 m²
Luksusowe miasto - jest sprzedawane w Burriana. To bardzo jasne i duże miasto. Est & # 225;…
$1,20M
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Parametry nieruchomości w la Plana Baixa, Hiszpania

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