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Nowe budynki na sprzedaż w Girne District

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Kyrenia
2
Catalkoy Esentepe Belediyesi
86
Girne Belediyesi
45
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
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Zespół mieszkaniowy Pine Hill Residence
Zespół mieszkaniowy Pine Hill Residence
Zespół mieszkaniowy Pine Hill Residence
Zespół mieszkaniowy Pine Hill Residence
Zespół mieszkaniowy Pine Hill Residence
Zespół mieszkaniowy Pine Hill Residence
Zespół mieszkaniowy Pine Hill Residence
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$367,452
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
🌲 Pine Hill Residence - Panoramiczne życie w Esentepe, Cypr PółnocnyPine Hill Residence to ekskluzywny butik, który oferuje spokój, prywatność i zapierające dech w piersiach widoki na Morze Śródziemne. Położony na wzniesionej działce w Esentepe, otoczony górami i przyrodą, projekt zapewnia w…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Sandscape Coastal Residences
Zespół mieszkaniowy Sandscape Coastal Residences
Zespół mieszkaniowy Sandscape Coastal Residences
Zespół mieszkaniowy Sandscape Coastal Residences
Zespół mieszkaniowy Sandscape Coastal Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sandscape Coastal Residences
Zespół mieszkaniowy Sandscape Coastal Residences
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$359,378
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Sandscape Coastal Residences (Pozostałości przybrzeżne) 124; EsentepeTrue Beachfront Living 🌊Sandscape Coastal Rezydencja jest wyłącznym rozwojem plażowym położonym w Esentepe, jednym z szybko rozwijających się regionów przybrzeżnych Północnego Cypru.Projekt ten oferuje bezpośredni dostęp do…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Malibu 5
Zespół mieszkaniowy Malibu 5
Zespół mieszkaniowy Malibu 5
Zespół mieszkaniowy Malibu 5
Zespół mieszkaniowy Malibu 5
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Malibu 5
Zespół mieszkaniowy Malibu 5
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$258,557
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
🌴 Malibu 5 - Luksusowe wybrzeże w Esentepe, Cypr PółnocnyMalibu 5 to ekskluzywny projekt mieszkalny nad morzem, oferujący wyrafinowany styl życia na wyspie, gdzie współczesna architektura spełnia naturalne piękno Morza Śródziemnego. Położony wzdłuż pierwotnego wybrzeża Esentepe, projekt jest…
Agencja
SMAK Partners
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Zespół mieszkaniowy Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$149,535
Opcje wykończenia Gotowe
Studio - penthouse o powierzchni 34 m² z tarasem na dachu o powierzchni 20 m² w kompleksie Caesar Cliff. Kompleks położony jest w przepięknym miejscu na wzgórzu, skąd roztaczają się wspaniałe widoki na Morze Śródziemne i góry Beshparmak. Na piaszczystą plażę prowadzi malowniczy mostek z w…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Sueno Villas
Zespół mieszkaniowy Sueno Villas
Zespół mieszkaniowy Sueno Villas
Zespół mieszkaniowy Sueno Villas
Zespół mieszkaniowy Sueno Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sueno Villas
Zespół mieszkaniowy Sueno Villas
Klepini, Cypr Północny
od
$1,37M
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
ekskluzywne wille z panoramicznym widokiem na morze w BeshparmakO regionie Arapköy, Północny Cypr 📍W malowniczych górach Besparmak jest przytulna wioska Arapköy - miejsce, gdzie natura, historia i cisza łączą się w doskonałej równowadze.Wcześniej znana jako grecka wioska Klepini, Arapkoy był…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy LAventure
Zespół mieszkaniowy LAventure
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$144,888
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Spectra
Zespół mieszkaniowy Spectra
Zespół mieszkaniowy Spectra
Zespół mieszkaniowy Spectra
Zespół mieszkaniowy Spectra
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Spectra
Zespół mieszkaniowy Spectra
Lapithos, Cypr Północny
od
$242,832
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Gdzie rodzinny styl życia spotyka futurystyczny design i charakterWitamy w Spectra, wielkim luksusowym rozwoju w Lapcie, na zachód od centrum turystycznego Kyrenii.Tutaj tętniące życiem zielone góry łączą się z głębokim błękitem Morza Śródziemnego, podczas gdy nowoczesne linie architektonicz…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Caesar Cliff
Zespół mieszkaniowy Caesar Cliff
Zespół mieszkaniowy Caesar Cliff
Zespół mieszkaniowy Caesar Cliff
Zespół mieszkaniowy Caesar Cliff
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Caesar Cliff
Zespół mieszkaniowy Caesar Cliff
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$156,532
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 128–156 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Cezar Cliff znajduje się w Esentepe, Kyrenia. Klimat jest typowy dla Morza Śródziemnego, morskiej bryzy, sosny; sezon letni jest bardzo łagodny, podobnie jak zima.26 km jazdy od Kyrenia, od centrum miasta7 km jazdy na pole golfowe, najbardziejduży46 km jazdy do lotniska Ercan32 km jazdy do B…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
128.0
279,251
Willa
156.0
465,419
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$203,421
Opcje wykończenia Gotowe
Apartament typu penthouse 2+1 – 74 m² + balkon 12 m² + taras na dachu 31 m² w luksusowym kompleksie 300 metrów od morza. Kompleks położony jest w malowniczym miejscu, tuż nad brzegiem Morza Śródziemnego, w okolicy Esentepe. Dzięki atrakcyjnemu krajobrazowi wszystkie obiekty w kompleksie o…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Casa del Mare Project
Zespół mieszkaniowy Casa del Mare Project
Zespół mieszkaniowy Casa del Mare Project
Zespół mieszkaniowy Casa del Mare Project
Zespół mieszkaniowy Casa del Mare Project
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Casa del Mare Project
Zespół mieszkaniowy Casa del Mare Project
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$315,106
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Doświadcz luksusu jak nigdy wcześniejBędziesz żyć w wspaniałej okolicy z łatwością transportu zapewnionego przez jego bliskość do lotniska, jego doskonała odległość do Kyrenia i Casa del Mare znajduje się tuż obok morza.Tutaj życie jest o niezapomnianym doświadczeniu morza, słońca, piasku, w…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Sea Magic Garden
Zespół mieszkaniowy Sea Magic Garden
Zespół mieszkaniowy Sea Magic Garden
Zespół mieszkaniowy Sea Magic Garden
Zespół mieszkaniowy Sea Magic Garden
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sea Magic Garden
Zespół mieszkaniowy Sea Magic Garden
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$313,004
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
🌊 Sea Magic Garden - Nowoczesne życie w Esentepe, Cypr PółnocnyMagia morska Ogród to nowoczesny projekt mieszkalny położony w malowniczej i wysoce pożądanej okolicy Esentepe, Północny Cypr. Projekt otoczony przyrodą, morzem i górami oferuje pokojowy śródziemnomorski styl życia z doskonałym p…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Bellapais Villas
Zespół mieszkaniowy Bellapais Villas
Zespół mieszkaniowy Bellapais Villas
Zespół mieszkaniowy Bellapais Villas
Zespół mieszkaniowy Bellapais Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bellapais Villas
Zespół mieszkaniowy Bellapais Villas
Kazafani, Cypr Północny
od
$1,16M
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Bellapais Villas - ekskluzywne wille z panoramicznym widokiem na morze 🌊🏔️O regionie Bellapais 📍Bellapais jest jednym z najbardziej prestiżowych i atmosferycznych przedmieść Kyrenii. Jest to spokojna i przytulna wioska znajduje się na wysokości u podnóża gór Kyrenia, z którego naprawdę luksu…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Zespół mieszkaniowy Solterra Villas
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$647,475
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
🏡 Solterra Villas — Where Modern Design Meets Serenity ✨ Aesthetics, comfort, and thoughtful layouts — Solterra was created for those who value both style and functionality in family living. 📍 Location: Nestled in the lush green heart of Çatalköy, just 15 minutes from Girne, Solterra …
Agencja
SMAK Partners
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Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Dzielnica mieszkaniowa Aelita
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$278,638
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
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Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$171,089
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany, trzypokojowy apartament o powierzchni 105 m², położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe. Powierzchnia mieszkalna - 91 m² + przestronny taras o powierzchni 14 m² będzie idealnym miejscem do wypoczynku. W pełni umeblowany i wyposażony we wszystkie niezbędne sprzęty, co p…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.
Agios Georgios, Cypr Północny
od
$174,996
Opcje wykończenia Gotowe
Jednopokojowe mieszkanie (1+1) o powierzchni 60 m² z przestronnym tarasem i niewielkim ogródkiem, w pełni umeblowane i wyposażone w nowoczesne sprzęty AGD. Salon połączony jest z kuchnią i jadalnią. Kuchnia wyposażona jest w sprzęt AGD: lodówkę, płytę grzewczą, piekarnik, okap i pralkę. P…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Elite Park Villas
Zespół mieszkaniowy Elite Park Villas
Zespół mieszkaniowy Elite Park Villas
Zespół mieszkaniowy Elite Park Villas
Zespół mieszkaniowy Elite Park Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Elite Park Villas
Zespół mieszkaniowy Elite Park Villas
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$1,37M
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Elite Park Villas to ekskluzywny kompleks butikowy premium willi położony w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Kyrenia (Girne). Zaprojektowany dla tych, którzy cenią sobie prywatność, komfort i wysokie życie, projekt oferuje również silny potencjał inwestycyjny 💼✨Na działce o powierzch…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Park Avenue
Zespół mieszkaniowy Park Avenue
Zespół mieszkaniowy Park Avenue
Zespół mieszkaniowy Park Avenue
Zespół mieszkaniowy Park Avenue
Zespół mieszkaniowy Park Avenue
Zespół mieszkaniowy Park Avenue
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$360,646
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Park Avenue - Prestige w sercu KyreniiPark Avenue to ekskluzywny rozwój premium położony w samym centrum miasta Kyrenia. Zainspirowany ikonową architekturą New York 's Park Avenue, projekt łączy wyrafinowaną elegancję miejską z bujnymi zielonymi przestrzeniami i nowoczesnym komfortem.Komplek…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Turtle Bay Village
Zespół mieszkaniowy Turtle Bay Village
Zespół mieszkaniowy Turtle Bay Village
Zespół mieszkaniowy Turtle Bay Village
Zespół mieszkaniowy Turtle Bay Village
Zespół mieszkaniowy Turtle Bay Village
Zespół mieszkaniowy Turtle Bay Village
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$166,947
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 115 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Turtle Bay Village Bis124; Esentepe 🌴Mediterranean Resort Lifestyle nad morzemTurtle Bay Wieś jest dużym kompleksem wypoczynkowym zlokalizowanym na północnym wybrzeżu Cypru w malowniczej okolicy Esentepe, około 200 metrów od linii brzegowej.Kompleks znajduje się w pobliżu słynnego Korineum G…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
115.0
174,026
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Zespół mieszkaniowy Bahamas Homes
Kalogreia, Cypr Północny
od
$127,565
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Bahamy Domy - Tropikalny Resort- Styl życia nad morzem w Kyrenii 🌴🌊Bahamy Homes to unikalny rozwój mieszkalny położony po wschodniej stronie Kyrenii (Girne), jednego z najbardziej zielonych i najpiękniejszych regionów północnego Cypru.Projekt łączy nowoczesną architekturę, projekt tropikalny…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Hive Villas
Zespół mieszkaniowy Hive Villas
Zespół mieszkaniowy Hive Villas
Zespół mieszkaniowy Hive Villas
Zespół mieszkaniowy Hive Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Hive Villas
Zespół mieszkaniowy Hive Villas
Kazafani, Cypr Północny
od
$785,001
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Ready-to@-@ move- w willach z widokiem na morze w jednym z najlepszych obszarów KyreniaO regionie - Ozanköy, Cypr Północny 📍Ozanköy, położony zaledwie 5 km na wschód od Kyrenii, uważany jest za jedną z najpiękniejszych i najbardziej autentycznych wiosek na północnym Cyprze. Obszar doskonale …
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Zespół mieszkaniowy Ultramarine Nuance
Kalogreia, Cypr Północny
od
$140,803
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Phuket Health & Wellness Resort
Zespół mieszkaniowy Phuket Health & Wellness Resort
Zespół mieszkaniowy Phuket Health & Wellness Resort
Zespół mieszkaniowy Phuket Health & Wellness Resort
Zespół mieszkaniowy Phuket Health & Wellness Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Phuket Health & Wellness Resort
Zespół mieszkaniowy Phuket Health & Wellness Resort
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$194,513
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Phuket Health & Wellness Resort - Styl życia Harmony, Wellness & Seaside Living 🌿🌊Phuket Health & Wellness Resort to nowy projekt koncepcyjny Cyprus Constructions, zaprojektowany dla tych, którzy cenią zdrowie, spokój i premium życia śródziemnomorskiego.Projekt otoczony oszałamiającą Five Fi…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$254,018
Opcje wykończenia Gotowe
Dwupokojowe apartamenty typu loft o powierzchni 70 m² + 35 m² tarasu na dachu. Parter zawiera salon z wyjściem na balkon, aneks kuchenny, jedną sypialnię i łazienkę. Na drugim poziomie loftu znajduje się druga sypialnia z widokiem na morze i druga łazienka. Dostęp do przestronnego t…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy YeniLand
Zespół mieszkaniowy YeniLand
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$322,390
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Natulux
Zespół mieszkaniowy Natulux
Zespół mieszkaniowy Natulux
Zespół mieszkaniowy Natulux
Zespół mieszkaniowy Natulux
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Natulux
Zespół mieszkaniowy Natulux
Kalogreia, Cypr Północny
od
$287,094
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy L'Plage
Zespół mieszkaniowy L'Plage
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$1,14M
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Mykonos Homes
Zespół mieszkaniowy Mykonos Homes
Zespół mieszkaniowy Mykonos Homes
Zespół mieszkaniowy Mykonos Homes
Zespół mieszkaniowy Mykonos Homes
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mykonos Homes
Zespół mieszkaniowy Mykonos Homes
Kalogreia, Cypr Północny
od
$379,771
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 116 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Mykonos Homes to ekskluzywny budynek mieszkalny nad morzem, zainspirowany światowej sławy Cavo Tagoo Hotel w Mykonos. Położony w malowniczej okolicy Esentepe, Północny Cypr, projekt łączy nowoczesną architekturę, wspaniałe widoki na morze i premium resort stylu życia.Zaprojektowany dla osób …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
116.0
387,849 – 404,712
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio nad morzem w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio nad morzem w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio nad morzem w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio nad morzem w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio nad morzem w kompleksie Cove Garden.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio nad morzem w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio nad morzem w kompleksie Cove Garden.
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$158,965
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane studio o powierzchni 45 m² z tarasem w kompleksie Cove Garden Village. Wnętrze apartamentu urządzone jest w nowoczesnym stylu z elementami boho: naturalnymi odcieniami, wikliną, ciepłymi tkaninami i jasnymi akcentami. Przestrzeń została przemyślanie podzielona na strefy: zna…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Mediterranean Villas
Zespół mieszkaniowy Mediterranean Villas
Zespół mieszkaniowy Mediterranean Villas
Zespół mieszkaniowy Mediterranean Villas
Zespół mieszkaniowy Mediterranean Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mediterranean Villas
Zespół mieszkaniowy Mediterranean Villas
Motides, Cypr Północny
od
$300,348
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesne wille u podnóża Five Fingers Mountains z panoramicznym widokiem na morzeLokalizacja i obszar Przegląd 📍Villas Mediterranean znajduje się u podnóża Five Fingers Mountains, obok lasu i tradycyjnej śródziemnomorskiej wioski Šncesu, zaledwie 1 km na południe od Alsancak Center.🌄 Bujne…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Brise de Vallee
Zespół mieszkaniowy Brise de Vallee
Zespół mieszkaniowy Brise de Vallee
Zespół mieszkaniowy Brise de Vallee
Zespół mieszkaniowy Brise de Vallee
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Brise de Vallee
Zespół mieszkaniowy Brise de Vallee
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$157,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Küçükerenköy / Esentepe, Cypr Północny📍 O lokalizacjiKüçükerenköy jest jednym z najbardziej uroczych i szybko rozwijających się obszarów Północnego Cypru 🌊⛰Doskonale usytuowany między morzem a górami, otoczony gajami oliwnymi i niezepsutą naturą.✨ Cicha i zielona atmosfera🏖 Plaże piaszczyste…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$154,294
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane studio o powierzchni 45 m² z tarasem w kompleksie Cove Garden Village. Wnętrze apartamentu urządzone jest w nowoczesnym stylu z elementami boho: naturalnymi odcieniami, wikliną, ciepłymi tkaninami i jasnymi akcentami. Przestrzeń została przemyślanie podzielona na strefy: zna…
Agencja
Smart Home
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Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$709,261
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Habitat
Dzielnica mieszkaniowa Habitat
Dzielnica mieszkaniowa Habitat
Dzielnica mieszkaniowa Habitat
Dzielnica mieszkaniowa Habitat
Dzielnica mieszkaniowa Habitat
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$134,190
Rok realizacji 2027
Agencja
GP real estate
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Zespół mieszkaniowy THE NEST
Zespół mieszkaniowy THE NEST
Zespół mieszkaniowy THE NEST
Zespół mieszkaniowy THE NEST
Zespół mieszkaniowy THE NEST
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy THE NEST
Zespół mieszkaniowy THE NEST
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$134,505
Miasto: Kyrenia, EsentepeTyp własności: ApartamentLiczba sypialni: Studio, 1 + 1, 1 + 1 Loft,2 + 1 LoftPowierzchnia zamknięta: 49 m2, 63 m2, 71 m2, 91 m2Sytuacja: zostanie zakończona w lipcu 2027 r.Cena początkowa: 99000 funtówPlan płatności na 10 lat:% 40 w dółpłatność, 84 miesiące bez odse…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy ÇATALKÖY villas
Zespół mieszkaniowy ÇATALKÖY villas
Zespół mieszkaniowy ÇATALKÖY villas
Zespół mieszkaniowy ÇATALKÖY villas
Zespół mieszkaniowy ÇATALKÖY villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ÇATALKÖY villas
Zespół mieszkaniowy ÇATALKÖY villas
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$1,09M
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 370 m²
1 obiekt nieruchomości 1
W Úatalköy, położonej w miejscu, w którym dziewicza natura spotyka się z chłodnymi falami Morza Śródziemnego, rośnie 26 willi z sygnaturą północnego kraju. W północnych Willach: Twoje drzwi otworzą się na błękitne wody Morza Śródziemnego.Zielony, niebieski i luksusowyDzięki wspaniałej lokali…
Agencja
SMAK Partners
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Dzielnica mieszkaniowa BELLAPAIS VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa BELLAPAIS VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa BELLAPAIS VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa BELLAPAIS VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa BELLAPAIS VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa BELLAPAIS VILLAS
Kazafani, Cypr Północny
od
$1,01M
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Natulux
Dzielnica mieszkaniowa Natulux
Dzielnica mieszkaniowa Natulux
Dzielnica mieszkaniowa Natulux
Dzielnica mieszkaniowa Natulux
Dzielnica mieszkaniowa Natulux
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$240,642
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
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Wieś domków BAHAMAS HOMES
Wieś domków BAHAMAS HOMES
Wieś domków BAHAMAS HOMES
Wieś domków BAHAMAS HOMES
Wieś domków BAHAMAS HOMES
Pokaż wszystko Wieś domków BAHAMAS HOMES
Wieś domków BAHAMAS HOMES
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 78 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Niesamowity kompleks z widokiem na Morze Śródziemne - “ Bahamy ” Kompleks położony jest w pobliżu miasta Kyrenia i słynnej plaży Alagadi. W pobliżu znajdują się również restauracje, sklepy i cała niezbędna infrastruktura. W pobliżu znajduje się 18-dołkowy międzynarodowy GOLF-KLUB. I…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
78.0
956
Agencja
Риэлтор без границ
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Willa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Willa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Willa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Willa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Willa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Pokaż wszystko Willa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Willa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$573,783
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 390 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Na sprzedaż 3-pokojowa willa 390m2 z prywatnym basenem 400m od morza!🌊 Wyjątkowa okazja, aby stać się właścicielem luksusowej willi 3-pokojowej z prywatnym basenem zaledwie 400 metrów od morza!O projekcie🏡 The One jest ekskluzywnym kompleksem 19 rezydencji znajduje się w prestiżowej dzielnic…
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Lavanta
Dzielnica mieszkaniowa Lavanta
Dzielnica mieszkaniowa Lavanta
Dzielnica mieszkaniowa Lavanta
Dzielnica mieszkaniowa Lavanta
Dzielnica mieszkaniowa Lavanta
Kalogreia, Cypr Północny
od
$683,930
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Deluxe
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Deluxe
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Deluxe
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Deluxe
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Deluxe
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Deluxe
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$569,879
Agencja
GP real estate
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Wieś domków Super inwestycja! Willa 4+1 zaledwie 50 metrów od morza!
Wieś domków Super inwestycja! Willa 4+1 zaledwie 50 metrów od morza!
Wieś domków Super inwestycja! Willa 4+1 zaledwie 50 metrów od morza!
Wieś domków Super inwestycja! Willa 4+1 zaledwie 50 metrów od morza!
Wieś domków Super inwestycja! Willa 4+1 zaledwie 50 metrów od morza!
Pokaż wszystko Wieś domków Super inwestycja! Willa 4+1 zaledwie 50 metrów od morza!
Wieś domków Super inwestycja! Willa 4+1 zaledwie 50 metrów od morza!
Vasilia, Cypr Północny
od
$594,467
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Osiedle 20 willi nad morzem! Wolnostojące wille 4+1 z prywatnym basenem. Kompleks znajduje się zaledwie 50 metrów od morza i nowej plaży miejskiej w dzielnicy Karşıyaka (najlepsza lokalizacja na INWESTYCJĘ w obecnych czasach!). Każda willa składa się z 4 sypialni, oddzielnej kuchni i pr…
Agencja
North Symbol
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Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Life
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$189,981
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
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Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$200,537
Opcje wykończenia Gotowe
🌟 Ekskluzywne mieszkanie 2+1 z widokiem na morze i górami w Yesentep, północny Cypr 🌟 Twój idealny dom na pierwszej linii morza!   🏡 O mieszkaniu: - Square: 105 m², 2 sypialnie+ salon - przestronne i lekkie pokoje wypełnione komfortem.   - Typ: Oszałamiające panoramy na morzu i górach - …
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Tranquility
Dzielnica mieszkaniowa Tranquility
Dzielnica mieszkaniowa Tranquility
Dzielnica mieszkaniowa Tranquility
Dzielnica mieszkaniowa Tranquility
Dzielnica mieszkaniowa Tranquility
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$949,903
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
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Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Zespół mieszkaniowy Two bedroom apartment with roof terrace.
Karavas, Cypr Północny
od
$184,884
Opcje wykończenia Gotowe
Przestronny 2 + 1 apartament o powierzchni 95 m ² z balkonem i tarasem na dachu 40 m ². Nowoczesna kuchnia open- plan z lady bar, salon z panoramicznymi oknami i dostępem do balkonu. Przestronny układ, dużo naturalnego światła z wysokiej jakości wykończenia, dwie przytulne sypialnie z budynk…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Karavas, Cypr Północny
od
$171,851
Opcje wykończenia Gotowe
Przytulny apartament jednopokojowy (1 + 1) o powierzchni 50 m2 z nowoczesnymi meblami i urządzeniami. Apartament posiada balkon i przestronny taras na dachu o powierzchni 40 m2 z pięknym widokiem.Zestaw kuchenny wyposażony jest w wbudowany w urządzenia BOSCH: piekarnik, kuchenka, kaptur, zmy…
Agencja
Smart Home
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Dzielnica mieszkaniowa IDYLL Homes
Dzielnica mieszkaniowa IDYLL Homes
Dzielnica mieszkaniowa IDYLL Homes
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$392,563
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Sardunya Court Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sardunya Court Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sardunya Court Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sardunya Court Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sardunya Court Villas
Dzielnica mieszkaniowa Sardunya Court Villas
Lapithos, Cypr Północny
od
$392,627
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Aqua Blue
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Blue
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Blue
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Blue
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Blue
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Blue
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$252,041
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$265,973
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Eco-Wellness
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Eco-Wellness
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Eco-Wellness
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Eco-Wellness
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Eco-Wellness
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Eco-Wellness
Akanthou, Cypr Północny
od
$1,08M
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
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Willa Ozankoy Villa
Willa Ozankoy Villa
Willa Ozankoy Villa
Willa Ozankoy Villa
Willa Ozankoy Villa
Pokaż wszystko Willa Ozankoy Villa
Willa Ozankoy Villa
Kazafani, Cypr Północny
od
$784,679
Opcje wykończenia Gotowe
Agencja
SMAK Partners
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Dzielnica mieszkaniowa THE HIVE
Dzielnica mieszkaniowa THE HIVE
Dzielnica mieszkaniowa THE HIVE
Dzielnica mieszkaniowa THE HIVE
Dzielnica mieszkaniowa THE HIVE
Dzielnica mieszkaniowa THE HIVE
Kazafani, Cypr Północny
od
$728,259
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
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Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Zespół mieszkaniowy ESENTEPE LUX VILLAS
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$1,16M
Opcje wykończenia Gotowe
Przytulne wille na wybrzeżuNowy unikalny projekt NorthernLAND jest uroczy kompleks 7 willi, które znajdują się zaledwie 60 metrów od wybrzeża. Każda willa oferuje wspaniały widok na morze, wszystkie obiekty wyróżniają się wyjątkową architekturą. Opcja ta będzie odwoływać się do wszystkich, k…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy ELITE LIFE
Zespół mieszkaniowy ELITE LIFE
Zespół mieszkaniowy ELITE LIFE
Zespół mieszkaniowy ELITE LIFE
Zespół mieszkaniowy ELITE LIFE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ELITE LIFE
Zespół mieszkaniowy ELITE LIFE
Karavas, Cypr Północny
od
$118,277
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 50–100 m²
15 obiekty nieruchomości 15
ŻYCIE ELITE Elite life to wyjątkowy kompleks położony w spokojnej okolicy Lapta na północnym Cyprze. Obszar ten znany jest z naturalnego piękna z bujną roślinnością, pasmem górskim, oszałamiającymi piaszczystymi plażami i krystalicznie czystym Morzem Śródziemnym. Projekt obejmuje osiem…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.0
129,508 – 133,555
Mieszkanie 2 pokoi
85.0
156,489 – 164,583
Mieszkanie 3 pokoi
100.0
182,120
Deweloper
DINDI GROUP
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Dzielnica mieszkaniowa Palmera
Dzielnica mieszkaniowa Palmera
Dzielnica mieszkaniowa Palmera
Dzielnica mieszkaniowa Palmera
Dzielnica mieszkaniowa Palmera
Dzielnica mieszkaniowa Palmera
Vasilia, Cypr Północny
od
$158,317
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Aqua Garden
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Garden
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Garden
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Garden
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Garden
Dzielnica mieszkaniowa Aqua Garden
Kalogreia, Cypr Północny
od
$196,313
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Vineyard View
Dzielnica mieszkaniowa Vineyard View
Dzielnica mieszkaniowa Vineyard View
Dzielnica mieszkaniowa Vineyard View
Dzielnica mieszkaniowa Vineyard View
Dzielnica mieszkaniowa Vineyard View
Ftericha, Cypr Północny
od
$348,298
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Carrington 55
Dzielnica mieszkaniowa Carrington 55
Dzielnica mieszkaniowa Carrington 55
Dzielnica mieszkaniowa Carrington 55
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$253,244
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Ardem Park Green Hill
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Park Green Hill
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Park Green Hill
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Park Green Hill
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Park Green Hill
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Park Green Hill
Ftericha, Cypr Północny
od
$411,625
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Karpasia by the Sea Elite
Dzielnica mieszkaniowa Karpasia by the Sea Elite
Dzielnica mieszkaniowa Karpasia by the Sea Elite
Dzielnica mieszkaniowa Karpasia by the Sea Elite
Dzielnica mieszkaniowa Karpasia by the Sea Elite
Dzielnica mieszkaniowa Karpasia by the Sea Elite
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$151,985
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Olive Garden
Dzielnica mieszkaniowa Olive Garden
Dzielnica mieszkaniowa Olive Garden
Lapithos, Cypr Północny
od
$696,596
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
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Zespół mieszkaniowy DejaBlue
Zespół mieszkaniowy DejaBlue
Zespół mieszkaniowy DejaBlue
Zespół mieszkaniowy DejaBlue
Zespół mieszkaniowy DejaBlue
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy DejaBlue
Zespół mieszkaniowy DejaBlue
Kalogreia, Cypr Północny
od
$170,560
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
DejaBlue to ukończony projekt mieszkaniowy zlokalizowany w regionie Esentepe na Cyprze Północnym, oferujący bezpośredni dostęp do morza, nowoczesną architekturę i spokojny śródziemnomorski styl życia.Kompleks obejmuje w pełni wykończone apartamenty i wille z panoramicznym widokiem na morze, …
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden 3 *
Karavas, Cypr Północny
od
$202,646
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Royal
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Royal
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Royal
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Royal
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Royal
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Royal
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$443,225
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa The Horizon *
Dzielnica mieszkaniowa The Horizon *
Dzielnica mieszkaniowa The Horizon *
Dzielnica mieszkaniowa The Horizon *
Dzielnica mieszkaniowa The Horizon *
Dzielnica mieszkaniowa The Horizon *
Kalogreia, Cypr Północny
od
$563,609
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
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Willa Esenete 55
Willa Esenete 55
Willa Esenete 55
Willa Esenete 55
Willa Esenete 55
Pokaż wszystko Willa Esenete 55
Willa Esenete 55
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$449,857
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Witamy w Sea & Hills Villas, ekskluzywnej inwestycji położonej w sercu Esentepe, oferującej niezrównany luksus i spokój. Położony w niewielkiej odległości od szeregu udogodnień, w tym restauracji, sklepów, aptek, wioski Esentepe i zapierających dech w piersiach plaż, Sea & Hills Villas stano…
Agencja
Esentepe Blue Investment
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Dzielnica mieszkaniowa LORD OF CYPRUS
Dzielnica mieszkaniowa LORD OF CYPRUS
Dzielnica mieszkaniowa LORD OF CYPRUS
Dzielnica mieszkaniowa LORD OF CYPRUS
Dzielnica mieszkaniowa LORD OF CYPRUS
Dzielnica mieszkaniowa LORD OF CYPRUS
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$164,017
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Roseville Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Roseville Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Roseville Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Roseville Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Roseville Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Roseville Residence *
Vasilia, Cypr Północny
od
$151,921
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Mia Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Mia Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Mia Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Mia Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Mia Residence *
Dzielnica mieszkaniowa Mia Residence *
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$190,614
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Plus
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Plus
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Plus
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Plus
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Plus
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Avangart Plus
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$202,646
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
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Willa Exquisite
Willa Exquisite
Willa Exquisite
Willa Exquisite
Willa Exquisite
Pokaż wszystko Willa Exquisite
Willa Exquisite
Karavas, Cypr Północny
od
$440,682
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 30
W sercu Kyrenia / Lapta czeka na Ciebie uprzywilejowane życie! Projekt, który obejmuje 30 2 + 1 bliźniaczych willi i 2 4 + 1 willi, oferuje wiele zalet dzięki położeniu w centrum miasta. Przywitaj się z uprzywilejowanym życiem w centrum Kyrenia / Lapta! Projekt, który przyciąga uwagę stara…
Agencja
Evohe Real Estate & Property Consultancy
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Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Motides, Cypr Północny
od
$259,640
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Rain
Dzielnica mieszkaniowa Rain
Dzielnica mieszkaniowa Rain
Dzielnica mieszkaniowa Rain
Dzielnica mieszkaniowa Rain
Dzielnica mieszkaniowa Rain
Lapithos, Cypr Północny
od
$170,983
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Ultramarine
Dzielnica mieszkaniowa Ultramarine
Dzielnica mieszkaniowa Ultramarine
Dzielnica mieszkaniowa Ultramarine
Dzielnica mieszkaniowa Ultramarine
Dzielnica mieszkaniowa Ultramarine
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$155,784
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Bella Villa
Dzielnica mieszkaniowa Bella Villa
Dzielnica mieszkaniowa Bella Villa
Dzielnica mieszkaniowa Bella Villa
Dzielnica mieszkaniowa Bella Villa
Dzielnica mieszkaniowa Bella Villa
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$1,39M
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Park Avenue
Dzielnica mieszkaniowa Park Avenue
Dzielnica mieszkaniowa Park Avenue
Dzielnica mieszkaniowa Park Avenue
Dzielnica mieszkaniowa Park Avenue
Thermeia, Cypr Północny
od
$303,906
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Dzielnica mieszkaniowa Mia Homes
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$218,478
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa BELLA HILLS
Dzielnica mieszkaniowa BELLA HILLS
Dzielnica mieszkaniowa BELLA HILLS
Dzielnica mieszkaniowa BELLA HILLS
Dzielnica mieszkaniowa BELLA HILLS
Dzielnica mieszkaniowa BELLA HILLS
Bellapais, Cypr Północny
od
$1,14M
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Doganköy Begonvil Town House
Dzielnica mieszkaniowa Doganköy Begonvil Town House
Dzielnica mieszkaniowa Doganköy Begonvil Town House
Dzielnica mieszkaniowa Doganköy Begonvil Town House
Dzielnica mieszkaniowa Doganköy Begonvil Town House
Dzielnica mieszkaniowa Doganköy Begonvil Town House
Thermeia, Cypr Północny
od
$186,814
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
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Willa Bella
Willa Bella
Willa Bella
Willa Bella
Willa Bella
Pokaż wszystko Willa Bella
Willa Bella
Kazafani, Cypr Północny
od
$1,93M
Opcje wykończenia Gotowe
Główne zalety Villa Bella:Doskonała lokalizacja: Willa znajduje się zaledwie 1500 metrów od morza, co czyni ją idealnym miejscem dla miłośników plaży i aktywnego stylu życia. Bellapais jest spokojną i malowniczą wioską, ale znajduje się w pobliżu tętniącego życiem miasta Kyrenia, gdzie znajd…
Agencja
SMAK Partners
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Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$139,319
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
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Wieś domków CASA DEL MARE
Wieś domków CASA DEL MARE
Wieś domków CASA DEL MARE
Wieś domków CASA DEL MARE
Wieś domków CASA DEL MARE
Pokaż wszystko Wieś domków CASA DEL MARE
Wieś domków CASA DEL MARE
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$201,821
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 45–115 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Charakterystyka techniczna: • STUDIO, 1,2,3, 4 SPALKI  • Kuchnia i salon • Luksusowa toaleta – płytki podłogowe i ceramika w łazience • Luksusowo wyposażona kuchnia • Wbudowana szafa • Balkon • Okna z podwójnymi szybami • Fasada kompozytowa i szklana Łódź • Cent…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
45.0 – 115.0
106,304 – 256,318
Agencja
Риэлтор без границ
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Dzielnica mieszkaniowa LOCUS EDREMIT
Dzielnica mieszkaniowa LOCUS EDREMIT
Dzielnica mieszkaniowa LOCUS EDREMIT
Dzielnica mieszkaniowa LOCUS EDREMIT
Dzielnica mieszkaniowa LOCUS EDREMIT
Dzielnica mieszkaniowa LOCUS EDREMIT
Trimithi, Cypr Północny
od
$753,590
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Hilly Elm
Dzielnica mieszkaniowa Hilly Elm
Dzielnica mieszkaniowa Hilly Elm
Dzielnica mieszkaniowa Hilly Elm
Dzielnica mieszkaniowa Hilly Elm
Dzielnica mieszkaniowa Hilly Elm
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$158,064
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
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Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Pokaż wszystko Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$686,127
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa 4 + 1 z basenem, łaźnią i sauną w ChatalceOferujemy Państwu luksusową willę w stylu klasycyzmu 250 m2 z panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne. Ten dom jest stworzony dla tych, którzy cenią komfort, prestiż i prywatność.Główne cechy:4 przestronne sypialnie6 łazienekWłasny…
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Aloha Beach Resort
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Beach Resort
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Beach Resort
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Beach Resort
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Beach Resort
Dzielnica mieszkaniowa Aloha Beach Resort
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$274,839
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Sunset
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Sunset
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Sunset
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Sunset
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Sunset
Dzielnica mieszkaniowa Deja Blue Sunset
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$398,959
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Velux
Dzielnica mieszkaniowa Velux
Dzielnica mieszkaniowa Velux
Dzielnica mieszkaniowa Velux
Dzielnica mieszkaniowa Velux
Dzielnica mieszkaniowa Velux
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$607,938
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Edreville
Dzielnica mieszkaniowa Edreville
Dzielnica mieszkaniowa Edreville
Dzielnica mieszkaniowa Edreville
Dzielnica mieszkaniowa Edreville
Dzielnica mieszkaniowa Edreville
Trimithi, Cypr Północny
od
$607,938
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$1,01M
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
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Willa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Willa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Willa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Willa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Willa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Pokaż wszystko Willa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Willa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Agios Georgios, Cypr Północny
od
$549,129
Karaoglanolu Wille to ekskluzywna oferta dla tych, którzy marzą o nowoczesnych kwaterach na pięknej wyspie Cypru. Ten wyjątkowy kompleks składa się tylko z 6 willi pod klucz, oferując wysoki poziom komfortu i dostępności do wszystkich niezbędnych udogodnień. Położony w tętniącej życiem okoli…
Agencja
SMAK Partners
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Dzielnica mieszkaniowa Hanging Gardens Village
Dzielnica mieszkaniowa Hanging Gardens Village
Dzielnica mieszkaniowa Hanging Gardens Village
Dzielnica mieszkaniowa Hanging Gardens Village
Dzielnica mieszkaniowa Hanging Gardens Village
Dzielnica mieszkaniowa Hanging Gardens Village
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$158,191
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa SUNNY HILL VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa SUNNY HILL VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa SUNNY HILL VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa SUNNY HILL VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa SUNNY HILL VILLAGE
Dzielnica mieszkaniowa SUNNY HILL VILLAGE
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$177,189
Rok realizacji 2027
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Exclusive
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$292,627
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Cove Garden Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Cove Garden Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Cove Garden Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Cove Garden Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Cove Garden Phase 2
Dzielnica mieszkaniowa Cove Garden Phase 2
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$164,523
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Dzielnica mieszkaniowa Del Mar Premium
Lapithos, Cypr Północny
od
$145,652
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Dzielnica mieszkaniowa Elite Residence
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$202,583
Agencja
GP real estate
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