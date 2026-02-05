  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Mediterranean Villas

Motides, Cypr Północny
od
$300,348
VAT
BTC
3.5725829
ETH
187.2543430
USDT
296 949.6809021
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
16
ID: 33277
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  • Wioska
    Motides

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Nowoczesne wille u podnóża Five Fingers Mountains z panoramicznym widokiem na morze

Lokalizacja i obszar Przegląd 📍

Villas Mediterranean znajduje się u podnóża Five Fingers Mountains, obok lasu i tradycyjnej śródziemnomorskiej wioski Šncesu, zaledwie 1 km na południe od Alsancak Center.

🌄 Bujne zielone wzgórza, leśne otoczenie i otwarte widoki na Morze Śródziemne, zwrócone ku zachodowi słońca, tworzą rzadką równowagę spokoju i dostępności.
🏙 Kyrenia jest tylko 5 km od hotelu, a autostrada zapewnia łatwy dostęp do innych miast.

🌿 Idealny dla tych, którzy szukają:

  • pokojowe życie na wsi

  • bliskość natury

  • szybki dostęp do infrastruktury miejskiej

Koncepcja projektu ✨

Śródziemnomorskie wille łączą wiejskiego ducha śródziemnomorskiego z czystą, nowoczesną architekturą minimalistyczną.

🏗 Proste formy geometryczne, miejscowy skruszony kamień, odsłonięty beton i białe fasady odbijające śródziemnomorskie słońce tworzą ikonowy i ponadczasowy design.

🔒 Projekt został zaprojektowany z dużą uwagą na:

  • prywatność

  • funkcjonalność

  • bez szwu w pomieszczeniach - na zewnątrz życia

Przegląd projektu 📊

• Jednostki ogółem: 32 wille
• Ostatnia dostępna lokalizacja budowy 🏔
• Wszystkie wille oferują widok na morze z poziomu gruntu 🌊
• Szkoła Brytyjska Nejat - 600 m
• Zasługa Diamond & Crystal - 1 km
• Plaża Błękitna Flaga - 1 km
• Kawiarnie i restauracje - 500 m

Rodzaje własności 🏠

Typ A / B - Private Duplex Villas (20 jednostek)

• Układ: 3 + 1
• Powierzchnia pokryta: 175 m ²
• Wielkość działki: 250- 300 m ²
• Ceny: 305.000 GBP - 370.000 GBP

Typ C - Duplex Townhouses (12 jednostek)

• Układ: 2 + 1
• Powierzchnia pokryta: 115 m ²
• Powierzchnia działki: 200- 250 m ²
• Ceny: 195 000 GBP - 250 000 GBP

Kompleksowe urządzenia 🏊‍♂️

• 250 m ² wspólny basen
• Bar bilardowy 🍹
• Tropikalne ogrody krajobrazowe 🌴
• Tarasy opalające
• Prysznice i obszary WC

Najważniejsze punkty projektu 📌

✔ Rozwój trzech poziomów
✔ najwyższy poziom: Wille typu A i C
✔ najniższy poziom: Wille typu B
✔ panoramiczny widok na morze ze wszystkich jednostek
✔ pobliskie szlaki spacerowe (2.5 km)
✔ ostateczna możliwość budowy w tej lokalizacji

Jakość i specyfikacje 💎

• Centralny system ogrzewania i chłodzenia
• Budowa w systemach prysznicowych
• Ceramika w prysznicach
• Wall- powieszony toalety z ukrytymi cysterny
• Odcieki liniowe ze stali nierdzewnej
• Materiały najwyższej jakości

Zalety inwestycyjne 💰

✔ oczekiwany wzrost cen 25- 30%
✔ odsprzedaż dopuszczalna w dowolnym momencie
✔ profesjonalny Codzienne zarządzanie nieruchomościami wynajmu
✔ silne zwroty czynszu:

• Typ A / B - ok. 2000 GBP × 12 miesięcy
• Typ C - ok. 1,300 GBP × 12 miesięcy

Oferta śródziemnomorskich willi 🌅

✔ morze i górski styl życia
✔ nowoczesna architektura
✔ wysoki potencjał w zakresie dochodów z najmu
✔ ograniczone miejsce dostawy

📩 Skontaktuj się z nami dziś na plany piętra, ceny bieżące i prywatne przeglądy.

Lokalizacja na mapie

Motides, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
