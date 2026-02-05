Kompleks mieszkalny Mediterranean Villas

Nowoczesne wille u podnóża Five Fingers Mountains z panoramicznym widokiem na morze

Lokalizacja i obszar Przegląd 📍

Villas Mediterranean znajduje się u podnóża Five Fingers Mountains, obok lasu i tradycyjnej śródziemnomorskiej wioski Šncesu, zaledwie 1 km na południe od Alsancak Center.

🌄 Bujne zielone wzgórza, leśne otoczenie i otwarte widoki na Morze Śródziemne, zwrócone ku zachodowi słońca, tworzą rzadką równowagę spokoju i dostępności.

🏙 Kyrenia jest tylko 5 km od hotelu, a autostrada zapewnia łatwy dostęp do innych miast.

🌿 Idealny dla tych, którzy szukają:

pokojowe życie na wsi

bliskość natury

szybki dostęp do infrastruktury miejskiej

Koncepcja projektu ✨

Śródziemnomorskie wille łączą wiejskiego ducha śródziemnomorskiego z czystą, nowoczesną architekturą minimalistyczną.

🏗 Proste formy geometryczne, miejscowy skruszony kamień, odsłonięty beton i białe fasady odbijające śródziemnomorskie słońce tworzą ikonowy i ponadczasowy design.

🔒 Projekt został zaprojektowany z dużą uwagą na:

prywatność

funkcjonalność

bez szwu w pomieszczeniach - na zewnątrz życia

Przegląd projektu 📊

• Jednostki ogółem: 32 wille

• Ostatnia dostępna lokalizacja budowy 🏔

• Wszystkie wille oferują widok na morze z poziomu gruntu 🌊

• Szkoła Brytyjska Nejat - 600 m

• Zasługa Diamond & Crystal - 1 km

• Plaża Błękitna Flaga - 1 km

• Kawiarnie i restauracje - 500 m

Rodzaje własności 🏠

Typ A / B - Private Duplex Villas (20 jednostek)

• Układ: 3 + 1

• Powierzchnia pokryta: 175 m ²

• Wielkość działki: 250- 300 m ²

• Ceny: 305.000 GBP - 370.000 GBP

Typ C - Duplex Townhouses (12 jednostek)

• Układ: 2 + 1

• Powierzchnia pokryta: 115 m ²

• Powierzchnia działki: 200- 250 m ²

• Ceny: 195 000 GBP - 250 000 GBP

Kompleksowe urządzenia 🏊‍♂️

• 250 m ² wspólny basen

• Bar bilardowy 🍹

• Tropikalne ogrody krajobrazowe 🌴

• Tarasy opalające

• Prysznice i obszary WC

Najważniejsze punkty projektu 📌

✔ Rozwój trzech poziomów

✔ najwyższy poziom: Wille typu A i C

✔ najniższy poziom: Wille typu B

✔ panoramiczny widok na morze ze wszystkich jednostek

✔ pobliskie szlaki spacerowe (2.5 km)

✔ ostateczna możliwość budowy w tej lokalizacji

Jakość i specyfikacje 💎

• Centralny system ogrzewania i chłodzenia

• Budowa w systemach prysznicowych

• Ceramika w prysznicach

• Wall- powieszony toalety z ukrytymi cysterny

• Odcieki liniowe ze stali nierdzewnej

• Materiały najwyższej jakości

Zalety inwestycyjne 💰

✔ oczekiwany wzrost cen 25- 30%

✔ odsprzedaż dopuszczalna w dowolnym momencie

✔ profesjonalny Codzienne zarządzanie nieruchomościami wynajmu

✔ silne zwroty czynszu:

• Typ A / B - ok. 2000 GBP × 12 miesięcy

• Typ C - ok. 1,300 GBP × 12 miesięcy

Oferta śródziemnomorskich willi 🌅

✔ morze i górski styl życia

✔ nowoczesna architektura

✔ wysoki potencjał w zakresie dochodów z najmu

✔ ograniczone miejsce dostawy

📩 Skontaktuj się z nami dziś na plany piętra, ceny bieżące i prywatne przeglądy.