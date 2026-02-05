Kompleks mieszkalny Mediterranean Villas

Nowoczesne wille u podnóża Five Fingers Mountains z panoramicznym widokiem na morze
Lokalizacja i obszar Przegląd 📍
Villas Mediterranean znajduje się u podnóża Five Fingers Mountains, obok lasu i tradycyjnej śródziemnomorskiej wioski Šncesu, zaledwie 1 km na południe od Alsancak Center.
🌄 Bujne zielone wzgórza, leśne otoczenie i otwarte widoki na Morze Śródziemne, zwrócone ku zachodowi słońca, tworzą rzadką równowagę spokoju i dostępności.
🏙 Kyrenia jest tylko 5 km od hotelu, a autostrada zapewnia łatwy dostęp do innych miast.
🌿 Idealny dla tych, którzy szukają:
pokojowe życie na wsi
bliskość natury
szybki dostęp do infrastruktury miejskiej
Koncepcja projektu ✨
Śródziemnomorskie wille łączą wiejskiego ducha śródziemnomorskiego z czystą, nowoczesną architekturą minimalistyczną.
🏗 Proste formy geometryczne, miejscowy skruszony kamień, odsłonięty beton i białe fasady odbijające śródziemnomorskie słońce tworzą ikonowy i ponadczasowy design.
🔒 Projekt został zaprojektowany z dużą uwagą na:
prywatność
funkcjonalność
bez szwu w pomieszczeniach - na zewnątrz życia
Przegląd projektu 📊
• Jednostki ogółem: 32 wille
• Ostatnia dostępna lokalizacja budowy 🏔
• Wszystkie wille oferują widok na morze z poziomu gruntu 🌊
• Szkoła Brytyjska Nejat - 600 m
• Zasługa Diamond & Crystal - 1 km
• Plaża Błękitna Flaga - 1 km
• Kawiarnie i restauracje - 500 m
Rodzaje własności 🏠
Typ A / B - Private Duplex Villas (20 jednostek)
• Układ: 3 + 1
• Powierzchnia pokryta: 175 m ²
• Wielkość działki: 250- 300 m ²
• Ceny: 305.000 GBP - 370.000 GBP
Typ C - Duplex Townhouses (12 jednostek)
• Układ: 2 + 1
• Powierzchnia pokryta: 115 m ²
• Powierzchnia działki: 200- 250 m ²
• Ceny: 195 000 GBP - 250 000 GBP
Kompleksowe urządzenia 🏊♂️
• 250 m ² wspólny basen
• Bar bilardowy 🍹
• Tropikalne ogrody krajobrazowe 🌴
• Tarasy opalające
• Prysznice i obszary WC
Najważniejsze punkty projektu 📌
✔ Rozwój trzech poziomów
✔ najwyższy poziom: Wille typu A i C
✔ najniższy poziom: Wille typu B
✔ panoramiczny widok na morze ze wszystkich jednostek
✔ pobliskie szlaki spacerowe (2.5 km)
✔ ostateczna możliwość budowy w tej lokalizacji
Jakość i specyfikacje 💎
• Centralny system ogrzewania i chłodzenia
• Budowa w systemach prysznicowych
• Ceramika w prysznicach
• Wall- powieszony toalety z ukrytymi cysterny
• Odcieki liniowe ze stali nierdzewnej
• Materiały najwyższej jakości
Zalety inwestycyjne 💰
✔ oczekiwany wzrost cen 25- 30%
✔ odsprzedaż dopuszczalna w dowolnym momencie
✔ profesjonalny Codzienne zarządzanie nieruchomościami wynajmu
✔ silne zwroty czynszu:
• Typ A / B - ok. 2000 GBP × 12 miesięcy
• Typ C - ok. 1,300 GBP × 12 miesięcy
Oferta śródziemnomorskich willi 🌅
✔ morze i górski styl życia
✔ nowoczesna architektura
✔ wysoki potencjał w zakresie dochodów z najmu
✔ ograniczone miejsce dostawy
📩 Skontaktuj się z nami dziś na plany piętra, ceny bieżące i prywatne przeglądy.