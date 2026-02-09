Kompleks mieszkalny Malibu 5

  1. Realting.com
O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

🌴 Malibu 5 - Luksusowe wybrzeże w Esentepe, Cypr Północny

Malibu 5 to ekskluzywny projekt mieszkalny nad morzem, oferujący wyrafinowany styl życia na wyspie, gdzie współczesna architektura spełnia naturalne piękno Morza Śródziemnego. Położony wzdłuż pierwotnego wybrzeża Esentepe, projekt jest przeznaczony dla tych, którzy szukają elegancji, komfortu i spokoju.

📍 Lokalizacja

  • Region: Esentepe, Cypr Północny

  • Prywatna piaszczysta plaża

  • 40 minut do międzynarodowego lotniska Ercan

  • 75 minut do lotniska Larnaca

  • Łatwy dostęp do Kyrenii, Famagusta i Nikozji

🏗 Przegląd projektu

  • Jednostki ogółem: 52

  • Bloki: 7 architektonicznie unikalnych budynków

  • Nowoczesny design z dużymi szklanymi fasadami

  • Przestronne balkony i układy open- plan

  • Lush krajobrazu i zielone obszary wspólne

🏠 Typy apartamentów

  • Studio

  • 1 Sypialnia (1 + 1)

  • 2 Sypialnia (2 + 1)

Idealny zarówno do trwałego życia, jak i do celów inwestycyjnych.

🏖 Udogodnienia i udogodnienia

  • Duży basen z obszarami relaksu 🌅

  • Prywatna plaża z białym piaskiem

  • Obszary opalające i społeczne

  • Ogród krajobrazowy i chodniki podłużne

  • Nowoczesne przestrzenie komunalne

  • Środowisko przyjazne rodzinie 👨‍👩‍👧‍👦

🌿 Styl życia w Malibu 5

Malibu 5 oferuje więcej niż dom - zapewnia luksusowy, przybrzeżny styl życia:

  • spokojne spacery nad morzem

  • zapierające dech w piersiach zachody słońca

  • działalność na zewnątrz i w wodzie

  • bezpieczne i radosne przestrzenie dla dzieci

  • doskonała równowaga prywatności i społeczności

Każdy szczegół jest stworzony, aby zapewnić zrelaksowany, elegancki i inspirujące doświadczenie życiowe.

💼 Najważniejsze punkty inwestycji

  • Silny popyt na wynajem

  • Pierwsza lokalizacja plaży

  • Nowoczesna koncepcja resort-style

  • Idealny dla domów wypoczynkowych i dochodów z wynajmu

Lokalizacja na mapie

Agios Amvrosios, Cypr Północny

