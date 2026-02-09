Kompleks mieszkalny Malibu 5

🌴 Malibu 5 - Luksusowe wybrzeże w Esentepe, Cypr Północny
Malibu 5 to ekskluzywny projekt mieszkalny nad morzem, oferujący wyrafinowany styl życia na wyspie, gdzie współczesna architektura spełnia naturalne piękno Morza Śródziemnego. Położony wzdłuż pierwotnego wybrzeża Esentepe, projekt jest przeznaczony dla tych, którzy szukają elegancji, komfortu i spokoju.
📍 Lokalizacja
Region: Esentepe, Cypr Północny
Prywatna piaszczysta plaża
40 minut do międzynarodowego lotniska Ercan
75 minut do lotniska Larnaca
Łatwy dostęp do Kyrenii, Famagusta i Nikozji
🏗 Przegląd projektu
Jednostki ogółem: 52
Bloki: 7 architektonicznie unikalnych budynków
Nowoczesny design z dużymi szklanymi fasadami
Przestronne balkony i układy open- plan
Lush krajobrazu i zielone obszary wspólne
🏠 Typy apartamentów
Studio
1 Sypialnia (1 + 1)
2 Sypialnia (2 + 1)
Idealny zarówno do trwałego życia, jak i do celów inwestycyjnych.
🏖 Udogodnienia i udogodnienia
Duży basen z obszarami relaksu 🌅
Prywatna plaża z białym piaskiem
Obszary opalające i społeczne
Ogród krajobrazowy i chodniki podłużne
Nowoczesne przestrzenie komunalne
Środowisko przyjazne rodzinie 👨👩👧👦
🌿 Styl życia w Malibu 5
Malibu 5 oferuje więcej niż dom - zapewnia luksusowy, przybrzeżny styl życia:
spokojne spacery nad morzem
zapierające dech w piersiach zachody słońca
działalność na zewnątrz i w wodzie
bezpieczne i radosne przestrzenie dla dzieci
doskonała równowaga prywatności i społeczności
Każdy szczegół jest stworzony, aby zapewnić zrelaksowany, elegancki i inspirujące doświadczenie życiowe.
💼 Najważniejsze punkty inwestycji
Silny popyt na wynajem
Pierwsza lokalizacja plaży
Nowoczesna koncepcja resort-style
Idealny dla domów wypoczynkowych i dochodów z wynajmu