Kompleks mieszkalny Sueno Villas

ekskluzywne wille z panoramicznym widokiem na morze w Beshparmak

O regionie Arapköy, Północny Cypr 📍

W malowniczych górach Besparmak jest przytulna wioska Arapköy - miejsce, gdzie natura, historia i cisza łączą się w doskonałej równowadze.

Wcześniej znana jako grecka wioska Klepini, Arapkoy była zamieszkiwana przez arabsko mówiących Maronitów podczas panowania osmańskiego. Dziś jest to spokojny i zielony region, który przyciąga koneserów prywatności, panoramicznych widoki i autentycznej atmosfery.

🌄 Wieś słynie z zapierających dech w piersiach krajobrazów i wspaniałych widoków na wybrzeże. Pomimo niewielkiej wielkości, Arapköy jest popularny wśród turystów i inwestorów poszukujących spokoju umysłu z dala od miejskiego hałasu.

O projekcie Sueno Villas ✨

Sueno Villas to projekt butikowy 6 ekskluzywnych willi, stworzony dla tych, którzy doceniają przestrzeń, prywatność i panoramiczne widoki na morze.

Ramy czasowe wdrożenia 🛠

• Rozpoczęcie budowy: grudzień 2024

• Zakończenie projektu: grudzień 2027 r.

Charakterystyka projektu 📊

• Wille ogółem: 6

Typ: A Typ - ekskluzywne wille dwupoziomowe

• Planowanie: 6 + 1

(4 sypialnie + siłownia + pokój hobby)

🌊 Wszystkie wille mają panoramiczny widok na morze

Kwadrat 📐

• Powierzchnia zamknięta: 410 m2

• Prywatny basen nieskończoności: 35 m2

• Powierzchnia: od 810 m2 do 1300 m2

Infrastruktura i wyposażenie 🏊‍♂️

• Prywatna pula nieskończoności (35 m2)

• Części do sauny, sali gimnastycznej lub rekreacji

• Maksymalna prywatność i komfort 🌿

Korzyści z projektu 💎

✔ Oczekiwany wzrost ceny projektu o 25- 30%

✔ wysoki czynsz

✔ możliwość odsprzedaży w dowolnym momencie 🔁

✔ Zarządzanie nieruchomościami (długoterminowa dzierżawa)

✔ Jeden z najlepszych projektów willi w Arapköy

Sueno Villas jest 🌅

✔ widok morski

✔ Wyłączenie i ograniczona oferta

✔ przestronne wille

✔ silny potencjał inwestycyjny

📩 Skontaktuj się z nami, aby poznać aktualne ceny, układy i zarezerwować willę w projekcie Sueno Villas.