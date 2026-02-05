Kompleks mieszkalny Sueno Villas

  1. Realting.com
Klepini, Cypr Północny
od
$1,37M
VAT
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
26
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33275
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Wioska
    Klepini

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

ekskluzywne wille z panoramicznym widokiem na morze w Beshparmak

O regionie Arapköy, Północny Cypr 📍

W malowniczych górach Besparmak jest przytulna wioska Arapköy - miejsce, gdzie natura, historia i cisza łączą się w doskonałej równowadze.

Wcześniej znana jako grecka wioska Klepini, Arapkoy była zamieszkiwana przez arabsko mówiących Maronitów podczas panowania osmańskiego. Dziś jest to spokojny i zielony region, który przyciąga koneserów prywatności, panoramicznych widoki i autentycznej atmosfery.

🌄 Wieś słynie z zapierających dech w piersiach krajobrazów i wspaniałych widoków na wybrzeże. Pomimo niewielkiej wielkości, Arapköy jest popularny wśród turystów i inwestorów poszukujących spokoju umysłu z dala od miejskiego hałasu.

O projekcie Sueno Villas ✨

Sueno Villas to projekt butikowy 6 ekskluzywnych willi, stworzony dla tych, którzy doceniają przestrzeń, prywatność i panoramiczne widoki na morze.

Ramy czasowe wdrożenia 🛠

• Rozpoczęcie budowy: grudzień 2024
• Zakończenie projektu: grudzień 2027 r.

Charakterystyka projektu 📊

• Wille ogółem: 6
Typ: A Typ - ekskluzywne wille dwupoziomowe
• Planowanie: 6 + 1
(4 sypialnie + siłownia + pokój hobby)

🌊 Wszystkie wille mają panoramiczny widok na morze

Kwadrat 📐

• Powierzchnia zamknięta: 410 m2
• Prywatny basen nieskończoności: 35 m2
• Powierzchnia: od 810 m2 do 1300 m2

Infrastruktura i wyposażenie 🏊‍♂️

• Prywatna pula nieskończoności (35 m2)
• Części do sauny, sali gimnastycznej lub rekreacji
• Maksymalna prywatność i komfort 🌿

Korzyści z projektu 💎

✔ Oczekiwany wzrost ceny projektu o 25- 30%
✔ wysoki czynsz
✔ możliwość odsprzedaży w dowolnym momencie 🔁
✔ Zarządzanie nieruchomościami (długoterminowa dzierżawa)
✔ Jeden z najlepszych projektów willi w Arapköy

Sueno Villas jest 🌅

✔ widok morski
✔ Wyłączenie i ograniczona oferta
✔ przestronne wille
✔ silny potencjał inwestycyjny

📩 Skontaktuj się z nami, aby poznać aktualne ceny, układy i zarezerwować willę w projekcie Sueno Villas.

Lokalizacja na mapie

Klepini, Cypr Północny

