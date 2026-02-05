Kompleks mieszkalny Sueno Villas

ekskluzywne wille z panoramicznym widokiem na morze w Beshparmak
O regionie Arapköy, Północny Cypr 📍
W malowniczych górach Besparmak jest przytulna wioska Arapköy - miejsce, gdzie natura, historia i cisza łączą się w doskonałej równowadze.
Wcześniej znana jako grecka wioska Klepini, Arapkoy była zamieszkiwana przez arabsko mówiących Maronitów podczas panowania osmańskiego. Dziś jest to spokojny i zielony region, który przyciąga koneserów prywatności, panoramicznych widoki i autentycznej atmosfery.
🌄 Wieś słynie z zapierających dech w piersiach krajobrazów i wspaniałych widoków na wybrzeże. Pomimo niewielkiej wielkości, Arapköy jest popularny wśród turystów i inwestorów poszukujących spokoju umysłu z dala od miejskiego hałasu.
O projekcie Sueno Villas ✨
Sueno Villas to projekt butikowy 6 ekskluzywnych willi, stworzony dla tych, którzy doceniają przestrzeń, prywatność i panoramiczne widoki na morze.
Ramy czasowe wdrożenia 🛠
• Rozpoczęcie budowy: grudzień 2024
• Zakończenie projektu: grudzień 2027 r.
Charakterystyka projektu 📊
• Wille ogółem: 6
Typ: A Typ - ekskluzywne wille dwupoziomowe
• Planowanie: 6 + 1
(4 sypialnie + siłownia + pokój hobby)
🌊 Wszystkie wille mają panoramiczny widok na morze
Kwadrat 📐
• Powierzchnia zamknięta: 410 m2
• Prywatny basen nieskończoności: 35 m2
• Powierzchnia: od 810 m2 do 1300 m2
Infrastruktura i wyposażenie 🏊♂️
• Prywatna pula nieskończoności (35 m2)
• Części do sauny, sali gimnastycznej lub rekreacji
• Maksymalna prywatność i komfort 🌿
Korzyści z projektu 💎
✔ Oczekiwany wzrost ceny projektu o 25- 30%
✔ wysoki czynsz
✔ możliwość odsprzedaży w dowolnym momencie 🔁
✔ Zarządzanie nieruchomościami (długoterminowa dzierżawa)
✔ Jeden z najlepszych projektów willi w Arapköy
Sueno Villas jest 🌅
✔ widok morski
✔ Wyłączenie i ograniczona oferta
✔ przestronne wille
✔ silny potencjał inwestycyjny
📩 Skontaktuj się z nami, aby poznać aktualne ceny, układy i zarezerwować willę w projekcie Sueno Villas.