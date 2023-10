Vokolida, Cypr Północny

od €1,20M

45–92 m² 3

Poddaj się: 2025

Palma Jumeirah to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w malowniczym zakątku Cypru Północnego. Lokalizacja: - Boaz. W sprzedaży są studia i apartamenty 1 + 1, apartamenty 2 + 1. Znajduje się 100-200 m od piaszczystej plaży z wyposażoną infrastrukturą, łagodnym wejściem do wody i piaszczystym brzegiem. Apartamenty kompleksu oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze i góry. Kompleks składa się z 7 domów. Apartamenty z pełnym wyżywieniem otoczone ogrodami i basenami oraz miejsca na bezpłatny parking. Wiele uwagi poświęca się eleganckiemu projektowi basenów i krajobrazów, które tworzą kształt gigantycznej dłoni, która jest znakiem rozpoznawczym tego kompleksu! Ponieważ kompleks Palma Jumeirah znajduje się w pobliżu kompleksu Lagoon i są to kompleksy jednego dewelopera, mieszkańcy i goście kompleksu mogą korzystać z infrastruktury obu kompleksów bez ograniczeń, jest to nowoczesna siłownia, oraz restauracja i park wodny, a także wszystkie inne strefy społeczne. Gotowość kompleksu to lipiec 2025 r. . Plan płatności: 1000 cu - depozyt 30% - zaliczka 70% - do 84 miesięcy. nieoprocentowana rata 2 OPCJA 75% - zaliczka 75% Zwrot gotówki 6% przed dostępnością ( 2025 ) 2,5 roku za wniesioną kwotę ( jest płatny lub spłacany ) 25% - od gotowości mieszkania, dopłata od kosztów I gwarantowany wynajem na 3 lata w wysokości 8% rocznie/ 3 OPCJA 40% - przedpłata 20% rata bez% do dostępności ( 2025 ) 2,5 lat 24 % - przeniesiony do dewelopera na trzy lata w celu wynajęcia, klient nic nie płaci / deweloper niezależnie spłaca z wynajmu 16% pozostałej kwoty bez% raty za rok ( 12 miesięcy )/ Apartamenty wyposażone są w naprawę pod klucz: - łazienka z instalacją wodno-kanalizacyjną i wszystkie akcesoria - wbudowana kuchnia ( bez wyposażenia ) - klimatyzacja - płytki, laminat, drzwi wewnętrzne - ściany malowane.