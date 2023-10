Deja Blue Eco-Wellness

Cypr Północny

od €165,000

Nowy projekt o nowoczesnej architekturze w pobliżu centrum Girne. W pobliżu plaży jest projekt z widokiem na góry i morze ( Wszystko, co kocham 武? ) Jest to kompleks rodzinny bez apartamentów z 1-2 sypialniami, gdzie są opcje z ogrodem o powierzchni 100 m2 i penthouse'ami z tarasem na dachu o powierzchni 128 m2 😊 🌇 Apartament: 3 + 1 - 1. piętro ( 117 m2 + otwarty balkon 9 m2 + balkon zamknięty 10 m2 + ogród 100 m2 ) 💶 od 170 000 £ ( 12,1 miliona ₽ ) 🌇 Apartament: 3 + 1 - 2. piętro ( 117 m2 + balkon zamknięty 13,4 m2 + ogród 115 m2 + piwnica 4,3 m2 ) 💶 od 200 000 £ ( 14,2 miliona ₽ ) 🌇 Apartament: 3 + 1 apartament ( 118 m2 + otwarty balkon 18 m2 + taras 128 m2 ) 💶 od 165 000 £ ( 11,7 miliona ₽ ) SDACH - 2024 PŁATNOŚĆ: ▪ 安 Początkowa rata - 30% ▪ Ľ 30% – po otrzymaniu kluczy ▪ 40% - przez 2 lata przy 8% rocznie Lokalizacja: ▪ ĽKirenia, Chitalkyoy ▪ Biały dostęp do plaży 🔹 Infrastruktura: Parking podziemny, parking naziemny, basen, a także cała infrastruktura miejska w pobliżu.