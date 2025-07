Willa YESILTEPE VILLA

Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny

IDENTYFIKATOR: CP-698 LOCATÄON: Cypr/Yeni Boğaziçi – Odległość do morza -1300M – Odległość do Lefkoszy-55 km – Ercan Airport – 45 km DOSTĘPNE TYPY WILLI: 4+1 - 320 m2 HARMONOGRAM: Data ukończenia: Gotowy do przeniesienia WYPOSAŻENIE: Odkryty basen Parking Ogród …