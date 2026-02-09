  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Sea Magic Garden

Agios Amvrosios, Cypr Północny
16
ID: 33291
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Wioska
    Agios Amvrosios

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

🌊 Sea Magic Garden - Nowoczesne życie w Esentepe, Cypr Północny

Magia morska Ogród to nowoczesny projekt mieszkalny położony w malowniczej i wysoce pożądanej okolicy Esentepe, Północny Cypr. Projekt otoczony przyrodą, morzem i górami oferuje pokojowy śródziemnomorski styl życia z doskonałym potencjałem inwestycyjnym.

Doskonale nadaje się zarówno do komfortowego życia, jak i do najmu.

📍 Przegląd projektu

  • Lokalizacja: Esentepe

  • Całkowita wielkość działki: 16,753 m ²

  • Bloki: 7

  • Jednostki ogółem: 110

Projekt oferuje starannie zaprojektowane układy i dobrze zaplanowaną infrastrukturę dla zrelaksowanego i funkcjonalnego środowiska życia.

🏠 Typy apartamentów

  • 1 Sypialnia - parter

  • 1 Sypialnia Loft - pierwsze piętro

  • 2 Sypialnia Loft - pierwsze piętro

🏊 Urządzenia na miejscu

  • Basen odkryty

  • Plac zabaw dla dzieci

  • Przystanek autobusowy blisko kompleksu

  • Obszary gminne

🌿 Działania i styl życia

Mieszkańcy mogą korzystać z szerokiej gamy pobliskich zajęć plenerowych i rekreacyjnych:

  • Golf

  • Turystyka

  • Sporty wodne

  • Ziplina

  • Połowy

  • Jazda na rowerze

💼 Profesjonalne usługi i własność Zarządzanie

Sea Magic Garden oferuje pełen zakres profesjonalnych usług w celu zapewnienia płynnego i bezproblemowego doświadczenia własności:

🚗 Wynajem samochodów
Łatwa rezerwacja, konkurencyjne ceny i doskonała obsługa klienta

🏠 Zarządzanie nieruchomościami
Najemna obsługa i konserwacja, maksymalizacja wartości nieruchomości

Usługi pralni
Szybkie i niezawodne czyszczenie z łatwym odchodzeniem i pick- up

✈️ Transfery lotnicze
Komfortowe, on-time transfery z przyjaznych kierowców

🛠 Roboty naprawcze
Wykwalifikowani profesjonaliści dostarczający szybkich i niezawodnych napraw

Usługi sprzątania
Usługi sprzątania ścisłygo i profesjonalnego

📈 Zarządzanie wynajmem
Kompletna usługa wynajmu, w tym reklama, zarządzanie gośćmi, sprzątanie, pranie, przechowywanie kluczy, utrzymanie i promocja na najlepszych platformach, takich jak

Korzystaj ze stress- free ownership podczas gdy nieruchomość jest profesjonalnie zarządzana

Lokalizacja na mapie

Agios Amvrosios, Cypr Północny

