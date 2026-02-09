Kompleks mieszkalny Sea Magic Garden

🌊 Sea Magic Garden - Nowoczesne życie w Esentepe, Cypr Północny

Magia morska Ogród to nowoczesny projekt mieszkalny położony w malowniczej i wysoce pożądanej okolicy Esentepe, Północny Cypr. Projekt otoczony przyrodą, morzem i górami oferuje pokojowy śródziemnomorski styl życia z doskonałym potencjałem inwestycyjnym.

Doskonale nadaje się zarówno do komfortowego życia, jak i do najmu.

📍 Przegląd projektu

Lokalizacja: Esentepe

Całkowita wielkość działki: 16,753 m ²

Bloki: 7

Jednostki ogółem: 110

Projekt oferuje starannie zaprojektowane układy i dobrze zaplanowaną infrastrukturę dla zrelaksowanego i funkcjonalnego środowiska życia.

🏠 Typy apartamentów

1 Sypialnia - parter

1 Sypialnia Loft - pierwsze piętro

2 Sypialnia Loft - pierwsze piętro

🏊 Urządzenia na miejscu

Basen odkryty

Plac zabaw dla dzieci

Przystanek autobusowy blisko kompleksu

Obszary gminne

🌿 Działania i styl życia

Mieszkańcy mogą korzystać z szerokiej gamy pobliskich zajęć plenerowych i rekreacyjnych:

Golf

Turystyka

Sporty wodne

Ziplina

Połowy

Jazda na rowerze

💼 Profesjonalne usługi i własność Zarządzanie

Sea Magic Garden oferuje pełen zakres profesjonalnych usług w celu zapewnienia płynnego i bezproblemowego doświadczenia własności:

🚗 Wynajem samochodów

Łatwa rezerwacja, konkurencyjne ceny i doskonała obsługa klienta

🏠 Zarządzanie nieruchomościami

Najemna obsługa i konserwacja, maksymalizacja wartości nieruchomości

Usługi pralni

Szybkie i niezawodne czyszczenie z łatwym odchodzeniem i pick- up

✈️ Transfery lotnicze

Komfortowe, on-time transfery z przyjaznych kierowców

🛠 Roboty naprawcze

Wykwalifikowani profesjonaliści dostarczający szybkich i niezawodnych napraw

Usługi sprzątania

Usługi sprzątania ścisłygo i profesjonalnego

📈 Zarządzanie wynajmem

Kompletna usługa wynajmu, w tym reklama, zarządzanie gośćmi, sprzątanie, pranie, przechowywanie kluczy, utrzymanie i promocja na najlepszych platformach, takich jak

Korzystaj ze stress- free ownership podczas gdy nieruchomość jest profesjonalnie zarządzana