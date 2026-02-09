Kompleks mieszkalny Sea Magic Garden

🌊 Sea Magic Garden - Nowoczesne życie w Esentepe, Cypr Północny
Magia morska Ogród to nowoczesny projekt mieszkalny położony w malowniczej i wysoce pożądanej okolicy Esentepe, Północny Cypr. Projekt otoczony przyrodą, morzem i górami oferuje pokojowy śródziemnomorski styl życia z doskonałym potencjałem inwestycyjnym.
Doskonale nadaje się zarówno do komfortowego życia, jak i do najmu.
📍 Przegląd projektu
Lokalizacja: Esentepe
Całkowita wielkość działki: 16,753 m ²
Bloki: 7
Jednostki ogółem: 110
Projekt oferuje starannie zaprojektowane układy i dobrze zaplanowaną infrastrukturę dla zrelaksowanego i funkcjonalnego środowiska życia.
🏠 Typy apartamentów
1 Sypialnia - parter
1 Sypialnia Loft - pierwsze piętro
2 Sypialnia Loft - pierwsze piętro
🏊 Urządzenia na miejscu
Basen odkryty
Plac zabaw dla dzieci
Przystanek autobusowy blisko kompleksu
Obszary gminne
🌿 Działania i styl życia
Mieszkańcy mogą korzystać z szerokiej gamy pobliskich zajęć plenerowych i rekreacyjnych:
Golf
Turystyka
Sporty wodne
Ziplina
Połowy
Jazda na rowerze
💼 Profesjonalne usługi i własność Zarządzanie
Sea Magic Garden oferuje pełen zakres profesjonalnych usług w celu zapewnienia płynnego i bezproblemowego doświadczenia własności:
🚗 Wynajem samochodów
Łatwa rezerwacja, konkurencyjne ceny i doskonała obsługa klienta
🏠 Zarządzanie nieruchomościami
Najemna obsługa i konserwacja, maksymalizacja wartości nieruchomości
Usługi pralni
Szybkie i niezawodne czyszczenie z łatwym odchodzeniem i pick- up
✈️ Transfery lotnicze
Komfortowe, on-time transfery z przyjaznych kierowców
🛠 Roboty naprawcze
Wykwalifikowani profesjonaliści dostarczający szybkich i niezawodnych napraw
Usługi sprzątania
Usługi sprzątania ścisłygo i profesjonalnego
📈 Zarządzanie wynajmem
Kompletna usługa wynajmu, w tym reklama, zarządzanie gośćmi, sprzątanie, pranie, przechowywanie kluczy, utrzymanie i promocja na najlepszych platformach, takich jak
Korzystaj ze stress- free ownership podczas gdy nieruchomość jest profesjonalnie zarządzana