Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.

Umeblowany, trzypokojowy apartament o powierzchni 105 m², położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.

Powierzchnia mieszkalna - 91 m² + przestronny taras o powierzchni 14 m² będzie idealnym miejscem do wypoczynku. W pełni umeblowany i wyposażony we wszystkie niezbędne sprzęty, co pozwala na natychmiastowe zamieszkanie bez dodatkowych kosztów.

Kompleks położony jest w malowniczym miejscu z przepięknym widokiem na morze i góry. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się cała infrastruktura niezbędna do komfortowego życia i wypoczynku.

Infrastruktura:

Prywatna plaża w odległości 250 metrów

Kawiarnia przy basenie

Wypożyczalnia samochodów i rowerów

Kompleks SPA: sauna, hammam, masaże, centrum fitness

Baseny zewnętrzne i kryte

Oddzielny parking

Oświetlenie uliczne

Przy zakupie tego apartamentu - rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!