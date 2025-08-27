  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 2+1 położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.

Agios Amvrosios, Cypr Północny
$171,089
14
ID: 27504
Data aktualizacji: 27.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Wioska
    Agios Amvrosios

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowany, trzypokojowy apartament o powierzchni 105 m², położony 250 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.

Powierzchnia mieszkalna - 91 m² + przestronny taras o powierzchni 14 m² będzie idealnym miejscem do wypoczynku. W pełni umeblowany i wyposażony we wszystkie niezbędne sprzęty, co pozwala na natychmiastowe zamieszkanie bez dodatkowych kosztów.

Kompleks położony jest w malowniczym miejscu z przepięknym widokiem na morze i góry. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się cała infrastruktura niezbędna do komfortowego życia i wypoczynku.

Infrastruktura:

  • Prywatna plaża w odległości 250 metrów
  • Kawiarnia przy basenie
  • Wypożyczalnia samochodów i rowerów
  • Kompleks SPA: sauna, hammam, masaże, centrum fitness
  • Baseny zewnętrzne i kryte
  • Oddzielny parking
  • Oświetlenie uliczne

Przy zakupie tego apartamentu - rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!

Agios Amvrosios, Cypr Północny

