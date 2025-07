Kompleks mieszkalny ESENTEPE LUX VILLAS

Przytulne wille na wybrzeżu

Nowy unikalny projekt NorthernLAND jest uroczy kompleks 7 willi, które znajdują się zaledwie 60 metrów od wybrzeża. Każda willa oferuje wspaniały widok na morze, wszystkie obiekty wyróżniają się wyjątkową architekturą. Opcja ta będzie odwoływać się do wszystkich, którzy wybierają najlepsze dla siebie i lubią dawać pierwszeństwo najbardziej niezwykłym rozwiązaniom. Miejscem kompleksu był malowniczy obszar Esentepe, który słynie z niesamowitych atrakcji przyrodniczych i pięknych plaż. W tym obszarze są dziewicze lasy sosnowe, wśród naturalnych piękności, światowej klasy ośrodki golfowe zostały otwarte. Plaże z nieskazitelnym naturalnym pięknem i nowoczesnym sprzętem są również godne najwyższej pochwały. Bardzo blisko cichej i malowniczej okolicy są popularne obszary rekreacyjne z nowoczesnych restauracji, barów i kasyn.

Tworząc nowy kompleks, zwróciliśmy uwagę na wszystkie małe rzeczy tak, że można cieszyć się nie tylko nowoczesny komfort, ale także kolorowe środowisko regionu. Następujące aspekty komfortu i podziwu czekają na Ciebie: 1. W pełni wyposażone do zamieszkania w domu z budynkiem - w meblach i nowoczesnym sprzęcie; 2. Krajobraz sąsiadujący z basenem i tarasami; 3. Tylko kilka kroków do luksusowej plaży; 4. Wysoka wydajność środowiskowa; 5. Bliskość popularnych szlaków turystycznych i ośrodków sportowych; 6. Dostępność pełnej nowoczesnej infrastruktury. Chcesz kupić willę na północnym Cyprze, ale jeszcze nie zdecydowałeś się na konkretną opcję? Na pewno spodoba ci się mały kompleks! Luksusowe wille są w pełni przygotowane na pobyt, od pierwszego dnia można cieszyć się komfortem nowoczesnego życia i rozpocząć odkrywanie malowniczej okolicy Esentepe.

Uroczy obszar Esentepe jest idealnym miejscem do życia dla tych, którzy lubią spędzać czas w stosunkowo odosobnionym środowisku, ale jednocześnie chcą mieć wolny dostęp do wszystkich korzyści z nowoczesnego życia. Miasto charakteryzuje się spokojem i mierzoną sytuacją, a jego charakterystyka stała się niesamowitym naturalnym pięknem. Istnieją wspaniałe lasy sosnowe, jak również piękne plaże, z których północny Cypr jest dumny. Naturalne krajobrazy w tym regionie są unikalne, co umożliwia stworzenie najlepszych centrów golfowych w kraju. Wiele z nich jest znanych daleko poza północnym Cyprem i klasyfikowanych do standardów światowych. Wybrzeże tworzy szerokie piaszczyste plaże, do których mieszkańcy elitarnego kompleksu mogą dotrzeć w kilka sekund. Tutaj znajduje się piękna plaża Algadi, znana jako "plaża żółwia". Po zachodzie słońca jest zamknięty dla odwiedzających i strzeżony, miejsca te są wybierane do gniazdowania żółwi morskich. W Esentepe zachowano również unikalne zabytki historyczne. Tutaj można zobaczyć stare podziemne domy, które miejscowi zbudowali w erze bizantyjskiej. W pobliżu miasta znajduje się kościół antyfonidów, zbudowany w XII wieku.