  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Natulux

Kompleks mieszkalny Natulux

Kalogreia, Cypr Północny
od
$287,094
BTC
3.4149235
ETH
178.9907397
USDT
283 845.1818932
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
8
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 32606
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Wioska
    Kalogreia

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Kalogreia, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$182,089
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$709,261
Dzielnica mieszkaniowa Cove Garden Phase 2
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$164,523
Zespół mieszkaniowy OCEAN LIFE
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$110,128
Dzielnica mieszkaniowa City Life 2
Gazimagusa Belediyesi, Cypr Północny
od
$101,323
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Natulux
Kalogreia, Cypr Północny
od
$287,094
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Zespół mieszkaniowy ELYSIUM ISATIS
Spathariko, Cypr Północny
od
$124,263
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
ELYSIUM jest małym luksusowym kompleksem mieszkalnym. Projekt jest zamkniętą mikrodzielnicą elitarnej nieruchomości o łącznej powierzchni 33000 metrów kwadratowych. Terytorium posiada bezpieczeństwo, infrastrukturę wypoczynkową, tropikalny ogród, stylowy projekt krajobrazu, dekoracyjne oświe…
Agencja
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Volna 4
Dzielnica mieszkaniowa Volna 4
Dzielnica mieszkaniowa Volna 4
Dzielnica mieszkaniowa Volna 4
Dzielnica mieszkaniowa Volna 4
Dzielnica mieszkaniowa Volna 4
Trikomo, Cypr Północny
od
$220,378
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament z jedną sypialnią w 5* kompleksie SPA Caesar Blue.
Bogazi, Cypr Północny
od
$169,742
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 71 m² w 5* kompleksie SPA Caesar Blue. Nowy kompleks apartamentów położony w malowniczej części regionu Bogaz, z czystą, piaszczystą plażą. Apartamenty idealnie nadają się na wakacje, wynajem i stałe zamieszkanie. Infrastruktu…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się