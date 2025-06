Kompleks mieszkalny Studios in the Pearl Island complex.

► Cena - 93000 GBP

Parter apartament 35 m2 + taras 8 m2, bez mebli i wyposażenia.

► Cena - 110 000 GBP

Apartament na drugim piętrze 35 m2 + balkon 8 m2 + taras na dachu 35 m2.

► Cena za podobne apartamenty od dewelopera z 174,950 GBP bez mebli.

Jest to fantastyczny i unikalny nowy projekt wspaniałych, luksusowych apartamentów i penthouses studia w pobliżu morza w Bahceli, na wschód od miasta turystycznego Kyrenia.

Projekt będzie zlokalizowany obok nowej przystani dla 800 jachtów, co czyni nieruchomość idealnym dla inwestycji.

Kompleks mieszkalny z wspaniałym widokiem na morze, góry składa się z 10 dwukondygnacyjnych bloków.

Ten kompleks zachwyca swoim pięknem i bogactwem i da wam radość i przyjemność z życia w nim, a co ważne, dobrą inwestycję!

Właściciele tych apartamentów będą mogli korzystać z infrastruktury wszystkich projektów tego dewelopera, które obejmują: prywatną, zamkniętą plażę, kilka basenów, w tym podgrzewany basen, centrum SPA, centrum fitness, restaurację, przestrzeń rozrywkową dla dzieci i kino na plaży!

Infrastruktura:

Duży wspólny basen odkryty

Ogród botaniczny

Sala gimnastyczna, spa, sauna i łaźnia turecka

Salon piękności

Restauracja, bar i kawiarnia

Mini supermarket

Prywatna plaża

Pasek basenowy

Kort tenisowy

Sąd koszykówki

Mini golf

Plac zabaw dla dzieci

Parking prywatny

Urząd Zarządzający

24 / 7 konserwacja

Doskonała lokalizacja:

1 minuta do plaży

1 minuta do supermarketu

10 minut do Korineum Golf

25 minut do Kyrenii

40 minut do lotniska Ercan

70 minut do lotniska Larnaca

Przy zakupie tego mieszkania - rejestracja zezwolenia na pobyt, konta bankowego, prawa jazdy i ubezpieczenia medycznego na Cyprze Północnym dla całej rodziny jako prezent od firmy!