Kompleks mieszkalny Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.

Dwupokojowe apartamenty typu loft o powierzchni 70 m² + 35 m² tarasu na dachu.
Parter
zawiera salon z wyjściem na balkon, aneks kuchenny, jedną sypialnię i łazienkę.
Na drugim poziomie
loftu znajduje się druga sypialnia z widokiem na morze i druga łazienka.
Dostęp do przestronnego tarasu na dachu jest przez wspólne wejście.
Apartamenty są w pełni wykończone w wysokim standardzie, z pełnym wyposażeniem kuchennym i meblami, a także wbudowaną szafą w sypialni.
Kompleks położony jest w dzielnicy Esentepe na zboczu wzgórza, 300 metrów od morza. Plaża, supermarket i restauracja znajdują się w odległości spaceru, a do Kirenii można dojechać w zaledwie 20 minut.
Data zakończenia: dostarczono
Kupując ten apartament, otrzymasz od firmy pozwolenie na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny – wszystko bezpłatnie!