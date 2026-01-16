  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.

Agios Amvrosios, Cypr Północny
$254,018
10
ID: 33178
Data aktualizacji: 16.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Wioska
    Agios Amvrosios

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Dwupokojowe apartamenty typu loft o powierzchni 70 m² + 35 m² tarasu na dachu.

Parter
zawiera salon z wyjściem na balkon, aneks kuchenny, jedną sypialnię i łazienkę.
Na drugim poziomie
loftu znajduje się druga sypialnia z widokiem na morze i druga łazienka.

Dostęp do przestronnego tarasu na dachu jest przez wspólne wejście.

Apartamenty są w pełni wykończone w wysokim standardzie, z pełnym wyposażeniem kuchennym i meblami, a także wbudowaną szafą w sypialni.

Kompleks położony jest w dzielnicy Esentepe na zboczu wzgórza, 300 metrów od morza. Plaża, supermarket i restauracja znajdują się w odległości spaceru, a do Kirenii można dojechać w zaledwie 20 minut.

Data zakończenia: dostarczono

Zobacz interesujący Cię apartament online i kup go zdalnie!

Infrastruktura:

  • Duży basen zewnętrzny
  • Baseny kryty
  • SPA
  • Hammam i sauna
  • Siłownia
  • Kawiarnia
  • Aranżacja ogrodu

Kluczowe udogodnienia:

  • Przytulny salon
  • Sypialnie z wbudowanymi szafami
  • Płytki ceramiczne na podłodze w salonie
  • Przesuwane drzwi w stylu amerykańskim
  • W pełni wyposażona łazienka
  • Panoramiczne okna z podwójnymi szybami
  • Panele słoneczne do podgrzewania wody
  • Elektroniczny system kontroli ciśnienia wody w kranach
  • Kontrola zużycia wody za pomocą karty inteligentnej
  • 2-tonowy zbiornik na wodę
  • Parking

Kupując ten apartament, otrzymasz od firmy pozwolenie na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny – wszystko bezpłatnie!

Lokalizacja na mapie

Agios Amvrosios, Cypr Północny

