Kompleks mieszkalny Dwupokojowe apartamenty typu penthouse w Lanai Homes.

Dwupokojowe apartamenty typu loft o powierzchni 70 m² + 35 m² tarasu na dachu.

Parter

zawiera salon z wyjściem na balkon, aneks kuchenny, jedną sypialnię i łazienkę.

Na drugim poziomie

loftu znajduje się druga sypialnia z widokiem na morze i druga łazienka.

Dostęp do przestronnego tarasu na dachu jest przez wspólne wejście.

Apartamenty są w pełni wykończone w wysokim standardzie, z pełnym wyposażeniem kuchennym i meblami, a także wbudowaną szafą w sypialni.

Kompleks położony jest w dzielnicy Esentepe na zboczu wzgórza, 300 metrów od morza. Plaża, supermarket i restauracja znajdują się w odległości spaceru, a do Kirenii można dojechać w zaledwie 20 minut.

Data zakończenia: dostarczono

Zobacz interesujący Cię apartament online i kup go zdalnie!

Infrastruktura:

Duży basen zewnętrzny

Baseny kryty

SPA

Hammam i sauna

Siłownia

Kawiarnia

Aranżacja ogrodu

Kluczowe udogodnienia:

Przytulny salon

Sypialnie z wbudowanymi szafami

Płytki ceramiczne na podłodze w salonie

Przesuwane drzwi w stylu amerykańskim

W pełni wyposażona łazienka

Panoramiczne okna z podwójnymi szybami

Panele słoneczne do podgrzewania wody

Elektroniczny system kontroli ciśnienia wody w kranach

Kontrola zużycia wody za pomocą karty inteligentnej

2-tonowy zbiornik na wodę

Parking

Kupując ten apartament, otrzymasz od firmy pozwolenie na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny – wszystko bezpłatnie!