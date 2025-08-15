Kompleks mieszkalny Umeblowane studio 250 metrów od morza w kompleksie Cove Garden.

  1. Realting.com
Agios Amvrosios, Cypr Północny
$154,294
ID: 27432
In CRM: 3388
Data aktualizacji: 15.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Wioska
    Agios Amvrosios

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowane studio o powierzchni 45 m² z tarasem w kompleksie Cove Garden Village.

Wnętrze apartamentu urządzone jest w nowoczesnym stylu z elementami boho: naturalnymi odcieniami, wikliną, ciepłymi tkaninami i jasnymi akcentami.

Przestrzeń została przemyślanie podzielona na strefy: znajduje się tu duże łóżko z miękkim zagłówkiem, kącik wypoczynkowy z pufami i stolikiem kawowym oraz jadalnia.

Kuchnia wyposażona jest we wszystkie niezbędne sprzęty AGD: płytę grzewczą, piekarnik, lodówkę, okap i czajnik.

Dzięki panoramicznym przeszkleniom i dostępowi do tarasu apartament jest pełen naturalnego światła, a z okien roztacza się widok na zielony teren kompleksu z basenami i bezpośrednim dostępem do morza.

Kompleks położony jest w dzielnicy Esentepe, zaledwie 300 metrów od morza, a do plaży prowadzi wygodny deptak. Okolica słynie ze spokojnej atmosfery, zielonych krajobrazów i panoramicznych widoków na morze i góry.

W pobliżu znajdują się przytulne restauracje, sklepy spożywcze, apteka i przystanek komunikacji miejskiej. Pole golfowe Korineum oddalone jest o zaledwie 5 minut jazdy samochodem.

Infrastruktura:

  • Baseny dla dorosłych i dzieci
  • Sala fitness i siłownia
  • Kort tenisowy
  • Restauracja i kawiarnia
  • Bar na plaży
  • Aranżacja ogrodu i terenów zielonych
  • Transfer autobusem do centralnego kompleksu

Przy zakupie tego apartamentu – rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!

Agios Amvrosios, Cypr Północny

