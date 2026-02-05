Kompleks mieszkalny Brise de Vallee

Küçükerenköy / Esentepe, Cypr Północny
📍 O lokalizacji
Küçükerenköy jest jednym z najbardziej uroczych i szybko rozwijających się obszarów Północnego Cypru 🌊⛰
Doskonale usytuowany między morzem a górami, otoczony gajami oliwnymi i niezepsutą naturą.
✨ Cicha i zielona atmosfera
🏖 Plaże piaszczyste zaledwie 300 metrów
🌿 Otwarta przestrzeń, świeże powietrze i wspaniałe widoki panoramiczne
🍽 Restauracje i miejsca wypoczynku w pobliżu
📈 Silny potencjał inwestycyjny w rozwijającym się regionie
Idealne miejsce na spokojne życie, wakacje i wynajem dochodów
-
🏗 O projekcie BRISE DE VALLEE
Całkowita wielkość działki: 54,225 m ²
Jednostki ogółem: 324
Typy bloków:
🔹 Blok - studia
7 bloków × 12 jednostek = 84 jednostki
(Apartamenty w ogrodzie i penthouses)
🔹 B Block - 1 + 1 Apartamenty
13 bloków × 12 jednostek = 156 jednostek
(Apartamenty w ogrodzie i penthouses)
🔹 Blok C - 2 + 1 Apartamenty
7 bloków × 12 jednostek = 84 jednostki
(Apartamenty w ogrodzie i penthouses)
📅 Czas budowy
🛠 Początek: 2025
🏁 Zakończenie: grudzień 2027
⏳ 36 miesięcy budowy + 6 miesięcy okresu karencji
💳 Plan płatności
🔐 Opłata rezerwacyjna: 5000 GBP (ważna przez 3 tygodnie)
💰 40% zaliczki (w tym opłata rezerwacyjna)
📆 60% bezinteresownych rat
• do zakończenia budowy (12 / 2027)
• + 12 miesięcy po przekazaniu klucza ⚠️
🏊♂️ Urządzenia pokładowe
🍽 Restauracja
🏋️♀️ Kompleks gimnastyczny i sportowy
💆 Centrum SPA i Sauna
🎭 Otwórz amfiteatr, Open Auditorium i kino powietrza
👧 Plac zabaw dla dzieci
🌊 Spacer Odległość do plaży
🍹 Pasek bilardowy
🏊 Wspólny basen
🚿 Prysznice, WC i przebieralnie
🏢 Urząd Zarządzający
Xenopen- Air Joga Obszar
🚶 Ścieżki spacerowe
🌿 Obszary działalności zewnętrznej
✅ Zawarte w cenie sprzedaży
🔥 Wszystkie penthouses obejmują tarasy na dachu
• obszar grillowania
• Mini kuchnia
(Jacuzzi i prysznic są opcjonalne)
🚗 Parking prywatny
📐 Pełne specyfikacje techniczne
🌡 System ogrzewania i chłodzenia
BRISE DE VALLEE jest doskonałą równowagą natury, Morza Śródziemnego i nowoczesnego stylu resort życia