Kompleks mieszkalny Brise de Vallee

Küçükerenköy / Esentepe, Cypr Północny

📍 O lokalizacji

Küçükerenköy jest jednym z najbardziej uroczych i szybko rozwijających się obszarów Północnego Cypru 🌊⛰

Doskonale usytuowany między morzem a górami, otoczony gajami oliwnymi i niezepsutą naturą.

✨ Cicha i zielona atmosfera

🏖 Plaże piaszczyste zaledwie 300 metrów

🌿 Otwarta przestrzeń, świeże powietrze i wspaniałe widoki panoramiczne

🍽 Restauracje i miejsca wypoczynku w pobliżu

📈 Silny potencjał inwestycyjny w rozwijającym się regionie

Idealne miejsce na spokojne życie, wakacje i wynajem dochodów

-

🏗 O projekcie BRISE DE VALLEE

Całkowita wielkość działki: 54,225 m ²

Jednostki ogółem: 324

Typy bloków:

🔹 Blok - studia

7 bloków × 12 jednostek = 84 jednostki

(Apartamenty w ogrodzie i penthouses)

🔹 B Block - 1 + 1 Apartamenty

13 bloków × 12 jednostek = 156 jednostek

(Apartamenty w ogrodzie i penthouses)

🔹 Blok C - 2 + 1 Apartamenty

7 bloków × 12 jednostek = 84 jednostki

(Apartamenty w ogrodzie i penthouses)

📅 Czas budowy

🛠 Początek: 2025

🏁 Zakończenie: grudzień 2027

⏳ 36 miesięcy budowy + 6 miesięcy okresu karencji

💳 Plan płatności

🔐 Opłata rezerwacyjna: 5000 GBP (ważna przez 3 tygodnie)

💰 40% zaliczki (w tym opłata rezerwacyjna)

📆 60% bezinteresownych rat

• do zakończenia budowy (12 / 2027)

• + 12 miesięcy po przekazaniu klucza ⚠️

🏊‍♂️ Urządzenia pokładowe

🍽 Restauracja

🏋️‍♀️ Kompleks gimnastyczny i sportowy

💆 Centrum SPA i Sauna

🎭 Otwórz amfiteatr, Open Auditorium i kino powietrza

👧 Plac zabaw dla dzieci

🌊 Spacer Odległość do plaży

🍹 Pasek bilardowy

🏊 Wspólny basen

🚿 Prysznice, WC i przebieralnie

🏢 Urząd Zarządzający

Xenopen- Air Joga Obszar

🚶 Ścieżki spacerowe

🌿 Obszary działalności zewnętrznej

✅ Zawarte w cenie sprzedaży

🔥 Wszystkie penthouses obejmują tarasy na dachu

• obszar grillowania

• Mini kuchnia

(Jacuzzi i prysznic są opcjonalne)

🚗 Parking prywatny

📐 Pełne specyfikacje techniczne

🌡 System ogrzewania i chłodzenia

BRISE DE VALLEE jest doskonałą równowagą natury, Morza Śródziemnego i nowoczesnego stylu resort życia