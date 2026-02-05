  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Brise de Vallee

Kompleks mieszkalny Brise de Vallee

Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$157,000
VAT
BTC
1.8674865
ETH
97.8829507
USDT
155 223.6948129
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
51
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33285
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Wioska
    Agios Amvrosios

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Küçükerenköy / Esentepe, Cypr Północny

📍 O lokalizacji

Küçükerenköy jest jednym z najbardziej uroczych i szybko rozwijających się obszarów Północnego Cypru 🌊⛰
Doskonale usytuowany między morzem a górami, otoczony gajami oliwnymi i niezepsutą naturą.

✨ Cicha i zielona atmosfera
🏖 Plaże piaszczyste zaledwie 300 metrów
🌿 Otwarta przestrzeń, świeże powietrze i wspaniałe widoki panoramiczne
🍽 Restauracje i miejsca wypoczynku w pobliżu
📈 Silny potencjał inwestycyjny w rozwijającym się regionie

Idealne miejsce na spokojne życie, wakacje i wynajem dochodów

-

🏗 O projekcie BRISE DE VALLEE

Całkowita wielkość działki: 54,225 m ²
Jednostki ogółem: 324

Typy bloków:

🔹 Blok - studia
7 bloków × 12 jednostek = 84 jednostki
(Apartamenty w ogrodzie i penthouses)

🔹 B Block - 1 + 1 Apartamenty
13 bloków × 12 jednostek = 156 jednostek
(Apartamenty w ogrodzie i penthouses)

🔹 Blok C - 2 + 1 Apartamenty
7 bloków × 12 jednostek = 84 jednostki
(Apartamenty w ogrodzie i penthouses)

📅 Czas budowy

🛠 Początek: 2025
🏁 Zakończenie: grudzień 2027
⏳ 36 miesięcy budowy + 6 miesięcy okresu karencji

💳 Plan płatności

🔐 Opłata rezerwacyjna: 5000 GBP (ważna przez 3 tygodnie)
💰 40% zaliczki (w tym opłata rezerwacyjna)
📆 60% bezinteresownych rat
• do zakończenia budowy (12 / 2027)
• + 12 miesięcy po przekazaniu klucza ⚠️

🏊‍♂️ Urządzenia pokładowe

🍽 Restauracja
🏋️‍♀️ Kompleks gimnastyczny i sportowy
💆 Centrum SPA i Sauna
🎭 Otwórz amfiteatr, Open Auditorium i kino powietrza
👧 Plac zabaw dla dzieci
🌊 Spacer Odległość do plaży
🍹 Pasek bilardowy
🏊 Wspólny basen
🚿 Prysznice, WC i przebieralnie
🏢 Urząd Zarządzający
Xenopen- Air Joga Obszar
🚶 Ścieżki spacerowe
🌿 Obszary działalności zewnętrznej

✅ Zawarte w cenie sprzedaży

🔥 Wszystkie penthouses obejmują tarasy na dachu
• obszar grillowania
• Mini kuchnia
(Jacuzzi i prysznic są opcjonalne)

🚗 Parking prywatny
📐 Pełne specyfikacje techniczne
🌡 System ogrzewania i chłodzenia

BRISE DE VALLEE jest doskonałą równowagą natury, Morza Śródziemnego i nowoczesnego stylu resort życia

Lokalizacja na mapie

Agios Amvrosios, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa CC Tower Iskele
Patriki, Cypr Północny
od
$101,811
Dzielnica mieszkaniowa Thalassa Beach Resort
Agios Theodoros, Cypr Północny
od
$158,317
Zespół mieszkaniowy ELITE LIFE
Karavas, Cypr Północny
od
$118,277
Dzielnica mieszkaniowa MODA KENT
Lapithos, Cypr Północny
od
$151,985
Dzielnica mieszkaniowa Sea Magic Deluxe
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$569,879
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Brise de Vallee
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$157,000
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa MEDITERRENEAN VILLAS
Motides, Cypr Północny
od
$259,640
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Habitat
Dzielnica mieszkaniowa Habitat
Dzielnica mieszkaniowa Habitat
Dzielnica mieszkaniowa Habitat
Dzielnica mieszkaniowa Habitat
Dzielnica mieszkaniowa Habitat
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$134,190
Rok realizacji 2027
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Zespół mieszkaniowy MCKENZIE 2
Trikomo, Cypr Północny
od
$404,940
Kompleks mieszkalny Mckenzie 2 to luksusowy i wysokiej jakości projekt zlokalizowany w popularnej dzielnicy kurortu Long Beach, na północ od Famagusta, na Cyprze Północnym. Projekt ten obiecuje nieopisany styl życia pośród piękna przyrody i bliskości Morza Śródziemnego. Zalety Mckenzie 2:1. …
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się