Kompleks mieszkalny Bellapais Villas

Bellapais Villas - ekskluzywne wille z panoramicznym widokiem na morze 🌊🏔️

O regionie Bellapais 📍

Bellapais jest jednym z najbardziej prestiżowych i atmosferycznych przedmieść Kyrenii. Jest to spokojna i przytulna wioska znajduje się na wysokości u podnóża gór Kyrenia, z którego naprawdę luksusowe widoki na Morze Śródziemne otwarte.

Region słynie z dobrze zachowanego opactwa Bellapais - wybitnego pomnika gotyckiej architektury XII wieku, który nadaje temu miejscu szczególny urok historyczny.

Bellapais jest doceniany przez bogatych Cypryjczyków i cudzoziemców za:

cicha i prywatna atmosfera 🌿

zgiełku

bliskość miasta Kyrenia z rozwiniętą infrastrukturą

📌 Odległość od centrum Kyrenii jest tylko około 5 km, droga trwa 7- 10 minut samochodem.

O projekcie Bellapais Villas 🏡

Bellapais Villas to projekt komory premium składający się tylko z 8 ekskluzywnych willi znajdujących się w jednym z najlepszych obszarów Kyrenia.

🔹 0.3 km do Bellapais Abbey

🔹 Panoramiczny widok na morze z każdej willi

🔹 Prywatność, status i wysoki potencjał inwestycyjny

Rodzaj willi ✨

A Type - ekskluzywne wille Duplex (5 willi)

• Powierzchnia zamknięta: 435 m2

• Prywatny basen nieskończoności: 50 m2

• Wykres: 700- 1000 m2

• 🔧 Ponadto (nieobowiązkowo):

sauna, kryty basen, kino itp. - 85 m2

B Type - ekskluzywne wille Duplex (3 wille)

• Powierzchnia zamknięta: 295 m2

• Prywatny basen nieskończoności: 50 m2

• Wykres: 720- 900 m2

Infrastruktura i urządzenia 🏊‍♂️

• Prywatny basen nieskończoność 50 m2 w każdej willi

• Przestronne działki

• Maksymalna prywatność

Korzyści inwestycyjne projektu 📈

• Oczekiwany wzrost kosztów projektu - co najmniej 25- 30%

• Wysoki dochód z najmu

• Możliwość odsprzedaży w dowolnym momencie

• Spółka zarządzająca (długoterminowa dzierżawa)

Dodatkowe koszty 💼

• Opłata za transformator - £5,000

• VAT 5%

• Opłata za rejestrację umowy

Bellapais Villas - wybór dla tych, którzy cenią 💎

✔ lokalizacja

✔ panoramiczny

✔ prywatność

✔ Bezpieczna inwestycja

📩 Skontaktuj się z nami, aby uzyskać plany, aktualne ceny i zarezerwować willę w jednym z najpiękniejszych miejsc na północnym Cyprze.