Kompleks mieszkalny Bellapais Villas

Bellapais Villas - ekskluzywne wille z panoramicznym widokiem na morze 🌊🏔️
O regionie Bellapais 📍
Bellapais jest jednym z najbardziej prestiżowych i atmosferycznych przedmieść Kyrenii. Jest to spokojna i przytulna wioska znajduje się na wysokości u podnóża gór Kyrenia, z którego naprawdę luksusowe widoki na Morze Śródziemne otwarte.
Region słynie z dobrze zachowanego opactwa Bellapais - wybitnego pomnika gotyckiej architektury XII wieku, który nadaje temu miejscu szczególny urok historyczny.
Bellapais jest doceniany przez bogatych Cypryjczyków i cudzoziemców za:
cicha i prywatna atmosfera 🌿
zgiełku
bliskość miasta Kyrenia z rozwiniętą infrastrukturą
📌 Odległość od centrum Kyrenii jest tylko około 5 km, droga trwa 7- 10 minut samochodem.
O projekcie Bellapais Villas 🏡
Bellapais Villas to projekt komory premium składający się tylko z 8 ekskluzywnych willi znajdujących się w jednym z najlepszych obszarów Kyrenia.
🔹 0.3 km do Bellapais Abbey
🔹 Panoramiczny widok na morze z każdej willi
🔹 Prywatność, status i wysoki potencjał inwestycyjny
Rodzaj willi ✨
A Type - ekskluzywne wille Duplex (5 willi)
• Powierzchnia zamknięta: 435 m2
• Prywatny basen nieskończoności: 50 m2
• Wykres: 700- 1000 m2
• 🔧 Ponadto (nieobowiązkowo):
sauna, kryty basen, kino itp. - 85 m2
B Type - ekskluzywne wille Duplex (3 wille)
• Powierzchnia zamknięta: 295 m2
• Prywatny basen nieskończoności: 50 m2
• Wykres: 720- 900 m2
Infrastruktura i urządzenia 🏊♂️
• Prywatny basen nieskończoność 50 m2 w każdej willi
• Przestronne działki
• Maksymalna prywatność
Korzyści inwestycyjne projektu 📈
• Oczekiwany wzrost kosztów projektu - co najmniej 25- 30%
• Wysoki dochód z najmu
• Możliwość odsprzedaży w dowolnym momencie
• Spółka zarządzająca (długoterminowa dzierżawa)
Dodatkowe koszty 💼
• Opłata za transformator - £5,000
• VAT 5%
• Opłata za rejestrację umowy
Bellapais Villas - wybór dla tych, którzy cenią 💎
✔ lokalizacja
✔ panoramiczny
✔ prywatność
✔ Bezpieczna inwestycja
📩 Skontaktuj się z nami, aby uzyskać plany, aktualne ceny i zarezerwować willę w jednym z najpiękniejszych miejsc na północnym Cyprze.