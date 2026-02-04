  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Bellapais Villas

Kazafani, Cypr Północny
ID: 33250
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Girne Belediyesi
  • Wioska
    Kazafani

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

O kompleksie

Bellapais Villas - ekskluzywne wille z panoramicznym widokiem na morze 🌊🏔️

O regionie Bellapais 📍

Bellapais jest jednym z najbardziej prestiżowych i atmosferycznych przedmieść Kyrenii. Jest to spokojna i przytulna wioska znajduje się na wysokości u podnóża gór Kyrenia, z którego naprawdę luksusowe widoki na Morze Śródziemne otwarte.

Region słynie z dobrze zachowanego opactwa Bellapais - wybitnego pomnika gotyckiej architektury XII wieku, który nadaje temu miejscu szczególny urok historyczny.

Bellapais jest doceniany przez bogatych Cypryjczyków i cudzoziemców za:

  • cicha i prywatna atmosfera 🌿

  • zgiełku

  • bliskość miasta Kyrenia z rozwiniętą infrastrukturą

📌 Odległość od centrum Kyrenii jest tylko około 5 km, droga trwa 7- 10 minut samochodem.

O projekcie Bellapais Villas 🏡

Bellapais Villas to projekt komory premium składający się tylko z 8 ekskluzywnych willi znajdujących się w jednym z najlepszych obszarów Kyrenia.

🔹 0.3 km do Bellapais Abbey
🔹 Panoramiczny widok na morze z każdej willi
🔹 Prywatność, status i wysoki potencjał inwestycyjny

Rodzaj willi ✨

A Type - ekskluzywne wille Duplex (5 willi)

• Powierzchnia zamknięta: 435 m2
• Prywatny basen nieskończoności: 50 m2
• Wykres: 700- 1000 m2
• 🔧 Ponadto (nieobowiązkowo):
sauna, kryty basen, kino itp. - 85 m2

B Type - ekskluzywne wille Duplex (3 wille)

• Powierzchnia zamknięta: 295 m2
• Prywatny basen nieskończoności: 50 m2
• Wykres: 720- 900 m2

Infrastruktura i urządzenia 🏊‍♂️

• Prywatny basen nieskończoność 50 m2 w każdej willi
• Przestronne działki
• Maksymalna prywatność

Korzyści inwestycyjne projektu 📈

• Oczekiwany wzrost kosztów projektu - co najmniej 25- 30%
• Wysoki dochód z najmu
• Możliwość odsprzedaży w dowolnym momencie
• Spółka zarządzająca (długoterminowa dzierżawa)

Dodatkowe koszty 💼

• Opłata za transformator - £5,000
• VAT 5%
• Opłata za rejestrację umowy

Bellapais Villas - wybór dla tych, którzy cenią 💎

✔ lokalizacja
✔ panoramiczny
✔ prywatność
✔ Bezpieczna inwestycja

📩 Skontaktuj się z nami, aby uzyskać plany, aktualne ceny i zarezerwować willę w jednym z najpiękniejszych miejsc na północnym Cyprze.

Lokalizacja na mapie

Kazafani, Cypr Północny

