Kompleks mieszkalny Hive Villas

Ready-to@-@ move- w willach z widokiem na morze w jednym z najlepszych obszarów Kyrenia

O regionie - Ozanköy, Cypr Północny 📍

Ozanköy, położony zaledwie 5 km na wschód od Kyrenii, uważany jest za jedną z najpiękniejszych i najbardziej autentycznych wiosek na północnym Cyprze. Obszar doskonale łączy naturę, historię i tradycyjny cypryjski styl życia.

🌄 Ozanköy oferuje jeden z najlepszych panoramicznych widoki na Bellapais Abbey i słynie z dużych ogrodów wypełnionych oliwą, carob i drzewa cytrynowe. Położony na skraju góry Kyrenia, wieś cieszy się świeżym powietrzem i zapierające dech w piersiach krajobrazy.

🌿 Tradycyjne domy odzwierciedlają stary cypryjski styl życia. Właściciele nieruchomości przyciągają spokojną atmosferę, naturalne otoczenie i bliskość pełnej infrastruktury Kyrenii.

O Hive Villas ✨

Hive Villas to ukończony projekt butikowy składający się z 8 ekskluzywnych willi, idealny zarówno do komfortowego życia, jak i wysokiej inwestycji z powrotem.

Status projektu

✅ Wykonane - gotowe do przekazania klucza

Przegląd projektu 📊

• Wille ogółem: 8

• Wszystkie wille z widokiem na morze 🌊

• Szkoła angielskiego w Kyrenii - 0.5 km

• Hotel - 1 km

• Plaża Błękitna Flaga - 1 km

• Kawiarnie, restauracje, rynki - 0,5 km

Rodzaje willi 🏠

Typ A - ekskluzywna willa Duplex (4 jednostki)

• Powierzchnia pokryta: 305 m ²

• Wielkość działki: 500- 575 m ²

• Ceny: 555.000 GBP - 650.000 GBP

Typ B - ekskluzywna willa Duplex (4 jednostki)

• Powierzchnia pokryta: 305 m ²

• Wielkość działki: 500- 575 m ²

• Ceny: 575 000 GBP - 625 000 GBP

Wyposażenie i funkcje 🏊‍♂️

• Prywatny basen 4 × 8 m

• grill i kuchnia ogrodowa

• Ogród krajobrazowy

• Oddzielna pralnia

Podświetlenie układu 🛏

✔ Wszystkie sypialnie są Master Sypialnie (En- Suite)

✔ tarasy dla każdej sypialni

✔ 1 sypialnia na parterze

✔ 3 sypialnie na piętrze

✔ dodatkowe tarasy i pomieszczenia użytkowe

Zalety inwestycyjne 💎

✔ oczekiwany wzrost wartości o 25- 30%

✔ wysoki potencjał w zakresie dochodów z najmu

✔ profesjonalne zarządzanie nieruchomościami (wynajem długoterminowy)

✔ odsprzedaż dopuszczalna w dowolnym momencie

✔ szacowany dochód z wynajmu:

5000 GBP na miesiąc × 12 miesięcy

Plan płatności 💷

Zastrzeżenie

• 2 tygodnie - 5000 GBP

• 3 tygodnie - 10 000 GBP

Opcje płatności

• 100% płatności + przekazanie klucza 🔑

• 50% zaliczki + 50% salda

płatne w ciągu 6 miesięcy

Hive Villas oferty 🌅

✔ ukończone wille

✔ prestiżowa lokalizacja Kyrenia

✔ panoramiczne widoki na morze

✔ silny potencjał inwestycyjny

📩 Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby otrzymać plany piętra, zaktualizowane ceny i zorganizować oglądanie.