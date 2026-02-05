Kompleks mieszkalny Hive Villas

Ready-to@-@ move- w willach z widokiem na morze w jednym z najlepszych obszarów Kyrenia
O regionie - Ozanköy, Cypr Północny 📍
Ozanköy, położony zaledwie 5 km na wschód od Kyrenii, uważany jest za jedną z najpiękniejszych i najbardziej autentycznych wiosek na północnym Cyprze. Obszar doskonale łączy naturę, historię i tradycyjny cypryjski styl życia.
🌄 Ozanköy oferuje jeden z najlepszych panoramicznych widoki na Bellapais Abbey i słynie z dużych ogrodów wypełnionych oliwą, carob i drzewa cytrynowe. Położony na skraju góry Kyrenia, wieś cieszy się świeżym powietrzem i zapierające dech w piersiach krajobrazy.
🌿 Tradycyjne domy odzwierciedlają stary cypryjski styl życia. Właściciele nieruchomości przyciągają spokojną atmosferę, naturalne otoczenie i bliskość pełnej infrastruktury Kyrenii.
O Hive Villas ✨
Hive Villas to ukończony projekt butikowy składający się z 8 ekskluzywnych willi, idealny zarówno do komfortowego życia, jak i wysokiej inwestycji z powrotem.
Status projektu
✅ Wykonane - gotowe do przekazania klucza
Przegląd projektu 📊
• Wille ogółem: 8
• Wszystkie wille z widokiem na morze 🌊
• Szkoła angielskiego w Kyrenii - 0.5 km
• Hotel - 1 km
• Plaża Błękitna Flaga - 1 km
• Kawiarnie, restauracje, rynki - 0,5 km
Rodzaje willi 🏠
Typ A - ekskluzywna willa Duplex (4 jednostki)
• Powierzchnia pokryta: 305 m ²
• Wielkość działki: 500- 575 m ²
• Ceny: 555.000 GBP - 650.000 GBP
Typ B - ekskluzywna willa Duplex (4 jednostki)
• Powierzchnia pokryta: 305 m ²
• Wielkość działki: 500- 575 m ²
• Ceny: 575 000 GBP - 625 000 GBP
Wyposażenie i funkcje 🏊♂️
• Prywatny basen 4 × 8 m
• grill i kuchnia ogrodowa
• Ogród krajobrazowy
• Oddzielna pralnia
Podświetlenie układu 🛏
✔ Wszystkie sypialnie są Master Sypialnie (En- Suite)
✔ tarasy dla każdej sypialni
✔ 1 sypialnia na parterze
✔ 3 sypialnie na piętrze
✔ dodatkowe tarasy i pomieszczenia użytkowe
Zalety inwestycyjne 💎
✔ oczekiwany wzrost wartości o 25- 30%
✔ wysoki potencjał w zakresie dochodów z najmu
✔ profesjonalne zarządzanie nieruchomościami (wynajem długoterminowy)
✔ odsprzedaż dopuszczalna w dowolnym momencie
✔ szacowany dochód z wynajmu:
5000 GBP na miesiąc × 12 miesięcy
Plan płatności 💷
Zastrzeżenie
• 2 tygodnie - 5000 GBP
• 3 tygodnie - 10 000 GBP
Opcje płatności
• 100% płatności + przekazanie klucza 🔑
• 50% zaliczki + 50% salda
płatne w ciągu 6 miesięcy
Hive Villas oferty 🌅
✔ ukończone wille
✔ prestiżowa lokalizacja Kyrenia
✔ panoramiczne widoki na morze
✔ silny potencjał inwestycyjny
📩 Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby otrzymać plany piętra, zaktualizowane ceny i zorganizować oglądanie.