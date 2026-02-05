  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Girne Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Hive Villas

Kompleks mieszkalny Hive Villas

Kazafani, Cypr Północny
od
$785,001
VAT
BTC
9.3374324
ETH
489.4147537
USDT
776 118.4740643
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
11
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33276
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Girne Belediyesi
  • Wioska
    Kazafani

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Ready-to@-@ move- w willach z widokiem na morze w jednym z najlepszych obszarów Kyrenia

O regionie - Ozanköy, Cypr Północny 📍

Ozanköy, położony zaledwie 5 km na wschód od Kyrenii, uważany jest za jedną z najpiękniejszych i najbardziej autentycznych wiosek na północnym Cyprze. Obszar doskonale łączy naturę, historię i tradycyjny cypryjski styl życia.

🌄 Ozanköy oferuje jeden z najlepszych panoramicznych widoki na Bellapais Abbey i słynie z dużych ogrodów wypełnionych oliwą, carob i drzewa cytrynowe. Położony na skraju góry Kyrenia, wieś cieszy się świeżym powietrzem i zapierające dech w piersiach krajobrazy.

🌿 Tradycyjne domy odzwierciedlają stary cypryjski styl życia. Właściciele nieruchomości przyciągają spokojną atmosferę, naturalne otoczenie i bliskość pełnej infrastruktury Kyrenii.

O Hive Villas ✨

Hive Villas to ukończony projekt butikowy składający się z 8 ekskluzywnych willi, idealny zarówno do komfortowego życia, jak i wysokiej inwestycji z powrotem.

Status projektu

✅ Wykonane - gotowe do przekazania klucza

Przegląd projektu 📊

• Wille ogółem: 8
• Wszystkie wille z widokiem na morze 🌊
• Szkoła angielskiego w Kyrenii - 0.5 km
• Hotel - 1 km
• Plaża Błękitna Flaga - 1 km
• Kawiarnie, restauracje, rynki - 0,5 km

Rodzaje willi 🏠

Typ A - ekskluzywna willa Duplex (4 jednostki)

• Powierzchnia pokryta: 305 m ²
• Wielkość działki: 500- 575 m ²
• Ceny: 555.000 GBP - 650.000 GBP

Typ B - ekskluzywna willa Duplex (4 jednostki)

• Powierzchnia pokryta: 305 m ²
• Wielkość działki: 500- 575 m ²
• Ceny: 575 000 GBP - 625 000 GBP

Wyposażenie i funkcje 🏊‍♂️

• Prywatny basen 4 × 8 m
• grill i kuchnia ogrodowa
• Ogród krajobrazowy
• Oddzielna pralnia

Podświetlenie układu 🛏

✔ Wszystkie sypialnie są Master Sypialnie (En- Suite)
✔ tarasy dla każdej sypialni
✔ 1 sypialnia na parterze
✔ 3 sypialnie na piętrze
✔ dodatkowe tarasy i pomieszczenia użytkowe

Zalety inwestycyjne 💎

✔ oczekiwany wzrost wartości o 25- 30%
✔ wysoki potencjał w zakresie dochodów z najmu
✔ profesjonalne zarządzanie nieruchomościami (wynajem długoterminowy)
✔ odsprzedaż dopuszczalna w dowolnym momencie
✔ szacowany dochód z wynajmu:
5000 GBP na miesiąc × 12 miesięcy

Plan płatności 💷

Zastrzeżenie

• 2 tygodnie - 5000 GBP
• 3 tygodnie - 10 000 GBP

Opcje płatności

• 100% płatności + przekazanie klucza 🔑
• 50% zaliczki + 50% salda
płatne w ciągu 6 miesięcy

Hive Villas oferty 🌅

✔ ukończone wille
✔ prestiżowa lokalizacja Kyrenia
✔ panoramiczne widoki na morze
✔ silny potencjał inwestycyjny

📩 Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby otrzymać plany piętra, zaktualizowane ceny i zorganizować oglądanie.

Lokalizacja na mapie

Kazafani, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Lavanta
Kalogreia, Cypr Północny
od
$683,930
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$1,01M
Dzielnica mieszkaniowa High Tower 2
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$170,983
Zespół mieszkaniowy Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Trikomo, Cypr Północny
od
$77,130
Dzielnica mieszkaniowa Colesium Court
Thermeia, Cypr Północny
od
$151,985
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Hive Villas
Kazafani, Cypr Północny
od
$785,001
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Elysium
Dzielnica mieszkaniowa Elysium
Dzielnica mieszkaniowa Elysium
Dzielnica mieszkaniowa Elysium
Dzielnica mieszkaniowa Elysium
Dzielnica mieszkaniowa Elysium
Spathariko, Cypr Północny
od
$205,179
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa My House Premier
Dzielnica mieszkaniowa My House Premier
Dzielnica mieszkaniowa My House Premier
Dzielnica mieszkaniowa My House Premier
Dzielnica mieszkaniowa My House Premier
Dzielnica mieszkaniowa My House Premier
Templos, Cypr Północny
od
$696,596
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Hawaii Homes
Dzielnica mieszkaniowa Hawaii Homes
Dzielnica mieszkaniowa Hawaii Homes
Dzielnica mieszkaniowa Hawaii Homes
Dzielnica mieszkaniowa Hawaii Homes
Dzielnica mieszkaniowa Hawaii Homes
Akanthou, Cypr Północny
od
$188,081
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się