Deja Blue Sunset

Iskele (Trikomo), Cypr Północny

od €297,416

129–160 m² 2

Poddaj się: 2025

5-gwiazdkowy hotel Concept Residence Składa się z 3 bloków mieszkalnych i hotelu premium Doskonała lokalizacja Ośrodek znajduje się zaledwie 400 metrów od piaszczystej plaży Long Beach, która w 2021 roku zajęła pierwsze miejsce na świecie według magazynu Forbes. Co więcej, widok jednostek na morze z pewnością pozostanie nieprzerwany przez całe życie, ponieważ ziemia pomiędzy tym projektem a plażą ma pozwolenie na budowę do 2 pięter i nie wyżej. Gwarantowany przychód z inwestycji Znaczący wzrost gospodarczy Cypru Północnego i wielki potencjał tego regionu sprawiły, że inwestycje w nieruchomości stały się atrakcyjne dla wielu inwestorów z całego świata. Bliska odległość między tym projektem a dwoma pięciogwiazdkowymi kasynami hotelowymi w regionie frontowym rzeczywiście będzie miała zauważalny wpływ na podwyżkę cen w tym projekcie. Hotel Investment Obecnie dla potencjalnych inwestorów dostępne są dwie możliwości inwestycji hotelowych; hotel położony na stronie projektu ( A Block ), a także nadchodzący hotel nad brzegiem morza. Inwestycje w obu hotelach są dostępne jako akcjonariusz. Akcjonariusze hotelowi będą mieli 10-letnią umowę. Będą otrzymywać dokładny raport o dochodach co 6 miesięcy i będą otrzymywać ich procent w ujęciu rocznym. W pełni ułatwiona rezydencja Mieszkańcy tego projektu będą mieli do dyspozycji wszelkiego rodzaju usługi zapewniające wygodne życie. Udogodnienia rekreacyjne na stronie sprawiają, że ten projekt jest doskonałym miejscem na wakacje.