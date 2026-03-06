Kompleks mieszkalny Sandscape Coastal Residences

Sandscape Coastal Residences (Pozostałości przybrzeżne) 124; Esentepe
True Beachfront Living 🌊
Sandscape Coastal Rezydencja jest wyłącznym rozwojem plażowym położonym w Esentepe, jednym z szybko rozwijających się regionów przybrzeżnych Północnego Cypru.
Projekt ten oferuje bezpośredni dostęp do plaży, nieprzerwane widoki na Morze Śródziemne oraz rzadką pozycję wybrzeża linii frontowej.
Jest to nowa generacja życia śródziemnomorskiego zaprojektowana zarówno dla kupujących styl życia, jak i dla inwestorów długoterminowych.
-
📍 Lokalizacja
🏖 Front- line beachfront
🏝 Odległość od Esentepe Public Beach & Raica Beach Club
⛳ 5 minut do Korineum Golf & Country Club
⚓ 5 minut do Yeni Koy Marina
🏙 30 minut do centrum Kyrenia
🛒 1 minuta do supermarketu
Rozwój opiera się na wzniesionych ziemiach, zapewniając panoramiczny widok na morze i góry.
-
🌿 Koncepcja projektu
Sandscape łączy:
• bezpośredni dostęp do plaży
• współczesna architektura śródziemnomorska
• układ o niskiej gęstości
• silny popyt na wynajem
• długoterminowe zachowanie kapitału
Projekt równoważy styl życia, walkability i logikę inwestycji.
-
🏡 Struktura projektu
Jednostki ogółem:
• 7 willi
• 20 apartamentów
Ograniczona liczba rezydencji zapewnia prywatność i wyłączność.
Data zakończenia: grudzień 2027 r.
-
Rodzaje własności
Wzgórze przednie
Położony najbliżej morza.
Single- Storey Villas
Powierzchnia wewnętrzna: 93 m ²
Powierzchnia zewnętrzna: 118 m ²
Łączna powierzchnia mieszkalna: 211 m ²
2-3 sypialnie
3 łazienki
prywatny basen i ogród
taras na dachu z pergolą i aneksem kuchennym
system inteligentnego domu
opcja kominka
-
Two-Storey Villas
Powierzchnia wewnętrzna: od 130 m ²
Powierzchnia zewnętrzna: 118 m ²
Powierzchnia mieszkalna ogółem: 248 m ²
3 sypialnie
5 łazienek
prywatny basen i ogród
taras na dachu z pergolą i aneksem kuchennym
system inteligentnego domu
opcja kominka
-
Apartamenty w drugim rzędzie
Wszystkie apartamenty oferują widoki na morze.
Garden Apartments
Kryty: 80 m ²
Na zewnątrz: 33 m ²
Razem: 113 m ²
2 sypialnie
2 łazienki
prywatny basen i ogród
-
Penthouses
Kryty: 80 m ²
Taras na dachu: 58 m ²
Razem: 138 m ²
2 sypialnie
2 łazienki
taras pergola z aneksem kuchennym
opcjonalne jacuzzi lub grill
-
Apartamenty w trzecim rzędzie
Wszystkie jednostki oferują widoki na morze i góry.
Garden Apartments
Kryty: 65 m ²
Outdoor: 15 m ²
Razem: 80 m ²
2 sypialnie
2 łazienki
prywatny taras ogrodowy
dostęp do wspólnej puli
-
Penthouses
Kryty: 65 m ²
Taras na dachu: 62 m ²
Razem: 127 m ²
2 sypialnie
2 łazienki
panoramiczne widoki
taras na dachu z pergolą i aneksem kuchennym
-
🌴 Wspólne udogodnienia
🏊 basen komunalny z widokiem na morze
🍸 Sunset Bar & lounge
🏋️ odkryty obszar fitness
🌿 szlaki krajobrazowe
🏖 bezpośredni dostęp do plaży
-
🏠 Projekt wnętrz
Minimalizm śródziemnomorski:
• lekka podłoga kamienna
• tekstury naturalne
• akcenty drewniane
• przestronne łazienki
• nowoczesne, otwarte kuchnie
-
💼 Najważniejsze punkty inwestycji
✔ Lokalizacja plaży na linii frontu
✔ ograniczona podaż porównywalnych aktywów
✔ wysoki popyt na wynajem
✔ szybko się rozwija Region Esentepe
✔ silny potencjał aprecjacji kapitału
-
💳 Plan płatności
Rezerwacja 5000 funtów
35% przy podpisywaniu umowy
65% do przekazania klucza
-
Sandscape Coastal Mieszkańcy oferują rzadką okazję do posiadania prawdziwej nieruchomości nad morzem Morza Śródziemnego - łącząc styl życia, architekturę i wartość inwestycyjną. 🌊✨