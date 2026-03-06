Kompleks mieszkalny Sandscape Coastal Residences

  1. Realting.com
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$359,378
VAT



ID: 34019
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 6.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Wioska
    Agios Amvrosios

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

O kompleksie

Sandscape Coastal Residences (Pozostałości przybrzeżne) 124; Esentepe

True Beachfront Living 🌊

Sandscape Coastal Rezydencja jest wyłącznym rozwojem plażowym położonym w Esentepe, jednym z szybko rozwijających się regionów przybrzeżnych Północnego Cypru.

Projekt ten oferuje bezpośredni dostęp do plaży, nieprzerwane widoki na Morze Śródziemne oraz rzadką pozycję wybrzeża linii frontowej.

Jest to nowa generacja życia śródziemnomorskiego zaprojektowana zarówno dla kupujących styl życia, jak i dla inwestorów długoterminowych.

-

📍 Lokalizacja

🏖 Front- line beachfront
🏝 Odległość od Esentepe Public Beach & Raica Beach Club
⛳ 5 minut do Korineum Golf & Country Club
⚓ 5 minut do Yeni Koy Marina
🏙 30 minut do centrum Kyrenia
🛒 1 minuta do supermarketu

Rozwój opiera się na wzniesionych ziemiach, zapewniając panoramiczny widok na morze i góry.

-

🌿 Koncepcja projektu

Sandscape łączy:

• bezpośredni dostęp do plaży
• współczesna architektura śródziemnomorska
• układ o niskiej gęstości
• silny popyt na wynajem
• długoterminowe zachowanie kapitału

Projekt równoważy styl życia, walkability i logikę inwestycji.

-

🏡 Struktura projektu

Jednostki ogółem:

• 7 willi
• 20 apartamentów

Ograniczona liczba rezydencji zapewnia prywatność i wyłączność.

Data zakończenia: grudzień 2027 r.

-

Rodzaje własności

Wzgórze przednie

Położony najbliżej morza.

Single- Storey Villas

Powierzchnia wewnętrzna: 93 m ²
Powierzchnia zewnętrzna: 118 m ²
Łączna powierzchnia mieszkalna: 211 m ²

2-3 sypialnie
3 łazienki
prywatny basen i ogród
taras na dachu z pergolą i aneksem kuchennym
system inteligentnego domu
opcja kominka

-

Two-Storey Villas

Powierzchnia wewnętrzna: od 130 m ²
Powierzchnia zewnętrzna: 118 m ²
Powierzchnia mieszkalna ogółem: 248 m ²

3 sypialnie
5 łazienek
prywatny basen i ogród
taras na dachu z pergolą i aneksem kuchennym
system inteligentnego domu
opcja kominka

-

Apartamenty w drugim rzędzie

Wszystkie apartamenty oferują widoki na morze.

Garden Apartments

Kryty: 80 m ²
Na zewnątrz: 33 m ²
Razem: 113 m ²

2 sypialnie
2 łazienki
prywatny basen i ogród

-

Penthouses

Kryty: 80 m ²
Taras na dachu: 58 m ²
Razem: 138 m ²

2 sypialnie
2 łazienki
taras pergola z aneksem kuchennym
opcjonalne jacuzzi lub grill

-

Apartamenty w trzecim rzędzie

Wszystkie jednostki oferują widoki na morze i góry.

Garden Apartments

Kryty: 65 m ²
Outdoor: 15 m ²
Razem: 80 m ²

2 sypialnie
2 łazienki
prywatny taras ogrodowy
dostęp do wspólnej puli

-

Penthouses

Kryty: 65 m ²
Taras na dachu: 62 m ²
Razem: 127 m ²

2 sypialnie
2 łazienki
panoramiczne widoki
taras na dachu z pergolą i aneksem kuchennym

-

🌴 Wspólne udogodnienia

🏊 basen komunalny z widokiem na morze
🍸 Sunset Bar & lounge
🏋️ odkryty obszar fitness
🌿 szlaki krajobrazowe
🏖 bezpośredni dostęp do plaży

-

🏠 Projekt wnętrz

Minimalizm śródziemnomorski:

• lekka podłoga kamienna
• tekstury naturalne
• akcenty drewniane
• przestronne łazienki
• nowoczesne, otwarte kuchnie

-

💼 Najważniejsze punkty inwestycji

✔ Lokalizacja plaży na linii frontu
✔ ograniczona podaż porównywalnych aktywów
✔ wysoki popyt na wynajem
✔ szybko się rozwija Region Esentepe
✔ silny potencjał aprecjacji kapitału

-

💳 Plan płatności

Rezerwacja 5000 funtów
35% przy podpisywaniu umowy
65% do przekazania klucza

-

Sandscape Coastal Mieszkańcy oferują rzadką okazję do posiadania prawdziwej nieruchomości nad morzem Morza Śródziemnego - łącząc styl życia, architekturę i wartość inwestycyjną. 🌊✨

Lokalizacja na mapie

Agios Amvrosios, Cypr Północny

