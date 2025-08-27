Kompleks mieszkalny Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.

Apartament typu penthouse 2+1 – 74 m² + balkon 12 m² + taras na dachu 31 m² w luksusowym kompleksie 300 metrów od morza.

Kompleks położony jest w malowniczym miejscu, tuż nad brzegiem Morza Śródziemnego, w okolicy Esentepe. Dzięki atrakcyjnemu krajobrazowi wszystkie obiekty w kompleksie oferują zachwycające widoki na morze i góry.

Prestiżowy klub golfowy Korineum znajduje się zaledwie 1 km od apartamentu, a z okien roztaczają się panoramiczne widoki na morze i góry, co czyni to miejsce naprawdę wyjątkowym.

Apartamenty idealnie nadają się zarówno na wakacje, jak i na stałe zamieszkanie lub wynajem. Cała infrastruktura niezbędna do komfortowego życia i wypoczynku znajduje się w zasięgu spaceru.

Główne atuty:

Kuchnia z wysokiej jakości meblami w zabudowie

Wbudowane szafy wnękowe w sypialniach

W pełni wyposażona łazienka

Wysokiej jakości płytki ceramiczne na podłodze i ścianach w łazience

Panoramiczne okna z podwójnymi szybami

Taras dachowy o powierzchni 31 m²

Podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi

Infrastruktura klimatyzacyjna

Infrastruktura internetowa i telewizyjna

Elektroniczny system kontroli ciśnienia wody w kranach

Zbiornik na wodę



Infrastruktura:

Piaszczysta plaża w pobliżu kompleksu

Duży basen wspólny

Parking samochodowy

Kino plenerowe

Miejsce do jogi

Siłownia

Centrum SPA

Masaż i sauna

Ogrodzenie terenu

Aranżacja i zagospodarowanie terenu

Przy zakupie tego apartamentu - rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!