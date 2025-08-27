  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.

Kompleks mieszkalny Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.

Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$203,421
BTC
2.4196553
ETH
126.8244779
USDT
201 119.4380317
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
13
ID: 27508
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2378
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 27.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Wioska
    Agios Amvrosios

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Apartament typu penthouse 2+1 – 74 m² + balkon 12 m² + taras na dachu 31 m² w luksusowym kompleksie 300 metrów od morza.

Kompleks położony jest w malowniczym miejscu, tuż nad brzegiem Morza Śródziemnego, w okolicy Esentepe. Dzięki atrakcyjnemu krajobrazowi wszystkie obiekty w kompleksie oferują zachwycające widoki na morze i góry.

Prestiżowy klub golfowy Korineum znajduje się zaledwie 1 km od apartamentu, a z okien roztaczają się panoramiczne widoki na morze i góry, co czyni to miejsce naprawdę wyjątkowym.

Apartamenty idealnie nadają się zarówno na wakacje, jak i na stałe zamieszkanie lub wynajem. Cała infrastruktura niezbędna do komfortowego życia i wypoczynku znajduje się w zasięgu spaceru.

Główne atuty:

  • Kuchnia z wysokiej jakości meblami w zabudowie
  • Wbudowane szafy wnękowe w sypialniach
  • W pełni wyposażona łazienka
  • Wysokiej jakości płytki ceramiczne na podłodze i ścianach w łazience
  • Panoramiczne okna z podwójnymi szybami
  • Taras dachowy o powierzchni 31 m²
  • Podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi
  • Infrastruktura klimatyzacyjna
  • Infrastruktura internetowa i telewizyjna
  • Elektroniczny system kontroli ciśnienia wody w kranach
  • Zbiornik na wodę


Infrastruktura:

  • Piaszczysta plaża w pobliżu kompleksu
  • Duży basen wspólny
  • Parking samochodowy
  • Kino plenerowe
  • Miejsce do jogi
  • Siłownia
  • Centrum SPA
  • Masaż i sauna
  • Ogrodzenie terenu
  • Aranżacja i zagospodarowanie terenu

Przy zakupie tego apartamentu - rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!

Lokalizacja na mapie

Agios Amvrosios, Cypr Północny

