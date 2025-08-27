Kompleks mieszkalny Penthouse 2+1 300 metrów od morza w dzielnicy Esentepe.

Apartament typu penthouse 2+1 – 74 m² + balkon 12 m² + taras na dachu 31 m² w luksusowym kompleksie 300 metrów od morza.
Kompleks położony jest w malowniczym miejscu, tuż nad brzegiem Morza Śródziemnego, w okolicy Esentepe. Dzięki atrakcyjnemu krajobrazowi wszystkie obiekty w kompleksie oferują zachwycające widoki na morze i góry.
Prestiżowy klub golfowy Korineum znajduje się zaledwie 1 km od apartamentu, a z okien roztaczają się panoramiczne widoki na morze i góry, co czyni to miejsce naprawdę wyjątkowym.
Apartamenty idealnie nadają się zarówno na wakacje, jak i na stałe zamieszkanie lub wynajem. Cała infrastruktura niezbędna do komfortowego życia i wypoczynku znajduje się w zasięgu spaceru.
Główne atuty:
Infrastruktura:
Przy zakupie tego apartamentu - rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!