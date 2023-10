Lapta Marina Houses

Zeytinlik, Cypr Północny

od €140,752

Poddaj się: 2023

Położony w miejscowości Esentepe w Kyrenii. Całkowita powierzchnia projektu: 85 000 m2 Jest to nowoczesny kompleks mieszkaniowy oferujący apartamenty i powiązane wille. Położony zaledwie 100 metrów od dobrze wyposażonej plaży, w otoczeniu zapierających dech w piersiach widoków Morze Śródziemne i góry. Idealne miejsce na spokojne życie lub po prostu na odpoczynek. Klimat jest typowy dla Morza Śródziemnego, bryza morska, sosna; sezon letni jest bardzo łagodny, jak zima. 26 km jazdy od Kyrenii, od centrum miasta 7 km jazdy samochodem do pola golfowego, największego na Cyprze 46 km jazdy samochodem na lotnisko Ercan 32 km jazdy w góry Beshparmak 55 km jazdy samochodem do starożytnego miasta Famagusta 5 km jazdy do plaży Tertle Bay 56 km jazdy od stolicy Lefkoshi 2,5 km jazdy od miejscowości Esentepe Złożona infrastruktura: Plac gimnastyczny / sportowy Pule wewnętrzne i otwarte Plac zabaw dla dzieci Kort tenisowy Rower Road Restauracja Supermarket Strefy Grill Bar na plaży Mini golf Sauna Plan płatności: Zaliczka - 30% Cięcie bez odsetek - 70% - 36 miesięcy