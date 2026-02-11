Kompleks mieszkalny Spectra

Gdzie rodzinny styl życia spotyka futurystyczny design i charakter

Witamy w Spectra, wielkim luksusowym rozwoju w Lapcie, na zachód od centrum turystycznego Kyrenii.

Tutaj tętniące życiem zielone góry łączą się z głębokim błękitem Morza Śródziemnego, podczas gdy nowoczesne linie architektoniczne tworzą futurystyczną atmosferę 🌿✨

Projekt jest dogodnie położony w pobliżu głównej autostrady, zaledwie 22 minuty od Kyrenia City Center.

W pobliżu atrakcji obejmują:

Bar plażowy Suna

Zatoka Sardunya

Camelot Beach Club

Lapta Coastal Walkway

Region Merit Hotels

🌍 Koncepcja projektu

Zainspirowany przez cuda wszechświata, Spectra posiada osiem stref tematycznych planet, z których każda posiada swoją unikalną tożsamość.

Przy wejściu do projektu imponujące Centrum Nova (3,250 m ²) oferuje przestronne obszary rekreacyjne i socjalne dla mieszkańców i ich rodzin.

Najważniejsze elementy projektu:

162 luksusowe mieszkania i wille

Powierzchnia całkowita: 46,500 m ²

Powierzchnia całkowita: 27,862 m ²

8,500 m ² wspólne obszary zielone

Mieszkańcy cieszą się zapierającym dech w piersiach panoramicznym widokiem na morze i góry, wraz z niezapomnianym wschodem słońca i scenerią. 🌅

🏡 Typy apartamentów

Studio 1 + 0 (parter / penthouse)

1 + 1 (Parter / Penthouse)

2 + 1 (parter / apartament)

2 + 1 z basenem liniowym

3 + 1 z basenem liniowym

🏘 Rodzaje willi

4 + 1 Villa

5 + 2 Villa

6 + 2 Villa

Spectra oferuje różnorodne możliwości mieszkaniowe - od stylowych studio po luksusowe wille o maksymalnej prywatności i komforcie.

🏊 Usługi socjalne

875 m ² Pula nadwyżkowa

250 m ² Basen zewnętrzny

Mini Aqua Park

Pasek bilardowy

Kryty basen podgrzewany

Restauracja / Kawiarnia

Mini rynek

Siłownia

Sauna

Strefa gry wewnątrz

Dzieci na zewnątrz Plac zabaw

Salon piękności i włosów

Recepcja i zarządzanie Urząd

Windy

Projekt przeznaczony zarówno dla przyjemności rodziny, jak i wyrafinowanego życia 👨‍👩‍👧‍👦

✨ Cechy techniczne

Automatyczny system centralnego generatora

System bezpieczeństwa i bariery

CCTV

Zbiorniki wody ze wzmocnionego betonu pod ziemią

Włoskie kamienne blaty kuchenne

System interkomu IP

System klimatyzacji Hisense VRF

Grill we wszystkich willach i penthouses (z wyjątkiem penthouses studio)

Jacuzzi opcjonalne w penthouses

🏡 Villa Highlights

Pula nieskończoności

Jacuzzi

Kominek 🔥

Taras na dachu i bar

Prysznic zewnętrzny

Włoskie kamienne umywalki

Sauna i winda (5 + 2 & 6 + 2 wille)

Pralnia

Piwnica (6 + 2 wille)

🌊 Koncepcja przepełnienia puli

Architetyczne arcydzieło Spectra - basen o powierzchni 875 m ², umieszczony na naturalnej wysokości, aby uchwycić nieprzerwany zachód słońca.

Tutaj woda łączy się z horyzontem, tworząc sanktuarium, gdzie luksus i natura istnieją w doskonałej harmonii.

Spectra jest czymś więcej niż rezydencją - jest inwestycją w styl życia w przyszłości Północnego Cypru ✨