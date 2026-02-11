Kompleks mieszkalny Spectra

Gdzie rodzinny styl życia spotyka futurystyczny design i charakter
Witamy w Spectra, wielkim luksusowym rozwoju w Lapcie, na zachód od centrum turystycznego Kyrenii.
Tutaj tętniące życiem zielone góry łączą się z głębokim błękitem Morza Śródziemnego, podczas gdy nowoczesne linie architektoniczne tworzą futurystyczną atmosferę 🌿✨
Projekt jest dogodnie położony w pobliżu głównej autostrady, zaledwie 22 minuty od Kyrenia City Center.
W pobliżu atrakcji obejmują:
Bar plażowy Suna
Zatoka Sardunya
Camelot Beach Club
Lapta Coastal Walkway
Region Merit Hotels
🌍 Koncepcja projektu
Zainspirowany przez cuda wszechświata, Spectra posiada osiem stref tematycznych planet, z których każda posiada swoją unikalną tożsamość.
Przy wejściu do projektu imponujące Centrum Nova (3,250 m ²) oferuje przestronne obszary rekreacyjne i socjalne dla mieszkańców i ich rodzin.
Najważniejsze elementy projektu:
162 luksusowe mieszkania i wille
Powierzchnia całkowita: 46,500 m ²
Powierzchnia całkowita: 27,862 m ²
8,500 m ² wspólne obszary zielone
Mieszkańcy cieszą się zapierającym dech w piersiach panoramicznym widokiem na morze i góry, wraz z niezapomnianym wschodem słońca i scenerią. 🌅
🏡 Typy apartamentów
Studio 1 + 0 (parter / penthouse)
1 + 1 (Parter / Penthouse)
2 + 1 (parter / apartament)
2 + 1 z basenem liniowym
3 + 1 z basenem liniowym
🏘 Rodzaje willi
4 + 1 Villa
5 + 2 Villa
6 + 2 Villa
Spectra oferuje różnorodne możliwości mieszkaniowe - od stylowych studio po luksusowe wille o maksymalnej prywatności i komforcie.
🏊 Usługi socjalne
875 m ² Pula nadwyżkowa
250 m ² Basen zewnętrzny
Mini Aqua Park
Pasek bilardowy
Kryty basen podgrzewany
Restauracja / Kawiarnia
Mini rynek
Siłownia
Sauna
Strefa gry wewnątrz
Dzieci na zewnątrz Plac zabaw
Salon piękności i włosów
Recepcja i zarządzanie Urząd
Windy
Projekt przeznaczony zarówno dla przyjemności rodziny, jak i wyrafinowanego życia 👨👩👧👦
✨ Cechy techniczne
Automatyczny system centralnego generatora
System bezpieczeństwa i bariery
CCTV
Zbiorniki wody ze wzmocnionego betonu pod ziemią
Włoskie kamienne blaty kuchenne
System interkomu IP
System klimatyzacji Hisense VRF
Grill we wszystkich willach i penthouses (z wyjątkiem penthouses studio)
Jacuzzi opcjonalne w penthouses
🏡 Villa Highlights
Pula nieskończoności
Jacuzzi
Kominek 🔥
Taras na dachu i bar
Prysznic zewnętrzny
Włoskie kamienne umywalki
Sauna i winda (5 + 2 & 6 + 2 wille)
Pralnia
Piwnica (6 + 2 wille)
🌊 Koncepcja przepełnienia puli
Architetyczne arcydzieło Spectra - basen o powierzchni 875 m ², umieszczony na naturalnej wysokości, aby uchwycić nieprzerwany zachód słońca.
Tutaj woda łączy się z horyzontem, tworząc sanktuarium, gdzie luksus i natura istnieją w doskonałej harmonii.
Spectra jest czymś więcej niż rezydencją - jest inwestycją w styl życia w przyszłości Północnego Cypru ✨