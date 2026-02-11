  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Spectra

Kompleks mieszkalny Spectra

Lapithos, Cypr Północny
od
$242,832
VAT
BTC
2.8884423
ETH
151.3956124
USDT
240 084.5720726
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
51
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33323
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  • Miasteczko
    Lapithos

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Gdzie rodzinny styl życia spotyka futurystyczny design i charakter

Witamy w Spectra, wielkim luksusowym rozwoju w Lapcie, na zachód od centrum turystycznego Kyrenii.

Tutaj tętniące życiem zielone góry łączą się z głębokim błękitem Morza Śródziemnego, podczas gdy nowoczesne linie architektoniczne tworzą futurystyczną atmosferę 🌿✨

Projekt jest dogodnie położony w pobliżu głównej autostrady, zaledwie 22 minuty od Kyrenia City Center.

W pobliżu atrakcji obejmują:

  • Bar plażowy Suna

  • Zatoka Sardunya

  • Camelot Beach Club

  • Lapta Coastal Walkway

  • Region Merit Hotels

🌍 Koncepcja projektu

Zainspirowany przez cuda wszechświata, Spectra posiada osiem stref tematycznych planet, z których każda posiada swoją unikalną tożsamość.

Przy wejściu do projektu imponujące Centrum Nova (3,250 m ²) oferuje przestronne obszary rekreacyjne i socjalne dla mieszkańców i ich rodzin.

Najważniejsze elementy projektu:

  • 162 luksusowe mieszkania i wille

  • Powierzchnia całkowita: 46,500 m ²

  • Powierzchnia całkowita: 27,862 m ²

  • 8,500 m ² wspólne obszary zielone

Mieszkańcy cieszą się zapierającym dech w piersiach panoramicznym widokiem na morze i góry, wraz z niezapomnianym wschodem słońca i scenerią. 🌅

🏡 Typy apartamentów

  • Studio 1 + 0 (parter / penthouse)

  • 1 + 1 (Parter / Penthouse)

  • 2 + 1 (parter / apartament)

  • 2 + 1 z basenem liniowym

  • 3 + 1 z basenem liniowym

🏘 Rodzaje willi

  • 4 + 1 Villa

  • 5 + 2 Villa

  • 6 + 2 Villa

Spectra oferuje różnorodne możliwości mieszkaniowe - od stylowych studio po luksusowe wille o maksymalnej prywatności i komforcie.

🏊 Usługi socjalne

  • 875 m ² Pula nadwyżkowa

  • 250 m ² Basen zewnętrzny

  • Mini Aqua Park

  • Pasek bilardowy

  • Kryty basen podgrzewany

  • Restauracja / Kawiarnia

  • Mini rynek

  • Siłownia

  • Sauna

  • Strefa gry wewnątrz

  • Dzieci na zewnątrz Plac zabaw

  • Salon piękności i włosów

  • Recepcja i zarządzanie Urząd

  • Windy

Projekt przeznaczony zarówno dla przyjemności rodziny, jak i wyrafinowanego życia 👨‍👩‍👧‍👦

✨ Cechy techniczne

  • Automatyczny system centralnego generatora

  • System bezpieczeństwa i bariery

  • CCTV

  • Zbiorniki wody ze wzmocnionego betonu pod ziemią

  • Włoskie kamienne blaty kuchenne

  • System interkomu IP

  • System klimatyzacji Hisense VRF

  • Grill we wszystkich willach i penthouses (z wyjątkiem penthouses studio)

  • Jacuzzi opcjonalne w penthouses

🏡 Villa Highlights

  • Pula nieskończoności

  • Jacuzzi

  • Kominek 🔥

  • Taras na dachu i bar

  • Prysznic zewnętrzny

  • Włoskie kamienne umywalki

  • Sauna i winda (5 + 2 & 6 + 2 wille)

  • Pralnia

  • Piwnica (6 + 2 wille)

🌊 Koncepcja przepełnienia puli

Architetyczne arcydzieło Spectra - basen o powierzchni 875 m ², umieszczony na naturalnej wysokości, aby uchwycić nieprzerwany zachód słońca.

Tutaj woda łączy się z horyzontem, tworząc sanktuarium, gdzie luksus i natura istnieją w doskonałej harmonii.

Spectra jest czymś więcej niż rezydencją - jest inwestycją w styl życia w przyszłości Północnego Cypru ✨

Lokalizacja na mapie

Lapithos, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Ardem Park Green Hill
Ftericha, Cypr Północny
od
$411,625
Zespół mieszkaniowy Caesar Blue
Gastria, Cypr Północny
od
$186,976
Dzielnica mieszkaniowa Roseville Residence *
Vasilia, Cypr Północny
od
$151,921
Zespół mieszkaniowy ÇATALKÖY villas
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$1,09M
Dzielnica mieszkaniowa Mia Residence *
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$190,614
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Spectra
Lapithos, Cypr Północny
od
$242,832
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Carob Hill
Dzielnica mieszkaniowa Carob Hill
Dzielnica mieszkaniowa Carob Hill
Dzielnica mieszkaniowa Carob Hill
Dzielnica mieszkaniowa Carob Hill
Dzielnica mieszkaniowa Carob Hill
Akanthou, Cypr Północny
od
$168,450
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Dolce Vita
Dzielnica mieszkaniowa Dolce Vita
Dzielnica mieszkaniowa Dolce Vita
Dzielnica mieszkaniowa Dolce Vita
Dzielnica mieszkaniowa Dolce Vita
Dzielnica mieszkaniowa Dolce Vita
Spathariko, Cypr Północny
od
$183,648
Rok realizacji 2026
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Terra Life
Dzielnica mieszkaniowa Terra Life
Dzielnica mieszkaniowa Terra Life
Dzielnica mieszkaniowa Terra Life
Dzielnica mieszkaniowa Terra Life
Dzielnica mieszkaniowa Terra Life
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$120,321
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się