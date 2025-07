Willa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas

Karaoglanolu Wille to ekskluzywna oferta dla tych, którzy marzą o nowoczesnych kwaterach na pięknej wyspie Cypru. Ten wyjątkowy kompleks składa się tylko z 6 willi pod klucz, oferując wysoki poziom komfortu i dostępności do wszystkich niezbędnych udogodnień. Położony w tętniącej życiem okolicy, w pobliżu restauracji, miejsc rozrywki i morza, Karaoglanolu Villas są zaprojektowane do zaspokojenia najbardziej wyrafinowanych smaków.

Każdy z tych eleganckich dwupiętrowych rezydencji posiada 3 sypialnie i oferuje wyjątkową możliwość mieszkania w komfortowym i nowoczesnym domu z doskonałą lokalizacją. Mieszkańcy mogą korzystać ze wszystkich korzyści z lokalizacji w pobliżu restauracji, kasyn i plaż, zaledwie kilka kroków od ich domu.

Nowoczesna architektura willi pozwala na życie wewnątrz i na zewnątrz dzięki przestronnym open- concept wnętrza, które łatwo łączą się w słoneczne tarasy i werandy. Kompleks znajduje się również w odległości spaceru od plaży, transportu publicznego i udogodnienia codziennego.

Dodatkowe korzyści z Karaoglanolu Villas obejmują wysokiej klasy wykończenia z wykorzystaniem importowanych materiałów, kamiennych powierzchni i stylowe oprawy oświetleniowe. Domy są w pełni wyposażone w meble, oprawy oświetleniowe, a nawet grill na dachu, gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych kłopotów.

W razie potrzeby można również zainstalować basen na przednim dziedzińcu willi. Zestaw kuchenny można wybrać na życzenie kupującego i zainstalować po zakupie nieruchomości. Każda willa posiada łazienkę na każdym piętrze i taras na trzecim piętrze, który oferuje wspaniałe widoki na góry i morze.

Karaoglanolu Wille oferują doskonałe możliwości zarówno dla osób poszukujących stałego zamieszkania, jak i dla inwestorów poszukujących dochodu poprzez wynajem i odsprzedaż. Obszar Caraolanolu zachwyca swoją naturą, lasami sosnowymi i panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne. Region jest również domem dla GAU (Girne American University), restauracji, sklepów i wszystkich niezbędnych obiektów infrastruktury. Karaoglanolu Wille oferują doskonałe połączenie spokoju i dostępności, czyniąc je rentowną inwestycją zarówno dla użytku osobistego jak i inwestycyjnego.