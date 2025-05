Wioska domków Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory

Wyspa Alpino - ekskluzywne wille z widokiem na morze i góry



Lokalizacja: Lapta

400 metrów do morza

Panoramiczne widoki na morze i góry

Bezpośredni dostęp do promenady o długości 5 km

10 km do Kyrenii

O projekcie

Wyspa Alpino to unikalny kompleks mieszkalny położony w malowniczym zakątku północnego Cypru, na granicy wsi Lapta i Karshiyaka. Kompleks obejmuje 17 willi:

11 wille jednoosobowe

6 kamienic

Wszystkie domy są zbudowane wokół dużego basenu o powierzchni 980 m2. Każda willa ma własny dostęp do wody i prywatnego terytorium. W centrum basenu znajdują się wyspy z rekreacji, bar i jacuzzi, do których prowadzą eleganckie drewniane mosty.

Data dostawy: IV kwartał 2025 r.

Parametry nieruchomości

Konfiguracja: 2 + 1 lub 3 + 1 (wybór planowania na etapie budowy)

Powierzchnia mieszkalna: 128 m2

Taras na dachu: 48 m2

Ogród prywatny: 46- 168 m2

strefa grillowania na dachu

Hamak w basenie w każdej willi

Warunki finansowe

Depozyt niepodlegający zwrotowi: 5000 funtów (rezerwacja na 1 miesiąc)

Płatność zaliczkowa: 40%

Bezinteresowne raty na 36 miesięcy

Możliwość odsprzedaży po 100% płatności

Wyposażenie techniczne

Inteligentny układ z przestronnych pokoi

Pierwsze piętro: salon z kuchnią, łazienka dla gości

W układzie 2 + 1 znajduje się osobna pralnia.

Otwarty szklany kominek (przegląd z 4 stron)

grill na dachu

Niemiecka instalacja instalacyjna Grohe Przewodniczący

Niemieckie okna Rehau

Centralny system próżniowy (instalacja węża i jednostki centralnej niezależnie)

Infrastruktura podłóg ciepłej wody (kocioł gazowy lub elektryczny zainstalowany niezależnie)

Przygotowana komunikacja dla systemu klimatyzacji VRF (urządzenia zewnętrzne są instalowane niezależnie)

Infrastruktura i poprawa

Obszar zamknięty kompleksu

Projekt krajobrazu

Basen 980 m2 ze sztuczną wyspą i jacuzzi

Minibar i obszary rekreacyjne przy basenie

Miejsce do grillowania na dachu każdej willi

Wyspa Alpino to połączenie nowoczesnej architektury, luksusowych widoków i przemyślanej infrastruktury. Wille są idealne zarówno do komfortowego życia, jak i do celów inwestycyjnych.