Kompleks mieszkalny Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl

Agios Amvrosios, Cypr Północny
$149,535
ID: 27501
Data aktualizacji: 27.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Wioska
    Agios Amvrosios

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Studio - penthouse o powierzchni 34 m² z tarasem na dachu o powierzchni 20 m² w kompleksie Caesar Cliff.

Kompleks położony jest w przepięknym miejscu na wzgórzu, skąd roztaczają się wspaniałe widoki na Morze Śródziemne i góry Beshparmak. Na piaszczystą plażę prowadzi malowniczy mostek z windą.

Dla dzieci powstanie wiele różnorodnych placów zabaw i huśtawek. Kompleks będzie posiadał własne kino plenerowe i supermarket.

Wysokiej jakości konstrukcja, rozwinięta infrastruktura. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu i udanych wakacji.

Infrastruktura:

  • Prywatna plaża
  • Baseny dla dorosłych i dzieci
  • Kryty basen z podgrzewaną wodą
  • Siłownia
  • Boisko sportowe na świeżym powietrzu
  • Kort tenisowy
  • Place zabaw dla dzieci
  • Restauracja i kawiarnia
  • Supermarket
  • Bar na plaży
  • Kino
  • Aranżacja i projektowanie krajobrazu
  • Sauna
  • Ścieżka rowerowa
  • Miejsca do grillowania

Przy zakupie tego apartamentu – rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!

Lokalizacja na mapie

Agios Amvrosios, Cypr Północny

