Kompleks mieszkalny Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl

Studio - penthouse o powierzchni 34 m² z tarasem na dachu o powierzchni 20 m² w kompleksie Caesar Cliff.

Kompleks położony jest w przepięknym miejscu na wzgórzu, skąd roztaczają się wspaniałe widoki na Morze Śródziemne i góry Beshparmak. Na piaszczystą plażę prowadzi malowniczy mostek z windą.

Dla dzieci powstanie wiele różnorodnych placów zabaw i huśtawek. Kompleks będzie posiadał własne kino plenerowe i supermarket.

Wysokiej jakości konstrukcja, rozwinięta infrastruktura. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu i udanych wakacji.

Infrastruktura:

Prywatna plaża

Baseny dla dorosłych i dzieci

Kryty basen z podgrzewaną wodą

Siłownia

Boisko sportowe na świeżym powietrzu

Kort tenisowy

Place zabaw dla dzieci

Restauracja i kawiarnia

Supermarket

Bar na plaży

Kino

Aranżacja i projektowanie krajobrazu

Sauna

Ścieżka rowerowa

Miejsca do grillowania

Przy zakupie tego apartamentu – rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!