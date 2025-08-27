Kompleks mieszkalny Studio - penthouse w kompleksie Caesar Cl

Studio - penthouse o powierzchni 34 m² z tarasem na dachu o powierzchni 20 m² w kompleksie Caesar Cliff.
Kompleks położony jest w przepięknym miejscu na wzgórzu, skąd roztaczają się wspaniałe widoki na Morze Śródziemne i góry Beshparmak. Na piaszczystą plażę prowadzi malowniczy mostek z windą.
Dla dzieci powstanie wiele różnorodnych placów zabaw i huśtawek. Kompleks będzie posiadał własne kino plenerowe i supermarket.
Wysokiej jakości konstrukcja, rozwinięta infrastruktura. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu i udanych wakacji.
Infrastruktura:
Przy zakupie tego apartamentu – rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!