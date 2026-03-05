Kompleks mieszkalny Turtle Bay Village

Turtle Bay Village Bis124; Esentepe 🌴
Mediterranean Resort Lifestyle nad morzem
Turtle Bay Wieś jest dużym kompleksem wypoczynkowym zlokalizowanym na północnym wybrzeżu Cypru w malowniczej okolicy Esentepe, około 200 metrów od linii brzegowej.
Kompleks znajduje się w pobliżu słynnego Korineum Golf & Country Club (18-dołkowe pole golfowe) i zaledwie kilka minut jazdy od miejscowości Kyrenia (Girne).
🏖 200 m do wybrzeża
🏝 ~ 800 m do piaszczystej plaży z 5 km promenady
⛳ 500 m do Korineum Golf & Country Club
🏨 Blisko luksusowych hoteli Elexus i Acapulco
🏙 5 minut do Kyrenii
-
🌿 O projekcie
Projekt obejmuje rozległą powierzchnię około 12 hektarów, co czyni go jednym z największych zakątków na północnym wybrzeżu Cypru.
W kompleksie znajdziesz:
• 100 dwupoziomowych kamienic i willi
• 411 apartamentów z 2 i 3 sypialniami
• przestronne penthouses z tarasami na dachu
Apartamenty na parterze oferują łatwy dostęp do ogrodów i basenów, natomiast apartamenty na parterze posiadają dodatkowe tarasy dachowe.
Projektowanie krajobrazu obejmuje bujne ogrody, dekoracyjne cechy wody i strumieni, które tworzą prawdziwą atmosferę kurortu.
-
🌴 Główne cechy
✔ Kompleks mieszkalny w pełni ukończony
✔ Szeroka gama apartamentów i penthouses
✔ Widok na morze
✔ Infrastruktura typu resort- style
✔ Usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania czynszem
✔ Doskonały potencjał wynajmu
Turtle Bay Wieś oferuje doskonałą okazję zarówno na wakacje życia i inwestycji.
-
🏝 Urządzenia
🌿 Ogród krajobrazowy
🏊 7 basenów
🍽 Restauracje, bary i kawiarnie
🎠 Plac zabaw dla dzieci
🎾 2 korty tenisowe
🏀 Sąd koszykówki
🏐 Sąd siatkówki
🏋️ Siłownia
Spa
Uzasadnienie♂️ Turecka łaźnia i sauna
⛳ Mini golf
🛒 Sklep
👕 Czyszczenie chemiczne i pranie
🚗 Parking
Turtle Bay Wioska łączy w sobie przyrodę śródziemnomorską, widoki na morze i infrastrukturę pełnego resortu, tworząc wyjątkowy cel stylu życia na północnym Cyprze. 🌊✨