  Cypr Północny
  Catalkoy Esentepe Belediyesi
  Kompleks mieszkalny Turtle Bay Village

Kompleks mieszkalny Turtle Bay Village

Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$178,678
6
ID: 34015
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Wioska
    Agios Amvrosios

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Turtle Bay Village Bis124; Esentepe 🌴

Mediterranean Resort Lifestyle nad morzem

Turtle Bay Wieś jest dużym kompleksem wypoczynkowym zlokalizowanym na północnym wybrzeżu Cypru w malowniczej okolicy Esentepe, około 200 metrów od linii brzegowej.

Kompleks znajduje się w pobliżu słynnego Korineum Golf & Country Club (18-dołkowe pole golfowe) i zaledwie kilka minut jazdy od miejscowości Kyrenia (Girne).

🏖 200 m do wybrzeża
🏝 ~ 800 m do piaszczystej plaży z 5 km promenady
⛳ 500 m do Korineum Golf & Country Club
🏨 Blisko luksusowych hoteli Elexus i Acapulco
🏙 5 minut do Kyrenii

-

🌿 O projekcie

Projekt obejmuje rozległą powierzchnię około 12 hektarów, co czyni go jednym z największych zakątków na północnym wybrzeżu Cypru.

W kompleksie znajdziesz:

• 100 dwupoziomowych kamienic i willi
• 411 apartamentów z 2 i 3 sypialniami
• przestronne penthouses z tarasami na dachu

Apartamenty na parterze oferują łatwy dostęp do ogrodów i basenów, natomiast apartamenty na parterze posiadają dodatkowe tarasy dachowe.

Projektowanie krajobrazu obejmuje bujne ogrody, dekoracyjne cechy wody i strumieni, które tworzą prawdziwą atmosferę kurortu.

-

🌴 Główne cechy

✔ Kompleks mieszkalny w pełni ukończony
✔ Szeroka gama apartamentów i penthouses
✔ Widok na morze
✔ Infrastruktura typu resort- style
✔ Usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania czynszem
✔ Doskonały potencjał wynajmu

Turtle Bay Wieś oferuje doskonałą okazję zarówno na wakacje życia i inwestycji.

-

🏝 Urządzenia

🌿 Ogród krajobrazowy
🏊 7 basenów
🍽 Restauracje, bary i kawiarnie
🎠 Plac zabaw dla dzieci
🎾 2 korty tenisowe
🏀 Sąd koszykówki
🏐 Sąd siatkówki
🏋️ Siłownia
Spa
Uzasadnienie‍♂️ Turecka łaźnia i sauna
⛳ Mini golf
🛒 Sklep
👕 Czyszczenie chemiczne i pranie
🚗 Parking

Turtle Bay Wioska łączy w sobie przyrodę śródziemnomorską, widoki na morze i infrastrukturę pełnego resortu, tworząc wyjątkowy cel stylu życia na północnym Cyprze. 🌊✨

Lokalizacja na mapie

Agios Amvrosios, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
