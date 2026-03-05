Kompleks mieszkalny Turtle Bay Village

Turtle Bay Village Bis124; Esentepe 🌴

Mediterranean Resort Lifestyle nad morzem

Turtle Bay Wieś jest dużym kompleksem wypoczynkowym zlokalizowanym na północnym wybrzeżu Cypru w malowniczej okolicy Esentepe, około 200 metrów od linii brzegowej.

Kompleks znajduje się w pobliżu słynnego Korineum Golf & Country Club (18-dołkowe pole golfowe) i zaledwie kilka minut jazdy od miejscowości Kyrenia (Girne).

🏖 200 m do wybrzeża

🏝 ~ 800 m do piaszczystej plaży z 5 km promenady

⛳ 500 m do Korineum Golf & Country Club

🏨 Blisko luksusowych hoteli Elexus i Acapulco

🏙 5 minut do Kyrenii

-

🌿 O projekcie

Projekt obejmuje rozległą powierzchnię około 12 hektarów, co czyni go jednym z największych zakątków na północnym wybrzeżu Cypru.

W kompleksie znajdziesz:

• 100 dwupoziomowych kamienic i willi

• 411 apartamentów z 2 i 3 sypialniami

• przestronne penthouses z tarasami na dachu

Apartamenty na parterze oferują łatwy dostęp do ogrodów i basenów, natomiast apartamenty na parterze posiadają dodatkowe tarasy dachowe.

Projektowanie krajobrazu obejmuje bujne ogrody, dekoracyjne cechy wody i strumieni, które tworzą prawdziwą atmosferę kurortu.

-

🌴 Główne cechy

✔ Kompleks mieszkalny w pełni ukończony

✔ Szeroka gama apartamentów i penthouses

✔ Widok na morze

✔ Infrastruktura typu resort- style

✔ Usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania czynszem

✔ Doskonały potencjał wynajmu

Turtle Bay Wieś oferuje doskonałą okazję zarówno na wakacje życia i inwestycji.

-

🏝 Urządzenia

🌿 Ogród krajobrazowy

🏊 7 basenów

🍽 Restauracje, bary i kawiarnie

🎠 Plac zabaw dla dzieci

🎾 2 korty tenisowe

🏀 Sąd koszykówki

🏐 Sąd siatkówki

🏋️ Siłownia

Spa

Uzasadnienie‍♂️ Turecka łaźnia i sauna

⛳ Mini golf

🛒 Sklep

👕 Czyszczenie chemiczne i pranie

🚗 Parking

Turtle Bay Wioska łączy w sobie przyrodę śródziemnomorską, widoki na morze i infrastrukturę pełnego resortu, tworząc wyjątkowy cel stylu życia na północnym Cyprze. 🌊✨