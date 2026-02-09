Kompleks mieszkalny Pine Hill Residence

🌲 Pine Hill Residence - Panoramiczne życie w Esentepe, Cypr Północny

Pine Hill Residence to ekskluzywny butik, który oferuje spokój, prywatność i zapierające dech w piersiach widoki na Morze Śródziemne. Położony na wzniesionej działce w Esentepe, otoczony górami i przyrodą, projekt zapewnia wyrafinowany styl życia zaledwie kilka minut od wybrzeża.

Rozwój składa się z 14 apartamentów i 3 luksusowe wille, zaprojektowane w celu spełnienia najwyższych standardów komfortu i architektury.

📍 Lokalizacja

Esentepe, Cypr Północny (TRNC)

Podniesiona pozycja z panoramicznym widokiem na morze 🌅

Około 2 km do plaży

Minutę od Korineum 18- hole Golf Course ⛳

Ciche, naturalne otoczenie

🏗 Przegląd projektu

Jednostki ogółem: 17 14 apartamentów (2 + 1 i 3 + 1) 3 wille (2 + 1 i 3 + 1)

6 różnych opcji układu

Zaprojektowany przez in- house architekta

Koncepcja boutique z wysoką prywatnością

🏠 Rodzaje nieruchomości i rozmiary

Apartamenty: 75 m ² i 115 m ²

Wille: 120 m ²

Loft apartamenty ogrodowe

Loft penthouses z prywatnych tarasów na dachu

Przestronne jednostki dwu- i trzypokojowe

Wille z prywatnymi basenami nieskończoności 🏊‍♂️

🌿 Urządzenia na miejscu

Wspólny basen

Mediterranean- style ogrodów krajobrazowych 🌴

Środowisko spokojne i prywatne

Plaże zaledwie kilka minut jazdy samochodem

🛋 Zawarte funkcje

Ogrzewanie podłogowe we wszystkich łazienkach

Urządzenia kuchenne (niewłączone)

W pełni wyposażone łazienki z deszczowymi prysznicami 🚿

Wall- montowane WC

Budowa szaf

Granitowe blaty kuchenne i umywalki ze stali

Wysokie sufity dla przestronnych czuć

Infrastruktura jacuzzi na dachach penthouse

Tarasy dachowe wyposażone w: Obszar grillowania Gniazda zasilające Prysznic



➕ Dodatkowe fakultatywne

Pakiety mebli

Białe towary

Systemy klimatyzacji

💎 Dlaczego Pine Hill Residence