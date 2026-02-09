Kompleks mieszkalny Pine Hill Residence

🌲 Pine Hill Residence - Panoramiczne życie w Esentepe, Cypr Północny
Pine Hill Residence to ekskluzywny butik, który oferuje spokój, prywatność i zapierające dech w piersiach widoki na Morze Śródziemne. Położony na wzniesionej działce w Esentepe, otoczony górami i przyrodą, projekt zapewnia wyrafinowany styl życia zaledwie kilka minut od wybrzeża.
Rozwój składa się z 14 apartamentów i 3 luksusowe wille, zaprojektowane w celu spełnienia najwyższych standardów komfortu i architektury.
📍 Lokalizacja
Esentepe, Cypr Północny (TRNC)
Podniesiona pozycja z panoramicznym widokiem na morze 🌅
Około 2 km do plaży
Minutę od Korineum 18- hole Golf Course ⛳
Ciche, naturalne otoczenie
🏗 Przegląd projektu
Jednostki ogółem: 17
14 apartamentów (2 + 1 i 3 + 1)
3 wille (2 + 1 i 3 + 1)
6 różnych opcji układu
Zaprojektowany przez in- house architekta
Koncepcja boutique z wysoką prywatnością
🏠 Rodzaje nieruchomości i rozmiary
Apartamenty: 75 m ² i 115 m ²
Wille: 120 m ²
Loft apartamenty ogrodowe
Loft penthouses z prywatnych tarasów na dachu
Przestronne jednostki dwu- i trzypokojowe
Wille z prywatnymi basenami nieskończoności 🏊♂️
🌿 Urządzenia na miejscu
Wspólny basen
Mediterranean- style ogrodów krajobrazowych 🌴
Środowisko spokojne i prywatne
Plaże zaledwie kilka minut jazdy samochodem
🛋 Zawarte funkcje
Ogrzewanie podłogowe we wszystkich łazienkach
Urządzenia kuchenne (niewłączone)
W pełni wyposażone łazienki z deszczowymi prysznicami 🚿
Wall- montowane WC
Budowa szaf
Granitowe blaty kuchenne i umywalki ze stali
Wysokie sufity dla przestronnych czuć
Infrastruktura jacuzzi na dachach penthouse
Tarasy dachowe wyposażone w:
Obszar grillowania
Gniazda zasilające
Prysznic
➕ Dodatkowe fakultatywne
Pakiety mebli
Białe towary
Systemy klimatyzacji
💎 Dlaczego Pine Hill Residence
Oszałamiające widoki na morze i góry
Ograniczona liczba rezydencji
Harmonia natury i nowoczesny design
Idealny do mieszkania, wakacji lub inwestycji