Kompleks mieszkalny Pine Hill Residence

Agios Amvrosios, Cypr Północny
ID: 33299
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Wioska
    Agios Amvrosios

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

🌲 Pine Hill Residence - Panoramiczne życie w Esentepe, Cypr Północny

Pine Hill Residence to ekskluzywny butik, który oferuje spokój, prywatność i zapierające dech w piersiach widoki na Morze Śródziemne. Położony na wzniesionej działce w Esentepe, otoczony górami i przyrodą, projekt zapewnia wyrafinowany styl życia zaledwie kilka minut od wybrzeża.

Rozwój składa się z 14 apartamentów i 3 luksusowe wille, zaprojektowane w celu spełnienia najwyższych standardów komfortu i architektury.

📍 Lokalizacja

  • Esentepe, Cypr Północny (TRNC)

  • Podniesiona pozycja z panoramicznym widokiem na morze 🌅

  • Około 2 km do plaży

  • Minutę od Korineum 18- hole Golf Course ⛳

  • Ciche, naturalne otoczenie

🏗 Przegląd projektu

  • Jednostki ogółem: 17

    • 14 apartamentów (2 + 1 i 3 + 1)

    • 3 wille (2 + 1 i 3 + 1)

  • 6 różnych opcji układu

  • Zaprojektowany przez in- house architekta

  • Koncepcja boutique z wysoką prywatnością

🏠 Rodzaje nieruchomości i rozmiary

  • Apartamenty: 75 m ² i 115 m ²

  • Wille: 120 m ²

  • Loft apartamenty ogrodowe

  • Loft penthouses z prywatnych tarasów na dachu

  • Przestronne jednostki dwu- i trzypokojowe

  • Wille z prywatnymi basenami nieskończoności 🏊‍♂️

🌿 Urządzenia na miejscu

  • Wspólny basen

  • Mediterranean- style ogrodów krajobrazowych 🌴

  • Środowisko spokojne i prywatne

  • Plaże zaledwie kilka minut jazdy samochodem

🛋 Zawarte funkcje

  • Ogrzewanie podłogowe we wszystkich łazienkach

  • Urządzenia kuchenne (niewłączone)

  • W pełni wyposażone łazienki z deszczowymi prysznicami 🚿

  • Wall- montowane WC

  • Budowa szaf

  • Granitowe blaty kuchenne i umywalki ze stali

  • Wysokie sufity dla przestronnych czuć

  • Infrastruktura jacuzzi na dachach penthouse

  • Tarasy dachowe wyposażone w:

    • Obszar grillowania

    • Gniazda zasilające

    • Prysznic

➕ Dodatkowe fakultatywne

  • Pakiety mebli

  • Białe towary

  • Systemy klimatyzacji

💎 Dlaczego Pine Hill Residence

  • Oszałamiające widoki na morze i góry

  • Ograniczona liczba rezydencji

  • Harmonia natury i nowoczesny design

  • Idealny do mieszkania, wakacji lub inwestycji

Lokalizacja na mapie

Agios Amvrosios, Cypr Północny

Kompleks mieszkalny Pine Hill Residence
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$367,452
VAT
