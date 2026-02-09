Kompleks mieszkalny Park Avenue

Park Avenue - Prestige w sercu Kyrenii
Park Avenue to ekskluzywny rozwój premium położony w samym centrum miasta Kyrenia. Zainspirowany ikonową architekturą New York 's Park Avenue, projekt łączy wyrafinowaną elegancję miejską z bujnymi zielonymi przestrzeniami i nowoczesnym komfortem.
Kompleks składa się z 60 jednostek high-end.
Na pierwszych trzech piętrach znajduje się 36 pomieszczeń premium, z których każde oferuje sześć prywatnych miejsc parkingowych.
Górne piętra są domem dla 24 luksusowych apartamentów mieszkalnych, starannie zaprojektowane, aby spełnić najwyższe standardy współczesnego życia.
Budynki tworzą park krajobrazowy z chodnikami i ogrodami, tworząc wyrafinowaną atmosferę, która odzwierciedla prestiż swojej nazwy.
Apartamenty
Luksusowe apartamenty z 3 sypialniami
Przestronne, otwarte obszary mieszkalne i jadalne wypełnione naturalnym światłem, okna sufitowe i zapierające dech w piersiach widoki na malownicze miasto Kyrenia.
Deluxe 2-pokojowe apartamenty
Stylowe układy open- plan, nowoczesne wnętrza i duże okna, które zwiększają światło, przestrzeń i komfort.
Główne cechy
Doskonała lokalizacja w centrum Kyrenia
Odległość od restauracji, sklepów i rozrywki
Prestiżowa koncepcja architektoniczna z zielonymi przestrzeniami
Idealny do mieszkalnictwa, korzystania z działalności gospodarczej i inwestycji
Park Avenue oferuje doskonałe połączenie luksusu, wyrafinowania i wygody - przełomowy adres na północnym Cyprze.