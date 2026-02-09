  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Park Avenue

Girne Belediyesi, Cypr Północny
$360,646
6
ID: 33300
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Girne Belediyesi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Park Avenue - Prestige w sercu Kyrenii

Park Avenue to ekskluzywny rozwój premium położony w samym centrum miasta Kyrenia. Zainspirowany ikonową architekturą New York 's Park Avenue, projekt łączy wyrafinowaną elegancję miejską z bujnymi zielonymi przestrzeniami i nowoczesnym komfortem.

Kompleks składa się z 60 jednostek high-end.
Na pierwszych trzech piętrach znajduje się 36 pomieszczeń premium, z których każde oferuje sześć prywatnych miejsc parkingowych.
Górne piętra są domem dla 24 luksusowych apartamentów mieszkalnych, starannie zaprojektowane, aby spełnić najwyższe standardy współczesnego życia.

Budynki tworzą park krajobrazowy z chodnikami i ogrodami, tworząc wyrafinowaną atmosferę, która odzwierciedla prestiż swojej nazwy.

Apartamenty

  • Luksusowe apartamenty z 3 sypialniami
    Przestronne, otwarte obszary mieszkalne i jadalne wypełnione naturalnym światłem, okna sufitowe i zapierające dech w piersiach widoki na malownicze miasto Kyrenia.

  • Deluxe 2-pokojowe apartamenty
    Stylowe układy open- plan, nowoczesne wnętrza i duże okna, które zwiększają światło, przestrzeń i komfort.

Główne cechy

  • Doskonała lokalizacja w centrum Kyrenia

  • Odległość od restauracji, sklepów i rozrywki

  • Prestiżowa koncepcja architektoniczna z zielonymi przestrzeniami

  • Idealny do mieszkalnictwa, korzystania z działalności gospodarczej i inwestycji

Park Avenue oferuje doskonałe połączenie luksusu, wyrafinowania i wygody - przełomowy adres na północnym Cyprze.

Girne Belediyesi, Cypr Północny

