Kompleks mieszkalny Park Avenue

Park Avenue - Prestige w sercu Kyrenii

Park Avenue to ekskluzywny rozwój premium położony w samym centrum miasta Kyrenia. Zainspirowany ikonową architekturą New York 's Park Avenue, projekt łączy wyrafinowaną elegancję miejską z bujnymi zielonymi przestrzeniami i nowoczesnym komfortem.

Kompleks składa się z 60 jednostek high-end.

Na pierwszych trzech piętrach znajduje się 36 pomieszczeń premium, z których każde oferuje sześć prywatnych miejsc parkingowych.

Górne piętra są domem dla 24 luksusowych apartamentów mieszkalnych, starannie zaprojektowane, aby spełnić najwyższe standardy współczesnego życia.

Budynki tworzą park krajobrazowy z chodnikami i ogrodami, tworząc wyrafinowaną atmosferę, która odzwierciedla prestiż swojej nazwy.

Apartamenty

Luksusowe apartamenty z 3 sypialniami

Przestronne, otwarte obszary mieszkalne i jadalne wypełnione naturalnym światłem, okna sufitowe i zapierające dech w piersiach widoki na malownicze miasto Kyrenia.

Deluxe 2-pokojowe apartamenty

Stylowe układy open- plan, nowoczesne wnętrza i duże okna, które zwiększają światło, przestrzeń i komfort.

Główne cechy

Doskonała lokalizacja w centrum Kyrenia

Odległość od restauracji, sklepów i rozrywki

Prestiżowa koncepcja architektoniczna z zielonymi przestrzeniami

Idealny do mieszkalnictwa, korzystania z działalności gospodarczej i inwestycji

Park Avenue oferuje doskonałe połączenie luksusu, wyrafinowania i wygody - przełomowy adres na północnym Cyprze.