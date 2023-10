Agios Epiktitos, Cypr Północny

od €135,683

45–299 m² 3

Poddaj się: 2026

Ocean's Edge: Exquisite Coastal Haven of Unparalleled Luxury Gdzie niezrównana jakość spotyka niezrównaną elegancję Zanurz się w niezrównanym doświadczeniu luksusowego życia, ponieważ największa firma budowlana na Cyprze Północnym prezentuje swój nowy prestiżowy projekt. Ten wyjątkowy ośrodek położony na wzniesieniu oferuje zapierające dech w piersiach, nieprzerwane widoki na bezgraniczne morze z każdego zakątka, tworząc czarującą atmosferę, która urzeka zmysły. Zaprojektowany z myślą o różnych preferencjach, obiekt oferuje imponującą gamę nienagannie wykonanych domów, w tym stylowe studia, wyrafinowane apartamenty z 1 i 2 sypialniami, modne lofty z 1 i 2 sypialniami, oraz wielkie wille z 3 i 4 sypialniami. Dzięki bezproblemowemu procesowi zakupów potencjalni nabywcy mogą zabezpieczyć pożądany pobyt, rezerwując go na miesiąc za niewielką opłatą, a następnie 30% zaliczki. Pozostałe saldo można wygodnie spłacić w ratach co cztery miesiące, aż do planowanej dostawy w 2026 r. Przygotuj się na podróż o niezrównanej elegancji i wyrafinowaniu, w której spokojny styl życia na wybrzeżu spełnia bezkompromisową jakość i nienaganny design. Doświadcz uosobienia życia na wybrzeżu w najlepszym wydaniu, gdzie każdy dzień staje się świadectwem niezwykłych radości luksusowego życia nad morzem. Ta wyjątkowa rezydencja znajduje się w samym sercu wyspy, w dogodnej odległości od lotniska i tętniących życiem pobliskich miast, do których można dojechać w 30 minut. Zapewniając niezrównane wrażenia z życia, nieruchomość prezentuje szereg najwyższej klasy udogodnień i udogodnień na miejscu. Od błyszczącego basenu i urzekającego basenu bez krawędzi po odmładzające spa, a także wspaniałą restaurację, kawiarnię i szeroki wybór zajęć rekreacyjnych, każdy aspekt luksusowego życia jest bez wysiłku zaspokajany. Zanurz się w świecie wyrafinowanego komfortu i pobłażania, w którym wygoda i wypoczynek łączą się w tym nadmorskim raju.