od €97,500

60–135 m² 3

ID: CP-654 LOCATİON: Cypr / Esentepe – Odległość od morza -200 M. – Odległość do Lefkoşa – 95 km – Ercan Airport – 140 km DOSTĘPNE RODZAJE VİLLA: 1 + 0 - 78 m2 1 + 1 - 60 m2 2 + 1 Penthouse - 135 m2 HARMONOGRAM: Data zakończenia: październik 2025 r UDOGODNIENIA: Basen boisko do koszykówki Plac zabaw Spa Siłownia System nadzoru wideo na terytorium kompleksu Wi-Fi na terenie kompleksu Utrzymanie i opieka nad terytorium kompleksu Warunki płatności: Kup wymarzoną nieruchomość w łatwych i wygodnych ratach do 42 miesięcy i przenieś się do swojej nieruchomości już na rok przed spłatą rat Regularnie organizujemy wycieczki widokowe, w których oferujemy dwudniowy pobyt, posiłki i transfery z lotniska i odwiedź wszystkie interesujące Cię nieruchomości. ( Oczywiście bez zobowiązań i bezpłatnie ) Skontaktuj się z nami i zarejestruj się na następną wycieczkę! Informacje o Cyprze / Esentepe to wioska położona we wschodniej części prowincji Kyrenia, u zbiegu gór Beşparmak i Morza Śródziemnego. Esentepe, jedno z najbogatszych miejsc na Cyprze pod względem naturalnego piękna, nadaje się do rozwoju i inwestycji. Ten punkt, na który domaga się wielu inwestorów, zyskuje na wartości z dnia na dzień. Położona przy drodze z Kyrenii do Iskele, Bafry i Karpazu wioska staje się przystankiem dla wielu turystów.