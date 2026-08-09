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Nowe budynki na sprzedaż w Agios Epiktitos

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Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$1,01M
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
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Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Pokaż wszystko Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$686,127
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa 4 + 1 z basenem, łaźnią i sauną w ChatalceOferujemy Państwu luksusową willę w stylu klasycyzmu 250 m2 z panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne. Ten dom jest stworzony dla tych, którzy cenią komfort, prestiż i prywatność.Główne cechy:4 przestronne sypialnie6 łazienekWłasny…
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Karaca Villa
Dzielnica mieszkaniowa Karaca Villa
Dzielnica mieszkaniowa Karaca Villa
Dzielnica mieszkaniowa Karaca Villa
Dzielnica mieszkaniowa Karaca Villa
Dzielnica mieszkaniowa Karaca Villa
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$569,942
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
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TekceTekce
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Dzielnica mieszkaniowa My House Elegant
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$709,261
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Velux
Dzielnica mieszkaniowa Velux
Dzielnica mieszkaniowa Velux
Dzielnica mieszkaniowa Velux
Dzielnica mieszkaniowa Velux
Dzielnica mieszkaniowa Velux
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$607,938
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa High Park Çatalköy
Dzielnica mieszkaniowa High Park Çatalköy
Dzielnica mieszkaniowa High Park Çatalköy
Dzielnica mieszkaniowa High Park Çatalköy
Dzielnica mieszkaniowa High Park Çatalköy
Dzielnica mieszkaniowa High Park Çatalköy
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$120,321
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Dzielnica mieszkaniowa Vista Life
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$265,973
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
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Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Lotus Homes
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Lotus Homes
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Lotus Homes
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Lotus Homes
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Lotus Homes
Dzielnica mieszkaniowa Catalkoy Lotus Homes
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$443,288
Rok realizacji 2023
Agencja
GP real estate
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Zespół mieszkaniowy ÇATALKÖY villas
Zespół mieszkaniowy ÇATALKÖY villas
Zespół mieszkaniowy ÇATALKÖY villas
Zespół mieszkaniowy ÇATALKÖY villas
Zespół mieszkaniowy ÇATALKÖY villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ÇATALKÖY villas
Zespół mieszkaniowy ÇATALKÖY villas
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$1,09M
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 370 m²
1 obiekt nieruchomości 1
W Úatalköy, położonej w miejscu, w którym dziewicza natura spotyka się z chłodnymi falami Morza Śródziemnego, rośnie 26 willi z sygnaturą północnego kraju. W północnych Willach: Twoje drzwi otworzą się na błękitne wody Morza Śródziemnego.Zielony, niebieski i luksusowyDzięki wspaniałej lokali…
Agencja
SMAK Partners
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