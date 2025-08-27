Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.

Jednopokojowe mieszkanie (1+1) o powierzchni 60 m² z przestronnym tarasem i niewielkim ogródkiem, w pełni umeblowane i wyposażone w nowoczesne sprzęty AGD.

Salon połączony jest z kuchnią i jadalnią. Kuchnia wyposażona jest w sprzęt AGD: lodówkę, płytę grzewczą, piekarnik, okap i pralkę. Przytulna sypialnia z designerskimi wnętrzami, łóżkiem i wbudowaną szafą.

Nowoczesny kompleks składa się z 18 dwupiętrowych budynków, z 8 mieszkaniami w każdym. Kompleks jest idealnie położony i znajduje się w odległości spaceru od Girne American University and College, a także szkoły z edukacją anglojęzyczną, przedszkoli i szkół publicznych, supermarketu, apteki, przychodni. Plaże są oddalone o 5 minut.

Osiedle ma doskonałą lokalizację, apartamenty w tym kompleksie będą idealne do wynajęcia przez cały rok dla studentów.

Infrastruktura:

Basen

Siłownia

Kawiarnia

Prywatny park

Duży teren zielony

Przy zakupie tego apartamentu - rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!