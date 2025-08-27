  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Girne Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.

Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.

Agios Georgios, Cypr Północny
od
$174,996
BTC
2.0815445
ETH
109.1026460
USDT
173 015.9919719
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
15
Zostawić wniosek
ID: 27505
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Girne Belediyesi
  • Wioska
    Agios Georgios

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Jednopokojowe mieszkanie (1+1) o powierzchni 60 m² z przestronnym tarasem i niewielkim ogródkiem, w pełni umeblowane i wyposażone w nowoczesne sprzęty AGD.

Salon połączony jest z kuchnią i jadalnią. Kuchnia wyposażona jest w sprzęt AGD: lodówkę, płytę grzewczą, piekarnik, okap i pralkę. Przytulna sypialnia z designerskimi wnętrzami, łóżkiem i wbudowaną szafą.

Nowoczesny kompleks składa się z 18 dwupiętrowych budynków, z 8 mieszkaniami w każdym. Kompleks jest idealnie położony i znajduje się w odległości spaceru od Girne American University and College, a także szkoły z edukacją anglojęzyczną, przedszkoli i szkół publicznych, supermarketu, apteki, przychodni. Plaże są oddalone o 5 minut.

Osiedle ma doskonałą lokalizację, apartamenty w tym kompleksie będą idealne do wynajęcia przez cały rok dla studentów.

Infrastruktura:

  • Basen
  • Siłownia
  • Kawiarnia
  • Prywatny park
  • Duży teren zielony

Przy zakupie tego apartamentu - rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!

Lokalizacja na mapie

Agios Georgios, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Aphrodite Park 4
Kazivera, Cypr Północny
od
$107,656
Dzielnica mieszkaniowa SEA LIFE RESIDENCE
Trikomo, Cypr Północny
od
$139,319
Zespół mieszkaniowy HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$136,469
Zespół mieszkaniowy NOVYY KOMPLEKS APARTAMENTOV I VILL V OTYuKEN
Cypr Północny
od
$143,658
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$232,632
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Atoll Park w pobliżu Uniwersytetu GAU.
Agios Georgios, Cypr Północny
od
$174,996
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Zespół mieszkaniowy Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
od
$238,660
Rok realizacji 2026
🌟 Exclusive residential complex in Bahçeler 🌟 Twój nowy dom to połączenie luksusu, komfortu i unikalnego projektowania!🏡 O projekcie:- Powierzchnia budynku: 25,053 m2.- Powierzchnia zamknięta: 24,300 m2.- Powierzchnia zielona: 2,330 m2 - przytulne ogrody i obszary rekreacyjne.🔹 Konfiguracja-…
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden 3 *
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden 3 *
Karavas, Cypr Północny
od
$202,646
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane studio w kompleksie SPA Abelia Residence z widokiem na morze.
Bogazi, Cypr Północny
od
$95,714
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość obejrzenia interesującego Państwa apartamentu online i zakupu na odległość! Umeblowane studio (0+1) o powierzchni 44 m² z balkonem z bezpośrednim widokiem na morze. Osiedle zamknięte, z pełnym wyposażeniem, położone 200 metrów od morza w dzielnicy Boaz, 10 km od miasta Famagu…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się