Olive Garden

Trimithi, Cypr Północny

od €323,729

92 m² 1

Poddaj się: 2025

ID: CP-680 LOCATİON: Cypr / Kyrenia – Odległość od morza -1500M – Odległość do Lefkoşa - 25 km – Lotnisko Ercan – 15 km DOSTĘPNE RODZAJE APARTAMENTÓW: 2 + 1 - 92 m2 HARMONOGRAM: Data zakończenia: luty 2025 r UDOGODNIENIA: Sprzęt kuchenny Bosch System klimatyzacji falownika z wieloma podziałem Blaty kuchenne Lapitec / Italstone ( lub podobne ) Automatyczny system centralnego generatora Basen i basen dla dzieci ( 330 m2 ) Obszary zielone ( 2000m2 ) Projekt krajobrazu Plac zabaw System oczyszczania ścieków Podziemny zbiornik wodny ze zbrojonego betonu System kamer CCTV System barierowy Domofon IP i panel drzwi Centralna telewizja satelitarna Centralny Internet Wysokiej jakości podłogi laminowane w kuchni, drzwi z melaminy i akryluksu, a także zlew stalowy Podłogi z wysokiej jakości laminowanego parkietu Naturalny marmur na balkonach Płytki ceramiczne na tarasach Izolowane aluminium z podwójnymi szybami Wbudowane szafy w sypialniach Dekoracyjne fałszywe sufity Toaleta naścienna z wbudowaną cysterną Umywalki z cokołem Płaskie kabiny prysznicowe i szafki ze szkła hartowanego Warunki płatności: Kup wymarzoną nieruchomość w łatwych i wygodnych ratach do 42 miesięcy i przenieś się do swojej nieruchomości już na rok przed spłatą rat Regularnie organizujemy wycieczki widokowe, w których oferujemy dwudniowy pobyt, posiłki i transfery z lotniska i odwiedź wszystkie interesujące Cię nieruchomości. ( Oczywiście bez zobowiązań i bezpłatnie ) Skontaktuj się z nami i zarejestruj się na następną wycieczkę! O Cyprze / Girne Nieruchomości komercyjne znajdują się w Kyrenii. Kyrenia jest jednym z najbardziej rozwiniętych miast na wyspie Cypr, zarówno pod względem turystyki, jak i sieci biznesowej. Miasto oferuje wszelkiego rodzaju udogodnienia. Ponadto w mieście znajduje się pięć uniwersytetów i prawie sto hoteli.