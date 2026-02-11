Kompleks mieszkalny Elite Park Villas

Elite Park Villas to ekskluzywny kompleks butikowy premium willi położony w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Kyrenia (Girne). Zaprojektowany dla tych, którzy cenią sobie prywatność, komfort i wysokie życie, projekt oferuje również silny potencjał inwestycyjny 💼✨

Na działce o powierzchni 3,124 m ² zbudowano tylko 5 willi jednorodzinnych, co zapewnia maksymalną wyłączność.

📍 Lokalizacja

Kompleks znajduje się w Kyrenia (Girne):

600 m od plaży 🌊

300 m od American University (GAU) 🎓

2,5 km od centrum miasta

30 km od lotniska Ercan ✈️

Doskonała równowaga pomiędzy wygody centralnej i spokojnej okolicy.

🏡 Wille

Każda willa oferuje:

Układ 4 + 1

Powierzchnia całkowita: 304 m ²

2 piętra

Prywatny basen 🏊‍♂️

2 prywatne miejsca parkingowe 🚗🚗

Prywatny ogród od 196 do 282 m ²

Dobrze zaprojektowany układ wnętrza obejmuje:

Przestronny salon połączony z kuchnią - 96 m ²

Taras 1 - 26 m ²

Taras 2 - 47 m ²

3 oddzielne sypialnie

Master sypialnia (27.7 m ²) z prywatnym jacuzzi 🛁

3 łazienki

Walk-w szafie

Elastyczny obszar wolnego planu (biuro, siłownia, sala hobby)

✨ Wykończenie & funkcji

Wille są dostarczane w pełni wykończone i obejmują:

Wyposażone łazienki

Kabina kuchenna

3 urządzenia gospodarstwa domowego

Klimatyzacja w każdym pokoju

Ogrzewanie podłogowe

Kominek 🔥

System CCTV

Interkom wideo

Aluminiowe ramy okienne z fasadą szklaną

Wysokiej jakości materiały budowlane

Każdy szczegół ma zapewnić komfort, bezpieczeństwo i nowoczesną estetykę.

🏋️‍♂️ Urządzenia pokładowe

Centrum fitness

Plac zabaw dla dzieci 👶

Elite Park Villas łączy prywatność samotnego domu z nowoczesnym designem i doskonałą lokalizacją Kyrenia - co czyni go doskonałym wyborem zarówno dla inwestycji życiowych, jak i długoterminowych 🌟