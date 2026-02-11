Kompleks mieszkalny Elite Park Villas

Elite Park Villas to ekskluzywny kompleks butikowy premium willi położony w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Kyrenia (Girne). Zaprojektowany dla tych, którzy cenią sobie prywatność, komfort i wysokie życie, projekt oferuje również silny potencjał inwestycyjny 💼✨
Na działce o powierzchni 3,124 m ² zbudowano tylko 5 willi jednorodzinnych, co zapewnia maksymalną wyłączność.
📍 Lokalizacja
Kompleks znajduje się w Kyrenia (Girne):
600 m od plaży 🌊
300 m od American University (GAU) 🎓
2,5 km od centrum miasta
30 km od lotniska Ercan ✈️
Doskonała równowaga pomiędzy wygody centralnej i spokojnej okolicy.
🏡 Wille
Każda willa oferuje:
Układ 4 + 1
Powierzchnia całkowita: 304 m ²
2 piętra
Prywatny basen 🏊♂️
2 prywatne miejsca parkingowe 🚗🚗
Prywatny ogród od 196 do 282 m ²
Dobrze zaprojektowany układ wnętrza obejmuje:
Przestronny salon połączony z kuchnią - 96 m ²
Taras 1 - 26 m ²
Taras 2 - 47 m ²
3 oddzielne sypialnie
Master sypialnia (27.7 m ²) z prywatnym jacuzzi 🛁
3 łazienki
Walk-w szafie
Elastyczny obszar wolnego planu (biuro, siłownia, sala hobby)
✨ Wykończenie & funkcji
Wille są dostarczane w pełni wykończone i obejmują:
Wyposażone łazienki
Kabina kuchenna
3 urządzenia gospodarstwa domowego
Klimatyzacja w każdym pokoju
Ogrzewanie podłogowe
Kominek 🔥
System CCTV
Interkom wideo
Aluminiowe ramy okienne z fasadą szklaną
Wysokiej jakości materiały budowlane
Każdy szczegół ma zapewnić komfort, bezpieczeństwo i nowoczesną estetykę.
🏋️♂️ Urządzenia pokładowe
Centrum fitness
Plac zabaw dla dzieci 👶
Elite Park Villas łączy prywatność samotnego domu z nowoczesnym designem i doskonałą lokalizacją Kyrenia - co czyni go doskonałym wyborem zarówno dla inwestycji życiowych, jak i długoterminowych 🌟