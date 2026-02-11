  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Elite Park Villas

Girne Belediyesi, Cypr Północny
22
ID: 33321
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Girne Belediyesi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

O kompleksie

Elite Park Villas to ekskluzywny kompleks butikowy premium willi położony w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Kyrenia (Girne). Zaprojektowany dla tych, którzy cenią sobie prywatność, komfort i wysokie życie, projekt oferuje również silny potencjał inwestycyjny 💼✨

Na działce o powierzchni 3,124 m ² zbudowano tylko 5 willi jednorodzinnych, co zapewnia maksymalną wyłączność.

📍 Lokalizacja

Kompleks znajduje się w Kyrenia (Girne):

  • 600 m od plaży 🌊

  • 300 m od American University (GAU) 🎓

  • 2,5 km od centrum miasta

  • 30 km od lotniska Ercan ✈️

Doskonała równowaga pomiędzy wygody centralnej i spokojnej okolicy.

🏡 Wille

Każda willa oferuje:

  • Układ 4 + 1

  • Powierzchnia całkowita: 304 m ²

  • 2 piętra

  • Prywatny basen 🏊‍♂️

  • 2 prywatne miejsca parkingowe 🚗🚗

  • Prywatny ogród od 196 do 282 m ²

Dobrze zaprojektowany układ wnętrza obejmuje:

  • Przestronny salon połączony z kuchnią - 96 m ²

  • Taras 1 - 26 m ²

  • Taras 2 - 47 m ²

  • 3 oddzielne sypialnie

  • Master sypialnia (27.7 m ²) z prywatnym jacuzzi 🛁

  • 3 łazienki

  • Walk-w szafie

  • Elastyczny obszar wolnego planu (biuro, siłownia, sala hobby)

✨ Wykończenie & funkcji

Wille są dostarczane w pełni wykończone i obejmują:

  • Wyposażone łazienki

  • Kabina kuchenna

  • 3 urządzenia gospodarstwa domowego

  • Klimatyzacja w każdym pokoju

  • Ogrzewanie podłogowe

  • Kominek 🔥

  • System CCTV

  • Interkom wideo

  • Aluminiowe ramy okienne z fasadą szklaną

  • Wysokiej jakości materiały budowlane

Każdy szczegół ma zapewnić komfort, bezpieczeństwo i nowoczesną estetykę.

🏋️‍♂️ Urządzenia pokładowe

  • Centrum fitness

  • Plac zabaw dla dzieci 👶

Elite Park Villas łączy prywatność samotnego domu z nowoczesnym designem i doskonałą lokalizacją Kyrenia - co czyni go doskonałym wyborem zarówno dla inwestycji życiowych, jak i długoterminowych 🌟

Lokalizacja na mapie

Girne Belediyesi, Cypr Północny

