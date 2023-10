Kazivera, Cypr Północny

ID: CP-707 LOCATİON: Cypr / Gaziveren – Odległość od morza -50M – Odległość do Lefkoşa - 70 km – Lotnisko Ercan – 45 km DOSTĘPNE RODZAJE APARTAMENTÓW: 1 + 1 - 44 m2 - 77 m2 1 + 1 Penthouse - 44 m2 - 55 m2 2 + 1 - 92 m2 HARMONOGRAM: Data zakończenia: czerwiec 2026 r UDOGODNIENIA: Utrzymana plaża Odkryte baseny pływackie 5 ' Dobrze wyposażona nowoczesna siłownia Zestawy do jogi i medytacji Wellness & SPA: sauna, pokój parowy, łaźnia turecka, jacuzzi i masaż Kryty basen z podgrzewaną wodą Kriosauna Funkcjonalne centrum medyczne Centrum urody i przeciwstarzeniowe Zaawansowana diagnostyka i centrum kontroli Parki krajobrazowe i ogrody Klub surfingu i sportów wodnych Restauracje Warunki płatności: Kup wymarzoną nieruchomość w łatwych i wygodnych ratach do 42 miesięcy i przenieś się do swojej nieruchomości już na rok przed spłatą rat Regularnie organizujemy wycieczki widokowe, w których oferujemy dwudniowy pobyt, posiłki i transfery z lotniska i odwiedź wszystkie interesujące Cię nieruchomości. ( Oczywiście bez zobowiązań i bezpłatnie ) Skontaktuj się z nami i zarejestruj się na następną wycieczkę! O Cyprze / Gaziveren: Apartamenty z widokiem na morze znajdują się w Gaziveren w mieście Lefke. Gaziveren jest jednym z najbardziej prestiżowych obszarów na Cyprze Północnym. Obszar ten oferuje wysoką wartość inwestycji dzięki naturalnej fakturze i widokowi zatoki. Gaziveren oferuje najlepsze cytrusy na Cyprze Północnym, wysokie drzewa persimmon, bogate śródziemnomorskie smaki, spokojny styl życia i plażę o długości 36 km. Lefke jest domem dla różnych instytucji edukacyjnych, w tym uniwersytetów, płynnego ruchu i bogatych miejsc przyrodniczych. Gaziveren znajduje się w pobliżu centrów Lefke i Guzelyurt.