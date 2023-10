Aloha Beach Resort

Karavas, Cypr Północny

od €146,139

52–78 m² 2

Poddaj się: 2025

ID: CP-694 LOCATİON: Kyrenia / Lapta – Odległość od morza -300M – Odległość do Lefkoşa - 45 km – Lotnisko Ercan – 25 km DOSTĘPNE RODZAJE APARTAMENTÓW: 1 + 1 - 52 m2 2 + 1 - 78 m2 2 + 1 dupleks - 80 m2 HARMONOGRAM: Data zakończenia: czerwiec 2025 r UDOGODNIENIA: Odkryty basen Ogród Bezpieczeństwo 24/7 Parking Warunki płatności: Kup wymarzoną nieruchomość w łatwych i wygodnych ratach do 42 miesięcy i przenieś się do swojej nieruchomości już na rok przed spłatą rat Regularnie organizujemy wycieczki widokowe, w których oferujemy dwudniowy pobyt, posiłki i transfery z lotniska i odwiedź wszystkie interesujące Cię nieruchomości. ( Oczywiście bez zobowiązań i bezpłatnie ) Skontaktuj się z nami i zarejestruj się na następną wycieczkę! O Cyprze / Kyrenia / Lapta Kyrenia, jedno z wyjątkowych miast na Cyprze, jest miastem rozwiniętym. Girne jest domem dla wielu pięciogwiazdkowych hoteli i międzynarodowych uniwersytetów. Region Lapta w Girne, słynący z plaż i hoteli, ma wiele piaszczystych plaż i dobrze rozwinięte udogodnienia. Lapta znajduje się w odległości krótkiej przejażdżki od centrum miasta Girne, a także minibusy od Lapta do KyreniaCity Center. W regionie znajdują się na ogół budynki dwu- lub trzypiętrowe. Lapta jest jednym z regionów, w których inwestorzy zagraniczni żyją intensywnie.