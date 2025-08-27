Kompleks mieszkalny Umeblowane studio nad morzem w kompleksie Cove Garden.

Umeblowane studio o powierzchni 45 m² z tarasem w kompleksie Cove Garden Village.

Wnętrze apartamentu urządzone jest w nowoczesnym stylu z elementami boho: naturalnymi odcieniami, wikliną, ciepłymi tkaninami i jasnymi akcentami.

Przestrzeń została przemyślanie podzielona na strefy: znajduje się tu duże łóżko z miękkim zagłówkiem, kącik wypoczynkowy z pufami i stolikiem kawowym oraz jadalnia.

Kuchnia wyposażona jest we wszystkie niezbędne sprzęty AGD: płytę grzewczą, piekarnik, lodówkę, okap i czajnik.

Dzięki panoramicznym przeszkleniom i dostępowi do tarasu apartament jest pełen naturalnego światła, a z okien roztacza się widok na zielony teren kompleksu z basenami i bezpośrednim dostępem do morza.

Kompleks położony jest w dzielnicy Esentepe, zaledwie 300 metrów od morza, a do plaży prowadzi wygodny deptak. Okolica słynie ze spokojnej atmosfery, zielonych krajobrazów i panoramicznych widoków na morze i góry.

W pobliżu znajdują się przytulne restauracje, sklepy spożywcze, apteka i przystanek komunikacji miejskiej. Pole golfowe Korineum oddalone jest o zaledwie 5 minut jazdy samochodem.

Infrastruktura:

Baseny dla dorosłych i dzieci

Sala fitness i siłownia

Kort tenisowy

Restauracja i kawiarnia

Bar na plaży

Aranżacja ogrodu i terenów zielonych

Transfer autobusem do centralnego kompleksu

Przy zakupie tego apartamentu – rejestracja pozwolenia na pobyt, konto bankowe, prawo jazdy i ubezpieczenie zdrowotne na Cyprze Północnym dla całej rodziny w prezencie od firmy!