Ardem Avangart Plus

Agios Amvrosios, Cypr Północny

od €171,695

55 m² 1

Poddaj się: 2026

Idylliczna nadmorska rezydencja, położona w sercu wyspy Ośrodek ze wszystkimi udogodnieniami, których oczekujesz od luksusowego stylu życia na wakacje. Spektakularne widoki na Morze Śródziemne i góry Besparmak z każdego zakątka. Idealna lokalizacja tego projektu sprawiła, że idealnie nadaje się zarówno do celów mieszkalnych, jak i inwestycyjnych. Sea Magic Garden to druga faza projektu Sea Magic, który służy mieszkańcom od 2009 roku. Udogodnienia: ✓ PrivateSandyBeach ✓ LandscapedGarden ✓ ChildrenPlayground ✓ MiniGolfCourse ✓ FootballPitch ✓ OutdoorGym ✓ 24 / 4FitnessCenter ( ResidentCardAccess ) ✓ Spa, sauna, jacuzzi ✓ Restauracja, kawiarnia, bar ✓ BarbecueArea ✓ UndergroundParking ✓ ManagementSiteOffice Materiały najwyższej jakości i nowoczesne wzory: o Wyposażony taras na dachu z grillem i jacuzzi o Ogrzewanie podłogowe we wszystkich łazienkach o Granitowy blat roboczy o Zbudowany w kuchni Dbamy o Twój dom: • Bezpłatnie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, pełna konserwacja ogrodu i terenu • Zarządzanie nieruchomościami w przypadku nieobecności klienta ( Na żądanie ) • 2-letnia gwarancja najmu dla inwestorów ( 5% ceny ) Dostosuj swój własny dom: Klienci są oferowani bezpłatnie od najbardziej profesjonalnych architektów, aby wybrać materiał i projekt domu zgodnie z ich osobistym gustem i preferencjami. Plan płatności: 35% zaliczki + 4 lata bezodsetkowych rat Status projektu: Budowa rozpoczyna się w lipcu 2023 r., A kończy w 2026 r.