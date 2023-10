Bella Villa

Agirda, Cypr Północny

od €132,320

95 m² 1

ID PROJEKTU: CP-797 WARUNKI PŁATNOŚCI: 35% zaliczki i pozostała kwota w ratach bez dopłat do momentu przekazania projektu. LOCATİON: Cypr / Kyrenia Odległość do Lefkoşa - 25 km Lotnisko Ercan – 15 km DOSTĘPNE RODZAJE APARTAMENTÓW: 2 + 1 - 85 m ² - 115 000 GBP HARMONOGRAM: Data zakończenia: Gotowy do ruchu UDOGODNIENIA: Parkingi ZAKWATEROWANIE Regularnie organizujemy wycieczki inspekcyjne, w których oferujemy dwudniowy pobyt i transfer na lotnisko oraz odwiedzamy wszystkie interesujące Cię nieruchomości. (Oczywiście bez zobowiązań i bezpłatnie) Skontaktuj się z nami i zarejestruj się na następną wycieczkę! O CYPRZE PÓŁNOCNYM Nieruchomości komercyjne znajdują się w Kyrenii. Kyrenia jest jednym z najbardziej rozwiniętych miast na wyspie Cypr, zarówno pod względem turystyki, jak i sieci biznesowej. Miasto oferuje wszelkiego rodzaju udogodnienia. Ponadto w mieście znajduje się pięć uniwersytetów i prawie sto hoteli.