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Domy na sprzedaż w Jermasoja, Cypr

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213 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Dom 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 197 m²
Nestled na końcu pokojowego no- przez cul- de- sac w bardzo południe-after obszarze Agia Par…
$1,01M
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Dom 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Dom 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Położony w jednym z najbardziej prestiżowych i sought- after dzielnicy mieszkalnej, Potamos …
$1,01M
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VIDI GROUP
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Nowoczesna willa z trzema sypialniami obecnie budowana w Germasogeia, jednym z najbardziej p…
$1,27M
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Agencja
VIDI GROUP
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Rezydencja 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Odkryj ten pięknie odnowiony maisonette z dwoma sypialniami znajduje się w bardzo wysublimow…
$404,001
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Dom 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Dom 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Ten nowoczesny 4 sypialnia nieruchomości z oddzielną pokojówki ćwierćdolarówka i nie oszczęd…
$2,27M
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Bliźniak 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 3
Contemporary 2-Sypialnia Apartamenty w Germasogeia, Limassol Ten trzypiętrowy butikowy budyn…
$516,785
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 5 pokojów w Jermasoja, Cypr
Dom 5 pokojów
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy Germasogia, ten wyjątkowy obiekt oferuje rzadkie połączenie…
$3,10M
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Dom 8 pokojów w Jermasoja, Cypr
Dom 8 pokojów
Jermasoja, Cypr
Pokoje 8
Sypialnie 5
Powierzchnia 816 m²
Doświadcz wyjątkowego luksusowego zakwaterowania w jednym z najbardziej prestiżowych dzielni…
$5,20M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Contemporary 4- Bedroom Villa - Sfalangiotissa, Germasogeia, Limassol Ta wyjątkowa willa za…
$2,21M
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Agencja
VIDI GROUP
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Oferujemy piękny, trzypiętrowy kamienica w pożądanej okolicy. Ten przestronny home features:…
$887,288
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Dom 6 pokojów w Jermasoja, Cypr
Dom 6 pokojów
Jermasoja, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 508 m²
Liczba kondygnacji 3
In the prestigious area of Potamos Germasogeia, an exceptional five-bedroom villa with an ad…
$4,97M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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English, Русский, Dutch
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Położony w prestiżowych wzgórzach Germasogeia w Limassol, ten ekskluzywny rozwój mieszkalny …
$1,22M
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Na sprzedaż znajduje się uroczy dom położony w bardzo południe - po Mouttagiaka Turystyczny …
$437,882
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 560 m²
Odkryj nowy standard luksusowego życia Położony w prestiżowych wzgórzach Kalogiry w Germaso…
$4,96M
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 430 m²
Urocza, dobrze urządzona willa zagnieżdżona w cichej dzielnicy mieszkalnej Germasogia. Ten p…
$1,14M
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Dom 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Dom 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 211 m²
Zapraszamy do swojego wymarzonego domu - wykwintna willa z trzema sypialniami, która płynnie…
$1,12M
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkaniowy oferuje wyrafinowane podejście do nowoczesnego życia w ba…
$894,736
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Dom 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Dom 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Położony w południowo-after dzielnicy mieszkalnej Potamos Germasogeia, ten dobrze prezentowa…
$409,835
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Dom 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 196 m²
Step into a world of refined elegance where luxury and serenity converge. Nestled in one of …
$1,99M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Rezydencja 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Doskonała okazja, aby posiadać pięknie odnowiony 2-pokojowe maisonette w prestiżowej okolicy…
$919,308
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 353 m²
Oferujemy piękną willę na sprzedaż w południowej części Germasoyi. Z przestronną powierzchni…
$1,75M
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Dom 7 pokojów w Jermasoja, Cypr
Dom 7 pokojów
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 620 m²
Wyposażenie: sauna, basen, barbecue, kino domowe, jacuzzi, siłownia, ogrzewanie podłogowe Lo…
$5,15M
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Dom 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Dom 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Ostatnio odnowiony 4 + 1 Sypialnia Oddzielona Willa w Dasoudi Beach Area Tytuł Deeds dostęp…
$1,45M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 3
Doświadcz istoty luksusu w tym nowym projekcie, gdzie znajdziesz premium stylu życia. Zanurz…
$2,80M
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Dom 7 pokojów w Jermasoja, Cypr
Dom 7 pokojów
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 7
Piętro 4
Ta piękna willa czteropoziomowa, ukończona w 2022 roku, znajduje się w popularnej dzielnicy …
$2,29M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Nowoczesna willa w budowie w popularnej dzielnicy Germasoya. Dom ma 146 m2 prze…
$1,15M
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Dom 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Dom 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Projekt składa się z 5 wyjątkowo przemyślanych willi, zapewniając spokój i prywatność w połą…
$1,80M
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Agencja
VIDI GROUP
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Ten nowoczesny rozwój mieszkaniowy oferuje wyrafinowane podejście do nowoczesnego życia w ba…
$894,736
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Dom 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Dom 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 222 m²
3- Sypialnia Apartamenty i przestrzenie mieszkalne Ten nadchodzący 3-sypialnia, 3-łazienkow…
$987,248
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Dom 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Odnowiony dom z trzema sypialniami w samym sercu Germasogeia - z aktem własności! Szukasz st…
$879,132
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