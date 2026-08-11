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Domy na sprzedaż w Dali, Cypr

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domy wolnostojące
4
11 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Dom 4 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
For sale — 3 bedroom modern residence in Carolina Park, Latsia. This newly built home featu…
$407,900
VAT
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Willa w Dali, Cypr
Willa
Dali, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 423 m²
Chara Homes 32 — Contemporary 4-Bedroom Villa in Dali, Nicosia Chara Homes 32 is a modern…
$495,000
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Dom 5 pokojów w Dali, Cypr
Dom 5 pokojów
Dali, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Dom położony jest w obszarze "Carolina Park", w pobliżu Laiki Sporting Club, w nowym i rozwi…
$823,964
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Dom 4 pokoi w Dali, Cypr
Dom 4 pokoi
Dali, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 435 m²
Dwupiętrowy dom z piwnicą w Dali. Dom ma zadaszoną powierzchnię 249 m kw., pokryty werandy 3…
$474,543
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Dom 4 pokoi w Dali, Cypr
Dom 4 pokoi
Dali, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 213 m²
"Dom 114" znajduje się w Dali, Nikozja, wyróżnia się jako prestiżowa rezydencja z trzema syp…
$355,409
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 4 pokoi w Dali, Cypr
Dom 4 pokoi
Dali, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Four-sypialnia dom wybudowany w 2000 roku całkowicie odnowiony. Jest zbudowany na 620sq.m. d…
$767,302
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Dom 5 pokojów w Dali, Cypr
Dom 5 pokojów
Dali, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 850 m²
Luksusowa willa z 5 sypialniami w Dali, Nikozja. Asset ma 7 lat i posiada 5 sypialni, 3 toal…
$1,30M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Dom wolnostojący 4 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 300 m²
Niezależny dom z czterema sypialniami na sprzedaż w prowincji Agios Tychonas - Limassol, o p…
$792,638
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Dom wolnostojący 3 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 180 m²
Niezależny dom z trzema sypialniami na sprzedaż w prowincji Aradippou - Larnaka, o powierzch…
$265,262
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Dom wolnostojący 3 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 180 m²
Używany niezależny dom z trzema sypialniami na sprzedaż w prowincji Aradippou - Larnaka, o p…
$240,237
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Dom wolnostojący 4 pokoi
Agios Konstantinos Elenis, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 280 m²
Resale four bedroom detached house for sale in Agia Fila - Limassol province, with 280 sq.m.…
$800,790
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Parametry nieruchomości w Dali, Cypr

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