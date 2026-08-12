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Domy na sprzedaż w Limassol Municipality, Cypr

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Tserkezoi Municipality
4
577 obiektów total found
Dom 6 pokojów w Limassol, Cypr
TOP TOP
Dom 6 pokojów
Limassol, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 366 m²
6- Willa sypialna w Agios Tychonas Ta 6-pokojowa willa jest wyrazem wielkości, ekskluzywnośc…
$1,94M
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 550 m²
7 + 1 SYPIALNIA SZCZEGÓŁOWA WILLA 124; 550 m ² 124; NIEZALEŻNE 1- SYPIALNIA APARTAMENT 124; …
$1,37M
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Dom 4 pokoi w Limassol, Cypr
Dom 4 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 550 m²
Oddzielony 4-Sypialnia Dom na sprzedaż w Tsireio, Limassol. Położony w bardzo sought- after …
$1,37M
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 228 m²
Liczba kondygnacji 5
Trzysypialnia Villa - Premier Living in Agia Fila Przestronna willa z trzema sypialniami w T…
$1,38M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 5 pokojów w Limassol, Cypr
Dom 5 pokojów
Limassol, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Znakomita rezydencja nad Limassol w prestiżowej, ściśle zachowanej enklawie wzgórza Agia Fil…
$5,18M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 5 pokojów w Limassol, Cypr
Dom 5 pokojów
Limassol, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Przestronny dom w południe-po Petrou Kai Pavlou (Tsirio) obszar Limassol, rozłożone na trzec…
$1,38M
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VIDI GROUP
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Willa w Limassol District, Cypr
Willa
Limassol District, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa jednoosobowa oferująca komfortowy styl życia w pre…
$990,250
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Dom 5 pokojów w Limassol, Cypr
Dom 5 pokojów
Limassol, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 277 m²
Luksusowy 5- Sypialnia Dom na sprzedaż w Prestistious Mesovouni, Cypr Położony w bardzo soug…
$2,27M
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Dom 3 pokoi w Limassol, Cypr
Dom 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Prezentacja przestronnej i pięknie ustrukturyzowanej trzypoziomowej, półoddzielnej maisonett…
$587,312
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Limassol District, Cypr
Dom 4 pokoi
Limassol District, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Ta pięknie utrzymywana, oddzielna rezydencja oferuje doskonałe połączenie przestrzeni, komfo…
$717,109
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Dom 3 pokoi w Limassol, Cypr
Dom 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 271 m²
Nowoczesny 3-pokojowe oddzielna willa znajduje się w prestiżowej dzielnicy Agios Tychonas, L…
$1,71M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Limassol, Cypr
Dom 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Ten pięknie odnowiony dom w Kapsulos oferuje doskonałą mieszankę komfortu, technologii i efe…
$693,164
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest część domu (kamienica lub willa) w budowie, o łącznej powierzchni wewnętrzn…
$810,176
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Dom 2 pokoi w Limassol, Cypr
Dom 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 242 m²
Piętro -5
Agios Tychonas, Limassol - Maisonette # 8 Na sprzedaż: nowoczesna 4-sypialnia * maisonette …
$534,276
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 249 m²
Trzysypialnia Villa - Nowoczesny Serenity przez Fairways Trzy sypialnie wille w Limassol Zie…
$2,05M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Limassol, Cypr
Dom 4 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 244 m²
Wspaniała okazja, aby kupić przestronny dom z silnym potencjałem, położony w cichej dzielnic…
$875,913
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Dom 4 pokoi w Limassol, Cypr
Dom 4 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 560 m²
Willa nad wysoką drogą w pobliżu Germazogia około. Willa ma bardzo ładny widok na miasto i m…
$1,48M
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Szósta sypialnia sanktuarium wyrafinowanej elegancji. Z zamiatającymi widokami panoramicznym…
$1,26M
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 218 m²
Ta elegancka willa z trzema sypialniami zapewnia harmonijną mieszankę przestrzeni, komfortu …
$1,34M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Limassol, Cypr
Dom 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 253 m²
3 sypialnia willa w Limassol Marina Luksusowa willa z prywatnych miejsc noclegowych dla dwóc…
$3,54M
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Dom 4 pokoi w Limassol, Cypr
Dom 4 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Piętro 3
Nowoczesna willa z 4 sypialniami w prestiżowej dzielnicy Agios Tychon, w pobliżu wszystkich …
$2,11M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 285 m²
Czterosypialnia Villa - Ultimate Expression of Luxury and Space Czteropokojowe wille w Limas…
$2,28M
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VIDI GROUP
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Dom 5 pokojów w Limassol, Cypr
Dom 5 pokojów
Limassol, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 331 m²
Nowoczesny dom w Agia Fila obszar Limassol. Główne cechy Panele słoneczne Pompa wodna Przep…
$1,96M
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Dom 4 pokoi w Limassol, Cypr
Dom 4 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 275 m²
Willa na sprzedaż z najemcami. Do końca umowy najmu. Dalsze przedłużenie według uznania nowe…
$1,59M
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Dom 3 pokoi w Limassol, Cypr
Dom 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Kompleks mieszkalny, z luksusowymi willami, gdzie jednostka jest integralną częścią połączon…
$2,09M
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VIDI GROUP
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Dom 7 pokojów w Limassol, Cypr
Dom 7 pokojów
Limassol, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 010 m²
Wspaniały luksusowy dom w Kalogiroi, Limassol. Chwaląc się niezrównaną opulencją, zapierając…
$6,96M
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Dom w Limassol District, Cypr
Dom
Limassol District, Cypr
Powierzchnia 360 m²
Oddzielona nowoczesna luksusowa willa na sprzedaż w Panthea Hills. Współczesny design, odoso…
$1,53M
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Dom w Limassol District, Cypr
Dom
Limassol District, Cypr
Liczba łazienek 1
Biuro znajduje się na trzecim piętrze dobrze utrzymanego budynku na jednej z najbardziej ruc…
$638,586
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Dom 3 pokoi w Limassol, Cypr
Dom 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Przytulny dom położony w cichej i pięknej okolicy w Mouttagiaka. Blisko autostrady i morza, …
$750,394
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Dom 4 pokoi w Limassol, Cypr
Dom 4 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 285 m²
Piękna willa w doskonałej lokalizacji dostępnej na sprzedaż. Położony w jednym z najlepszych…
$3,07M
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Typy nieruchomości w Limassol Municipality.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Limassol Municipality, Cypr

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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