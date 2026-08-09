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Domy na sprzedaż w Koinoteta Mandrion, Cypr

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wille
15
19 obiektów total found
Willa w Mandria, Cypr
Willa
Mandria, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Z przyjemnością zaprezentujemy rzadką okazję do zdobycia oszałamiającej willi z 4 sypialniam…
$556,518
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Willa w Mandria, Cypr
Willa
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
Półdomika z 3 sypialniami w Mandrii. Wysokiej jakości wykończenie. Doskonała lokalizacja z r…
$408,002
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Willa w Mandria, Cypr
Willa
Mandria, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 134 m²
Nieruchomość jest nowoczesnym 2-pokojowym półpensjonatem na sprzedaż otoczonym pięknymi kraj…
$354,526
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Willa w Mandria, Cypr
Willa
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 188 m²
Specjalne ogłoszenie: Cena obniżona na szybką sprzedaż! Skorzystaj z tej niesamowitej okazji…
$527,491
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Willa w Mandria, Cypr
Willa
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 141 m²
Odkryj spokojny śródziemnomorski styl życia w Zephyros Village 3, uroczy rozwój w malownicze…
$411,827
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Willa w Mandria, Cypr
Willa
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 141 m²
Nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowości Mandri…
$372,252
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Willa w Mandria, Cypr
Willa
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 154 m²
Nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowości Mandri…
$389,979
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Willa w Mandria, Cypr
Willa
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Niesamowite 3-pokojowe pół-dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowości M…
$372,252
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Dom 3 pokoi w Mandria, Cypr
Dom 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Jest to połączenie tradycyjnego śródziemnomorskiego i nowoczesnego zaprojektowanego rozwoju …
$398,175
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Willa w Mandria, Cypr
Willa
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Nieruchomość jest nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w m…
$372,252
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Willa w Mandria, Cypr
Willa
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 173 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejsco…
$425,431
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Willa w Mandria, Cypr
Willa
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 141 m²
Nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscowości Mandri…
$378,161
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Dom 2 pokoi w Mandria, Cypr
Dom 2 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Bardzo oszałamiająca maisonette z własną działką, w ładnym kompleksie z dwoma basenami i sił…
$342,519
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VIDI GROUP
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Willa w Mandria, Cypr
Willa
Mandria, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 188 m²
Niewykończona willa z czterema sypialniami na sprzedaż w Mandrii, Pafos. Ten przestronny ob…
$525,196
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VIDI GROUP
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Willa w Mandria, Cypr
Willa
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 153 m²
Nieruchomość jest nowoczesny 3-pokojowy dom na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w m…
$389,979
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Dom 3 pokoi w Mandria, Cypr
Dom 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 Sypialnia Residence - przestronne rodziny z śródziemnomorskim stylu Ten pięknie zaprojekto…
$399,605
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VIDI GROUP
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Willa w Mandria, Cypr
Willa
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 176 m²
Doskonała willa z trzema sypialniami na sprzedaż w otoczeniu pięknych krajobrazów w miejscow…
$425,431
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Agencja
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Willa w Mandria, Cypr
Willa
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 188 m²
Specjalne ogłoszenie: Cena obniżona na szybką sprzedaż! Skorzystaj z tej niesamowitej okazji…
$527,491
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Dom 3 pokoi w Mandria, Cypr
Dom 3 pokoi
Mandria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 Sypialnia Residence - przestronne rodziny z śródziemnomorskim stylu Ten pięknie zaprojekto…
$433,857
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Agencja
VIDI GROUP
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Mandrion, Cypr

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