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Domy na sprzedaż w Yeroskipou, Cypr

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wille
208
331 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w południowej części Geroskipou. Na prywatnej działce …
$535,645
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Dom 4 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 4 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 287 m²
Luksusowy 4-Sypialnia nad morzem Willa w Pafos Doświadcz współczesnego życia przybrzeżnego …
$1,05M
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Dom 5 pokojów w Yeroskipou, Cypr
Dom 5 pokojów
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Wysoki spec pięć sypialni willi w cichej okolicy lub Geroskipou, oferując szybki i łatwy dos…
$885,349
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Elegant 3-Bedroom Villas in Geroskipou, Pafos Położony w uroczej i spokojnej okolicy Gerosk…
$692,137
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Dom 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 89 m²
Otoczony sadami i otoczony przez ogrody krajobrazu, Grove składa się z dwóch i trzypokojowyc…
$324,982
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Nowoczesne wille w Geroskipou, Pafos 2-3 Sypialnie Odkryj współczesny Śródziemnomorskie życ…
$854,078
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
3- Sypialnia Villa Każda willa została starannie zaprojektowana z nowoczesną architekturą, …
$898,428
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Ten pięknie odnowiony dwupokojowy dom w Geroskipou oferuje nowoczesny komfort i śródziemnomo…
$259,986
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Dom 4 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 4 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 313 m²
Na sprzedaż: Offplan oddzielny dom o przestronnej wewnętrznej powierzchni 313 m2 w pożądanej…
$1,09M
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Nowoczesne wille luksusowe - Geroskipou, Pafos Ta ekskluzywna kolekcja nowoczesnych willi z…
$542,050
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Dom 5 pokojów w Yeroskipou, Cypr
Dom 5 pokojów
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
5- Sypialnia Villa - Breathtaking Sea Views & Refined Mediterranean Luxury Willa z 5 sypialn…
$1,90M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 4 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 489 m²
Opis roperty Ta przestronna willa z 4 sypialniami znajduje się w doskonałej nadmorskiej czę…
$1,11M
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
? Twoja wymarzona willa w Geroskipou, Pafos Wejdź w świat przesiąkniętego słońcem luksusu i…
$683,035
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Dom 4 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 4 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Przestronne cztery sypialnie willi znajduje się w Koloni, Pafos. Zbudowany do wysokiej jakoś…
$944,372
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Dom 7 pokojów w Yeroskipou, Cypr
Dom 7 pokojów
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 250 m²
Luksusowy 7-Sypialnia Villa w Geroskipou, Pafos. Główne cechy W pełni umeblowane i wyposażo…
$1,74M
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Dom 4 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 4 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 329 m²
Opis własności Ta nowoczesna willa z 4 sypialniami znajduje się w doskonałej nadmorskiej cz…
$1,19M
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Dom 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Nowoczesny rozwój willi 15 luksusowych willi znajduje się w Geroskipou Turystyczny obszar w …
$1,03M
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Dom 4 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 4 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 349 m²
4- Sypialnia nowoczesna willa w sercu obszaru turystycznego Pafos Ta nowoczesna willa z 4 sy…
$907,675
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Neoclassic zaprojektowane odosobnione i częściowo oddzielone domy ustawione w centralnej czę…
$964,747
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Nowoczesna willa w Geroskipou, Pafos - 2-3 Sypialnie Doświadcz doskonałej mieszanki komfort…
$931,721
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Dom 5 pokojów w Yeroskipou, Cypr
Dom 5 pokojów
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 418 m²
5- Sypialnia Villa - Breathtaking Sea Views & Refined Mediterranean Luxury Willa z 5 sypialn…
$1,79M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Neoclassic zaprojektowane odosobnione i częściowo oddzielone domy ustawione w centralnej czę…
$817,291
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Dom 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 413 m²
Three Luxuries Villas cieszy się doskonałą lokalizacją górskich prestiż domów z niezabudowan…
$1,77M
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 199 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się willa na etapie planowania z nowoczesnym designem i przemyślanym uk…
$743,147
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Luksusowy 4-Sypialnia Villa z basenem Infinity i widokiem na morze w Geroskipou, Pafos Poło…
$1,43M
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta przestronna willa oferuje wysokiej jakości wykończenia.Willa znajduje się na małej działc…
$656,884
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Nowoczesne wille w Geroskipou, Pafos - 2-3 Sypialnie Odkryj współczesny Śródziemnomorskie ż…
$961,852
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Dom 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Neoclassic zaprojektowane odosobnione i częściowo oddzielone domy ustawione w centralnej czę…
$948,744
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ta wspaniała, w pełni gotowa do przeprowadzki, oddzielna willa oferuje nowoczes…
$1,09M
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Willa w Yeroskipou, Cypr
Willa
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Odkryj uosobienie nowoczesnego życia w sercu spokoju. Osiem ekskluzywnych willi, które przed…
$537,227
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