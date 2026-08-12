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Domy na sprzedaż w Paramytha, Cypr

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wille
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15 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Paramytha, Cypr
Dom 3 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Wyjątkowy ładny trzy sypialnie oddzielona willa w Paramytha wsi w Limassol. Składa się z odd…
$705,990
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Dom 6 pokojów w Paramytha, Cypr
Dom 6 pokojów
Paramytha, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 380 m²
Nice 2 piętra budynek, z dwoma oddzielnymi domami, parter i dom na wyższym poziomie, położon…
$1,04M
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Willa w Paramytha, Cypr
Willa
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Nowoczesna willa znajduje się w nowo wybudowanym kompleksie mieszkalnym w obszarze Paramytha…
$445,501
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Agencja
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Dom 3 pokoi w Paramytha, Cypr
Dom 3 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Unikalny kompleks butikowy w samym sercu Paramytha, Cypr. Projekt składa się z 6 luksusowych…
$445,241
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Bungalow w Paramytha, Cypr
Bungalow
Paramytha, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 520 m²
Prywatna rodzina Retreat Otoczona przez naturę Jest to idealne schronienie dla rodziny posz…
$4,59M
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Dom 3 pokoi w Paramytha, Cypr
Dom 3 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Nowy projekt zlokalizowany w obszarze Paramytha, Limassol. Projekt znajduje się w cichej - r…
$497,045
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Dom 3 pokoi w Paramytha, Cypr
Dom 3 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 244 m²
Oddzielony bardzo dobrze zachowana willa w przestronnym kwadratowy plac 564 metrów kwadratow…
$756,006
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Dom 3 pokoi w Paramytha, Cypr
Dom 3 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Nowy projekt zlokalizowany w obszarze Paramytha, Limassol. Projekt znajduje się w cichej - r…
$479,502
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Dom 3 pokoi w Paramytha, Cypr
Dom 3 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Nowy projekt zlokalizowany w obszarze Paramytha, Limassol. Projekt znajduje się w cichej - r…
$485,350
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Dom 3 pokoi w Paramytha, Cypr
Dom 3 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Nowy projekt zlokalizowany w obszarze Paramytha, Limassol. Projekt znajduje się w cichej - r…
$479,502
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Dom 3 pokoi w Paramytha, Cypr
Dom 3 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Ten stylowy dom z trzema sypialniami znajduje się w budynku mieszkalnym w Paramytha, który o…
$449,214
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Paramytha, Cypr
Willa
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Nowoczesna willa znajduje się w nowo wybudowanym kompleksie mieszkalnym w obszarze Paramytha…
$439,481
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 3 pokoi w Paramytha, Cypr
Dom 3 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 191 m²
Nowy projekt zlokalizowany w obszarze Paramytha, Limassol. Projekt znajduje się w cichej - r…
$485,350
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Willa w Paramytha, Cypr
Willa
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Nowoczesny 3-Sypialnia Villa - Paramytha, Limassol Stylowa nowoczesna willa z 3 sypialniami …
$569,526
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Paramytha, Cypr
Willa
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Nowoczesny 3-Sypialnia Villa - Paramytha, Limassol Stylowa nowoczesna willa z 3 sypialniami …
$621,033
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский

Parametry nieruchomości w Paramytha, Cypr

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