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Domy na sprzedaż w Palodeia, Cypr

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wille
11
48 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Nowy projekt zagnieżdżony w pobliżu prestiżowych szkół prywatnych, takich jak Heritage, Isla…
$545,629
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Willa w Palodeia, Cypr
Willa
Palodeia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 405 m²
Luksusowa willa na sprzedaż 5 sypialni, 5 łazienek • Pokój pokojowy • Siłownia • Kino • Pula…
$1,74M
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VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 Sypialnia Detached House - Nowoczesna rodzina mieszkająca w Palodia, Limassol Ten trzypoko…
$708,496
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Dom w dzielnicy Palodia, Limassol. Główne cechy Inteligentny dom opcjonalne dodatkowe Syste…
$577,247
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Dom 5 pokojów w Palodeia, Cypr
Dom 5 pokojów
Palodeia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
5-pokojowa willa w Palodia, Limassol. 1 master en suite 1 apartament pokój gościnny / pokoj…
$1,95M
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Dom 5 pokojów w Palodeia, Cypr
Dom 5 pokojów
Palodeia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Luksusowy dom jest w dzielnicy Palodia, Limassol. Wspaniała natura, wspaniałe widoki, doskon…
$2,36M
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Dom 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 Sypialnia Detached House - Nowoczesna rodzina mieszkająca w Palodia, Limassol Ten trzypoko…
$656,230
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Dom 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 245 m²
Beautiful 3- Sypialnia oddzielony dom z prywatnym basenem w Palodia Położony w bardzo sough…
$831,847
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Dom 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Exclusive 3-Sypialnia Villa w Palodia Ta elegancka willa w Palodii łączy nowoczesną archite…
$754,955
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Dom 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Nowy projekt znajduje się w dzielnicy Palodia, 15 minut samochodem od centrum miasta. Projek…
$703,417
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Willa w Palodeia, Cypr
Willa
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Willa w budowie, zapewniając nowoczesny komfort i styl, znajduje się w cichej m…
$874,291
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Dom 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Jest to piękny, dobrze urządzony 3 sypialnie rogu nieruchomości w cichym mieszkalnym i wznie…
$550,740
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Dom 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 187 m²
Dom w dzielnicy Palodia, Limassol. Główne cechy Inteligentny dom opcjonalny System ciśnieni…
$577,247
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Dom 4 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 4 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 383 m²
Piękny dom w spokojnej lokalizacji mieszkalnej Palodia, w łatwy dostęp do szkół i autostrady…
$1,38M
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Dom 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Luksusowy dom z 3 sypialniami w Palodia, Liamssol. Położony zaledwie 500 metrów od Heritage …
$642,173
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Dom 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Nowy projekt zagnieżdżony w pobliżu prestiżowych szkół prywatnych, takich jak Heritage, Isla…
$449,945
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Dom 4 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 4 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Nowy projekt znajduje się w dzielnicy Palodia, 10 minut samochodem od centrum miasta. Projek…
$1,10M
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Dom 5 pokojów w Palodeia, Cypr
Dom 5 pokojów
Palodeia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 407 m²
Luksusowa willa w Palodia, Limassol Rozmiar jest to około 600 m2, dom 407 m2 na trzech piętr…
$2,40M
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Dom 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Nowy projekt znajduje się w dzielnicy Palodia, 15 minut samochodem od centrum miasta. Projek…
$611,165
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Willa w Palodeia, Cypr
Willa
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Villa project, freestanding, w cichej okolicy Palodea. Ten nowoczesny dom oferu…
$652,804
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Dom 4 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 4 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
4 Sypialnia Oddzielony Dom - Współczesna rodzina mieszka w Palodia, Limassol Ten 4-pokojowy …
$1,03M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 4 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 169 m²
Odkryj uroczy dom z czterema sypialniami na sprzedaż w spokojnej miejscowości Palodia, Limas…
$558,876
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Dom 2 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 2 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Nowy projekt zagnieżdżony w pobliżu prestiżowych szkół prywatnych, takich jak Heritage, Isla…
$444,249
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Dom 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Exclusive 3-Sypialnia Villa w Palodia Ta elegancka willa w Palodii łączy nowoczesną archite…
$720,110
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Dom 4 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 4 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
4 Sypialnia Oddzielony Dom - Współczesna rodzina mieszka w Palodia, Limassol Ten 4-pokojowy …
$1,10M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Dom 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 176 m²
Dom w dzielnicy Palodia, Limassol. Główne cechy Inteligentny dom opcjonalne dodatkowe Syste…
$565,443
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Willa w Palodeia, Cypr
Willa
Palodeia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa na sprzedaż w trakcie budowy, reprezentująca nowoczesny luksus i komfort. Ten przestro…
$1,59M
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Dom 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Wyjątkowa kolekcja trzech przestronnych willi z trzema sypialniami położonych w spokojnej i …
$512,821
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Dom 4 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 4 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Ten pięknie odnowiony dom z 4 sypialniami oferuje doskonałą równowagę nowoczesnego życia, pr…
$969,804
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Dom 3 pokoi w Palodeia, Cypr
Dom 3 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Nowy projekt znajduje się w dzielnicy Palodia, 15 minut samochodem od centrum miasta. Projek…
$501,617
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Parametry nieruchomości w Palodeia, Cypr

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